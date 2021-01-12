Astım bronşit belirtileri nelerdir? Astım bronşit neden olur, tedavi yöntemleri nelerdir?

Astım bronşit akciğer kaynaklı bir hastalıktır.

Astım bronşit belirtileri nelerdir?

Astım bronşit akciğer de yer alan bronşların iltihaplanması sonucu, akciğerlere hava çıkışının ve girişinin zorlaşması hastalığıdır. Bu hastalık ülkemizde özellikle küçük yaş gruplarında sık görülmektedir. Küçük yaşlarda görülmekle birlikte bazı ileri yaşlarda da görülen bir hastalık türüdür. Çeşitli belirtileri olmaktadır.

Sürekli bir şekilde devam eden kuru, balgamsız öksürük bir belirtisidir. Bunun yanında göğüs ağrısı ve nefes darlığı da belirtileri arasındadır. Sık sık ateşlenme, çok çabuk yorulma, hırıltılı nefes alma, az bir hareket etme sonucunda dahi nefes nefese kalma, sürekli şekilde yorgun ve halsiz hissetme de diğer belirtileri arasındadır. Bazı insanlarda belirtilerin hepsi görülmekte, kimi insanlarda da bazı belirtiler yalnızca görülmektedir. Bunun yanında hayati önem taşıyan, ciddiye alınması gereken belirtileri de mevcuttur.

Dudaklarda veya tırnaklarda mavi renk, bayılmak, tepkisiz kalmak, bilinç bozukluğu, nefes alamama veya nefes alma da çok büyük güçlük çekme gibi belirtiler derhal müdahale gerektiren belirtiler arasındadır.

Astım bronşit neden olur, tedavi yöntemleri nelerdir?

Astım bronşit akciğer de yer alan bronşların iltihaplanması sonucu hava giriş ve çıkışında zorluk yaşanması ile meydana gelir. Bu iltihap soluk alma da güçlüğe ve nefes darlığına neden olur. Tedavisi için il olarak bir doktora danışmanız gerekmektedir.

Doktor hastalığın ne derece de olduğunu tespit edecek ve buna göre bir tedavi planı oluşturacaktır. Astım bronşit hastaları genel olarak hastalığının derecesine göre ilaç tedavisi görmektedir. İleri düzey astım hastaları ise düzenli olarak serum kullanmakta, nefes almalarını bu şekilde rahatlatmaktadırlar.

Astım bronşit risk faktörleri nelerdir?

Astım bronşit hastalığı bazı faktörler dolayısıyla bazı insanlarda görülme olasılığını arttırmaktadır. Çok fazla hava kirliliğine maruz kalmak veya kirli havayı sürekli solumak, sigara kullanımı, bazı alerjiler, hayvan tüyleri veya evin aşırı tozlu olması, polenler, üst solunum yolunda var olan hastalıklar, hayvancılık, tekstil, kömür madenciliği gibi işler ile meşgul olmak gibi faktörler hastalığın görülme riskini arttırmakta, hastalığa sahip olan insanların ise belirtilerini tetikleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle bu tür ortamlardan elimizden geldiğince uzak durmak gerekir.