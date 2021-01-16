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16.01.2021 - 16:52 |

Astıma Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Astımı Rahatlatan Ve Tetikleyen Şeyler Neler?

Hastalıklar ile ilgili ne kadar çok bilgi sahibi olunursa o kadar iyi önlem alınabilir. Özelikle akciğer hastalıklarını etkileyen hastalıklar hayati önem taşımaktadır. Astımın nasıl geçtiği ise merak edilmektedir. Astıma ne iyi gelir, nasıl geçer? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Astıma Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Astımı Rahatlatan Ve Tetikleyen Şeyler Neler?
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 Astım önemli bir akciğer hastalığıdır. Astım ile birlikte akciğer fonksiyonları bozularak nefes darlığı ortaya çıkar. Astımın geçmesi için ise belli başlı önlemlerin alınması gerekir.

 Astıma Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

 Akciğerlerde meydana gelen soluk borusunun bağlantı bölümünde bulunan bronşlar nefes alıp verdikçe açılıp kapanır. Nefes darlığı oluştuğunda ise astım şikayetleri görülebilir. Böylece bronşların açılıp kapanma refleksleri de azalır. Bronşların oksijen ile dolması sonucu kalp sağlığı olumsuz etkilenir. Astım hastası olan kişilerde astım tedavisi yapılmadığı takdirde çeşitli kalp rahatsızlıkları da ortaya çıkabilir. O yüzden nefes darlığı yaşandığı anda mutlaka bir doktora gidilmelidir.

 Astım krizlerinin olmaması için ev içinde ve astım hastalarının yanında sigara içilmemelidir. Ayrıca evde kokulu deterjan çeşitleri, sprey ve parfümler kullanılmamalıdır. Astım hastası olan kişilerin odasında ve bulundukları yerde astım krizini tetikleyen halı, kilim ve minderler bulundurulmamalıdır. Rüzgarlı kuru havalarda dışarı çıkılmaması gerekir. Astım hastası olan kişiler alerjenlerden ve bahçe işlerinden uzak durmalılar. Ayrıca yaşam alanındaki nem de düşürülmeli.

 Astımı Rahatlatan ve Tetikleyen Şeyler Neler?

 Astımı tetikleyen bazı faktörler bulunmaktadır. Akarlar ve gözle görülmeyecek kadar küçük canlılar astıma neden olabilir. Bunlar genellikle yastık, kilim, halı ve tüylü oyuncakların üzerlerinde yaşarlar. Akarların kuruyan ve toz haline gelen dışkıları ise çeşitli şekilde alerjiye neden olmaktadır. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında bu alerjiler artar. Alerjenlerden korunmak için çarşaf ve nevresimlerin 70 derece üstünde ısıda yıkanması gerekir.

 Mobilyalarda tüylü kumaşların yerine deri ve ya vinleks kaplamalar tercih edilmeli. Astım hastalarının yataklarında ise akar geçirmeyen özel nevresimler kullanılmalı. Astım hastaları temizlik yapılan odaya 25 dakika öncesinden asla girmeliler. Ev içerisindeki nem oranı kontrol altına alınmalı. Bunun yanı sıra astım hastaları sigaradan mutlaka uzak durmalılar. Özellikle temizlik yaparken akar öldürücü çeşitli kimyasal maddeler kullanılabilir. Bu kimyasallar astım hastaları tarafından değil de başkaları tarafından uygulanmalıdır. Ayrıca astım hastaları polen mevsiminde dışarı çıkmalılar. Rüzgarlı kuru havalarda da dışarı çıkılmaması önerilir. Çıkmak gerektiğinde ise maske kullanılmalıdır.

 Astım Hastalığı Neden Olur?

 Astım hastalığına neden olan pek çok faktör bulunmaktadır. Özellikle sigara içen kişilerde astım görülme olanağı daha yüksektir. Özellikle bu kişilerde bronşların içine oksijen yerine sigara dumanı girer. Bu da aktiviteleri kısıtlayabilir. Fazla sigara tüketimi zaman içerisinde nefes darlığına yol açar. Bu durum da astımı tetikler. Astımın nedenleri arasında çevresel faktörler de bulunmaktadır.

 Özellikle hava kirliliği, fabrika bacalarının filtresiz olması, kötü hava koşulları nedeni ile astım meydana gelebilir. Bunun yanı sıra çoğu kişide genetik faktörlere bağlı olarak astım ortaya çıkabilir. Ailesinde astım hastalığı olan kişilerde astıma yakalanma oranı da yüksektir. Nefes darlığı ve alerjilerin meydana geldiği kişilerin mutlaka bir doktora görünmeleri gerekir. Bu sayede astımın nedeni ve tanısı da konulur. Çocukken akciğer rahatsızlığı geçiren kişilerde ilerleyen zamanlarda astım sorunları meydana gelebilir. O nedenle riskli kişilerin belirli aralıklar ile kontrole gitmesi gerekir.

 Astım hastalığından korunmak için sigaradan ve sigara kullanan kişilerden uzak durulması gerekir. Aynı zamanda astıma ne iyi gelir diye merak ediliyor. Astıma sigara haricinde çevre faktörü ve kötü hava koşulları da neden olmaktadır. Kötü hava koşullarında astım hastalarının dışarı çıkması önerilmez.

 Astımdan korunmak için düzenli spor yapmak ve egzersiz yapmak çok önemlidir. Düzenli olarak yapılan yürüyüşler nedeni ile solunum yolları aktif olarak çalışır. Bu da astım hastalığının etkilerinin azalmasına neden olabilir. O yüzden astım hastalarının kendilerini korumak için önlem almaları ve sigaradan uzak durmaları gerekir.

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