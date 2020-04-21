Astrolog Nilay Dinç: Corona virüste ikinci dalga gelebilir

Daha önce 5,8 büyüklüğündeki İstanbul depremi ve 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depremleri hakkında isabetli tahminlerde bulunan astrolog bu kez de corona virüs için 13 Mayıs Venüs Retro’su ile ikinci ve üçüncü dalgaların meydana gelebileceği konusunda uyarılarda bulundu.



Dinç, Jüpiter ve Satürn kavuşmasının salgın hastalıkları yaygınlaştırabileceğini belirtirken; Satürn ve Plüton kavuşmasının ise pandemi durumunu tetikleyebileceğini söyledi. Yine de tedbirli davranıp, rehavete kapılanmamasın gerektiği belirten astrolog, salgın krizinin büyümemesi için sokağa çıkılmamasına ve kişisel hijyen konularına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.



Türkiye’de ki sağlık sisteminin birçok Avrupa ülkesine kıyasla çok çok iyi durumda olduğunu söyleyen Nilay Dinç, 2020 yılının bir felaket senesi değil, dönüşüm ve yenilenme süreci olabileceğine de dikkat çekti.



Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tüm vatandaşların, gerekli bakanlıklarca yapılan uyarılara harfiyen uyması ve kişisel temizliğe önem vermesi gerektiğini belirten Dinç, diğer ülkelere nazaran Türkiye’nin bu salgını daha hızlı ve kayıpsız atlatacağına olan inancının tam olduğunu dile getirdi.







Astrolog Nilay Dinç, 5 Haziran 2020 de gerçekleşecek dolunayın genişletme, çoğaltma enerjisinde olacağından bu tarihe dikkat edilmesinin önemli olduğunu belirtti.