Astrolojide çok önemli bir gösterge olan Ay Düğümleri, Ay’ın Dünya çevresinde dönerken izlediği yörünge ile Dünya’nın Güneş çevresindeki yörüngesinin kesişimlerinden oluşur. İzafi iki noktadır.



Tutulmalar hayatımızdaki önemli durumları, konuları tetiklerler ve koşulları şekillendirirler. Bu önemli göksel olaylar, Ay Düğümlerine yakın olarak gerçekleşirler. Birbirleriyle karşılıklı olan düğümler zıt burçlara yerleşirler.

Kuzey Ay Düğümünün yerleştiği alan hayatımızı ilerleteceğimiz, gelişim sağlayacağımız ve deneyimleyeceğimiz konuları anlatır. Güney Ay Düğümünün yerleştiği alan ise alışkanlıklarımızı, konfor alanımızı ve bırakmamız gereken yönleri ifade eder.



Bir doğum haritasında sadece Ay Düğümlerinin yerleşiminin yorumu bile hayat planı ile ilgili çok önemli göstergedir.



Gökyüzünde, Ay Düğümleri bir burçta 1,5 sene ilerler. Bu zaman dilimi içinde, bizim doğum haritamızdaki yerleşimin dışında, her birimize bulundukları burcun temasını da hissettirirler.



5 Mayıs 2020’de İkizler-Yay aksına geçiş yapacaklar ve 2022’ye kadar burada ilerleyecekler. Kuzey Ay Düğümü İkizler, Güney Ay Düğümü Yay olacak.



Bu süreçte öne çıkan tema mümkün olduğu kadar dogmatiklikten, fanatizmden uzak bakış açısı geliştirebilmek ve olaylara objektif yaklaşabilmek olacak.



Her zaman kullanmaya alışık olduğumuz bakış açısından ziyade değişik düşünebilmeye açık olmalıyız.

Karşı tarafı dinleyebilmek, ön yargılı olmamak, kimseyi küçümsememek bize fayda sağlayacak.



Pratik olmanın, bilgimizi yalın bir dille paylaşmanın, dürüst ve net iletişimde bulunmanın önemli olduğu bir dönemde olacağız.



İletişim, medya, satış-pazarlama faaliyetleri, ulaşım konuları ve el becerileri ön plana çıkacak.

Bu süreçte kaçınmamız gereken sorgulamadan yüzeysel bilgi ile hareket etmek, detaylarda boğulmak, hayat görüşünde esneklik göstermemek olacaktır.



Mayıs 1955- Ekim 1956, Aralık 1973-Haziran 1975, Temmuz 1992-Ocak 1994 ve Mart 2011- Ağustos 2012 arasında doğanların doğum haritaları ile ters kavuşum yaşanacağından, bu dönemde hayatlarında önemli değişimler yaşayabilirler.



Yükselen burçlara göre önümüzdeki 1,5 yıl boyunca bu temalara hangi alanlarda dikkat etmemiz gerektiğine bakarsak;

YÜKSELEN KOÇ



Detaylı bilgileri, inançları basite indirgeyip, özellikle de yakın çevreniz ile paylaşmalısınız. Sürekli iletişim içinde olmak, merak ettiğiniz konulara yönelmek bu dönemde fayda sağlayacaktır.

YÜKSELEN BOĞA



Borçlanmadan, kredilerden, başkalarının kaynaklarından ziyade kendi kazanacağınız paraya odaklanmalısınız. Alıştığınız korkulardan uzaklaşarak öz değerinizi kuvvetlendirebilirsiniz.

YÜKSELEN İKİZLER



Enerjinizi ikili ilişkilerden ziyade kendinize yöneltmelisiniz. Bu dönem iletişim anlamında öne çıkabileceğiniz bir dönem olacaktır.

YÜKSELEN YENGEÇ



Günlük rutinlerinizi ve sağlıkla ilgili alışkanlıklarınızı değiştirmelisiniz. Detaylardan çok genel tabloya odaklanıp, merakınızı psikolojik gelişiminize yönlendirebilirsiniz.

YÜKSELEN ASLAN



Aşk konularından ve yaşamdan alınan zevklerden ziyade arkadaş çevresine ve gruplara odaklanmalısınız. Sosyal ortamlara verilecek katkılar ve bilgi paylaşımları için uygun bir dönem olacaktır.

YÜKSELEN BAŞAK



Aile ve evle ilgili konular yerine kariyer ve işe odaklanmalısınız. Ticari konular, medya ve iletişim ile ilgili girişimleriniz olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ



Hayat felsefenizi pratik olmak üzerine kurabilirsiniz. Yakın çevre ilişkilerine odaklanmak yerine daha geniş bir çevre içinde olmak bu dönemde sizin için verimli olacaktır.

YÜKSELEN AKREP



Kendi değerinizi sorgulamak yerine ruhsal ve psikolojik gelişim konularıyla ilgilenebilir, bu alanda paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Çevrenizden gelecek maddi destek de bu dönemde yararlı olacaktır.

YÜKSELEN YAY



Bu dönemde ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda tek yönlü düşünmemeli, karşı tarafın görüşlerine önem vermelisiniz. Dürüst ve net iletişim halinde olmak yararlı olacaktır.

YÜKSELEN OĞLAK



Eski alışkanlıkları, bağımlıkları ve korkuları geride bırakmalısınız. İş ortamını destekleyici eğitimlere ve fikirlere odaklanabilirsiniz.

YÜKSELEN KOVA



Arkadaş çevresi ve gruplarla ilgili bazı sorgulamalar yapabilir, onlara bakışınızı değiştirebilirsiniz. Çocuklara, keyif aldığınız konulara ve özel hayatınıza odaklanmak iyi gelecektir.

YÜKSELEN BALIK

Kariyer hayatınızla ilgili bazı eski görüşleri geride bırakmalısınız. Bu dönemde eve, aileye, ebeveynlere odaklanmak kendinizi daha iyi hissettirecektir.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.