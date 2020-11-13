15 Kasım Akrep Yeniayı: Kendini bil, öğreticiyi bil, bildiğini halka bildir!

Akrep Yeniayı sizi cesur bir yenilenmenin, gerçek bir başlangıcın ve güçlü bir tutkunun resmini çizmeye sevk edecektir. Ruhsal zarafet sahibi olan kişiler itibar kazanırken ihanet ve hileli işler peşinde koşanlar güç kaybıyla sarsılacaktır.

Milyar asırda oluşan ruh kültürünüz ile yaşamın temel prensipleri arasında köprüler kurun!

İnsan, varoluştan günümüze geçirdiği sayısız deneyimle kendini ve dünyayı ileriye taşıyacak bilgi hazinelerine ulaşmıştır. Nitekim önemli olan bilgiye ulaşmak veya bilmek değil, bildiğini en üst faydada kullanmak üzere hayata geçirmektir; çünkü bilgisini günlük yaşama aktarabilen kişi, hem ruhunu hem de yaşam kalitesini yükseltir. Tüm yüksek potansiyellerin devreye girmesi, yani insanlığın bireysel birikimlerini hayata geçirmesi ise dünyayı aydınlatır.

Pek çok kadim öğreti kapalı kapılar ardında konuşulmuş, sembollerle saklanmış ve günlük yaşam içinde yer alma şansına sahip olamamıştır. Haklı gerekçesi ise belli bir ruh kültürüne sahip olmayan kişilerin bilgiyi yaşama geçirme ve insanlığa aktarma konusunda özensiz, aynı zamanda bencil davranmış olmalarıdır. İnsanların ruhsal, fiziksel, duygusal, zihinsel olarak baskı ve zorbalığa maruz kaldığı her dönem, ruh kültürü gelişmemiş kişilerin bilgiyi olumsuz kullanımına örnek olabilir. Sahip olunan bilgi ve gücü insanlığın, belli grup veya kişilerin hayrına kullanmak bir tercihtir; fakat Dünya, kolektif tutumlar geliştirenlerin başarıya ulaştığı hızlı bir evrim programının testinden geçmekteyken taraflı bir tutuma müsaade etmeyecektir.

Niyetiniz, nihayetiniz olacaktır!

İnsan ne kadar bilgiyi kendinden menkul zannetse de bilgiye ulaşmak bir hak ediş ve müsaade işidir. Dünya, pek çok kapalı kapının açıldığı, sırların atıldığı bir devreyi deneyimlemektedir; yani bilgi kimsenin tek elinde değildir ve sorgulayan, sınırsız yoldan bilgiye ulaşabilme yetkisine sahiptir. İnsan kendi zihinsel, ruhsal, duygusal, fiziksel frekansına denk maddi-manevi deneyimlere kavuştuğunda başarmış ve huzura ermiş hisseder. Dünya frekansıyla paralellik yakaladığında ise gerçekten başarır.

Yüce alem bir süredir öz potansiyelini devreye almakta zorlanan insanlığı müşterek bir bilince ulaştırmak üzere desteklemektedir. 10. kattan izlenecek manzaranın 5. kattan da 20. kattan da seyri mümkün değildir. Ortak bir seyir yaratılmasına yönelik geliştirilen hızlı evrim programı, dünyanın içinde bulunduğu kaosu yapılandırmak istemektedir. İç ritminizi tutturduktan sonra dünya ve evrenle senkronize olmanız, kaosun düzen kurma şifresidir.

Sen neysen yaşamın odur!

Bireysel ritmin tutturulması için yapılması gerekenleri Akrep Yeniayı üzerinden inceleyecek olursak; frekansına yükseldiğiniz maddi-manevi potansiyelleri hayatınıza çekmek için güç, cesaret ve tutkuya ihtiyacınız var. Sonlandırılması veya yeni bir adım atılması gereken her konuda dönüşümün ustası sizi destekleyecektir. Basit bir anlatımla her maddi-manevi unsur bir titreşime sahiptir; yani sahip olmak istediğiniz arabaya, bilgiye, sevgiliye, paraya, statüye denk titreşime ulaşmanız önemli ve gereklidir. Kazanımlarınız, uzun zamandır bekleyen hak edişlerinizin tazmininden öte bir şey değildir.

Mucizelere hazır olun!

Mucize, şartlanmış zihnin yarattığı blokajın sayısız olasılığı gölgelemekten vazgeçmesidir. Mucizelere erişim için Akrep Yeniayı koşulu; etik-ahlak süzgecinden geçmiş seçimlere ve tutumlara yönelmektir. Denk frekansta olmadığınız taleplerinizin dahi karşılanabileceği Akrep Yeniayı yaşamınızda kalıcı başlangıçların habercisidir.

Dikkat konunuz; yıkıcı tavır ve davranışlardan uzak durmak, güçlü olduğunuz konularda adil davranmak, ani gelişmelere karşı sağduyuyu kaybetmemektir.

Burçlara göre yeniden doğuş hikayeniz ise aşağıdaki gibidir; tavsiyem, burcunuzla beraber yükselen burcunuzu da okumanızdır.

KOÇ

İş, kazanç, borç-alacak konularında yeni adımlar, yatırımlar gündeme gelebilir. Sahip olmak istediğiniz halde ertelediğiniz pek çok şey hayata geçirilmeye hazır. Önceliğiniz, yaşamdan zevk almanıza neden olan tutkularınızla aranızda bir köprü kurmak olmalıdır. Tutkularınızı hayata geçirmeniz açısından gerekli olan tüm unsurlar ve kaynaklar kendiliğinden size yönelecektir. Kariyeriniz için bunca zaman harcadığınız emek ve aldığınız sorumluluk, Yeniay rehberinizdir. Tekrar hareketli, aktif bir tempoya kavuşmak sizi iyileştirecektir.

BOĞA

Yazılı-sözlü akit verilen alanlarda (ortaklık, evlilik vb.) yeni ilişkilerin kurulacağı ya da yapılandırılacağı düşünülebilir. Sağlığınız kafanızı meşgul ederken, dış görünüşünüze dair değişikliklere de yönelebilirsiniz. Düşüncelerinizi, ideallerinizi, inançlarınızı dönüştürmek adına harcadığınız çaba sayesinde ulaştığınız elastikiyet, en büyük kazancınızdır. Gerçek tutkularınıza yönelin; tutkularınız tekamüle hizmet eden evrensel arzulardır, görmezden gelinmeyin, ertelemeyin mutlaka irdeleyin.

İKİZLER

Çalışma ortamınız ve iş arkadaşlarınızla ilgili konularda yeni düzenlemeler yapılması gerekebilir. Sorumluluklarınızın sınırlarına uygun davranış biçimi geliştirmek, başarınızı ve işinizi büyütecektir. Beslenme ve spor konusunda harekete geçerseniz desteklenirsiniz. Başkalarının kaynakları, kredi, borç-alacak ilişkileri ise çaba enerjinize layık bir geri dönüşe hazır durumdadır. Kuşku, kaygı geliştirmeden, şüphe duymadan ilerlemek günlük yaşamın stresini kazanıma dönüştürmeniz için gereklidir.

YENGEÇ

Aşk, ilişkiler, çocuklar vb. konularda yaşamınızın baş rolünü ele almak isteyeceğiniz bir Yeniay. Yaratıcılığınızı ve hayallerinizi somut değerlere dönüştürerek, maddi-manevi bir güvenlik alanı tesis etmeniz mümkün. Sosyal çevrenizi büyütmek ya da gruplar içinde daha aktif olmak isterseniz destek görebilirsiniz. Zihninizdeki kurallardan, kalbinizdeki sınırlardan, ruhunuzdaki zincirlerden kurtuldukça gerçekten sevip, sevilebilirsiniz. Gerçek sevginin tek koşulu, koşulsuz olması değil midir?

ASLAN

Ev, yuva, aile konularında cesur hamleler, ilginç gelişmeler yaşanacaktır. Statünüzü etkileyecek yenilikler ve yeni kişiler yaşamınıza dahil olabilir. Günlük yaşama, rutin işlere, beslenmenize, sağlığınıza gösterdiğiniz hassasiyetin dönüşlerini Yeniay’da alabilirsiniz. Benliğinize, yaşamınıza dair yeni bir bakış açısına ulaşmanıza sebep olan zihinsel bir reformun eşiğindesiniz. Kendi yaşamınızla uyumlu toplumsal hizmetlerde bulunmanın asaletinde yükselmeye ruhunuzun ihtiyacı var.

BAŞAK

Eğitim veya iş başvuruları, anlaşmalar, ticari konular gündeminizde olacaktır. Dolayısıyla yoğun bir trafiğin içine girip girmemek konusunda bazı git-geller yaşayabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeş vb. ilişkilerinize hassasiyet göstermeye gayret edin. Yaşama bakış açınızda oluşacak bir değişim, bir seyahat planlamanıza sebep olarak yeni bir gidişata yol açabilir. Yaratıcılık içeren tüm konularda sahnede olma gayretiniz, adanmışlığınız oranında sonuç verecektir. Bazen sadece rutini kırmak gerçek bir yaratımı açığa çıkarabilir.

TERAZİ

İkili ilişkiler ve maddi-manevi sahip olduklarınız, sizin yaşamınızda başlangıçlara gebe alanlar. Çalışma, iş, emekle elde edilen kazançlar dışında başkalarınca sağlanacak mali destekler gündeminiz olabilir. Bu şekilde bir destek iç huzurunuza katkı sağlayacaktır. Haksızlığa uğradığınıza, sömürüldüğünüze dair bir kanaat geliştirmemeye özen gösterin. Kök ailenizle ilişkilerinizi güçlendirmek yönünde göstereceğiniz gayretin çok yerinde bir tutum olduğunu bilmelisiniz. Siz sevmek ve sevilmeyi huzur ve uyuma eş tutan bir ruha sahipsiniz; bu defa huzuru tesis edin sevgi kendiliğinden gelsin.

AKREP

Derinlere gömdüğünüz pek çok yeteneğiniz açığa çıkarak benliğinizi yeni bir forma taşıyabilir. Dış görünüşünüz, yaşam koşullarınız, öz arzularınız köklü bir başlangıcı hak ediyor. İletişim, medya, eğitim, ticaret, yakın çevre konularında ilgili alana yönelik fiziksel ve zihinsel çabanız karşılıksız kalmayacaktır. İkili ilişkiler, anlaşmalar konusunda başlangıçlar ve bitişler için karar almadan dikkatli bir değerlendirme gerçekleştirin ki kazanın. Karnenizdeki en iyi dersin sınavındasınız şimdi; zafer vakti geldi!

YAY

Kuruntu ve korkularınızın elinizi ayağınızı bağlayıp size verdiği zarar yetmedi mi? Korkularınızla restleşip özgürleşmeli, iş ve rutin konularda gerçek bir planlamaya gitmelisiniz. Maddi-manevi yeni değerler yaratıp, korumaya yönelik sebatkar bir tavır geliştirmeniz önemlidir. Temas içinde olduğunuz kişiler, içinde bulunduğunuz durumlar açısından bir tür aydınlanma eşiğindesiniz. Belki de yaşamınızı yapılandırabilmeniz için yeni bir bakış ya da yeni kişi ve durumları yaşamınıza davet etmelisiniz. Bazen en iyisi, en doğrusu şimdiye kadar seçilmemiş olandır, seçin!

OĞLAK

İçinde bulunduğunuz gruplar, sosyal ortamlar daha aktif olmanızı gerektiren bir süreci tetikleyebilir. Artık gerçek potansiyelinizi devreye alarak daha başarılı organizasyonlara liderlik etmeniz, toplum faydası güden hareketler içinde yer alarak, yeniden doğuş hikayenizi yazmanız gerekmektedir. Bedeninizin, yaşam alanınızın değişimine dair gayretleriniz ve öz alanınızı koruyarak uzaklaşılması gereken kişilere mesafe koymanız önemlidir. Benliğinizi yeniden yaratmaya direnmeyin. Eski düzen için çabalarınız heba olmadı sizi siz yaptı ve hükmü bitti, bırakın gitsin.

KOVA

Sizden bahsedilmesi ve görünür olmak yeniden doğuş gündeminiz. Statü değişikliği konusunda gerçek bir başlangıcın eşiğindesiniz. Seçimlerinizde sezgilerinize başvurabilirsiniz. Korkularınız ve kısıtlı koşulları aşmak uğruna verdiğiniz mücadele, sizin izlemeniz gereken yola dair bir tür tecrübedir. Köklerinizde ve bilinç altınızda üst aklın dilini kusursuz deşifre etmenize imkan tanıyan kayıtlar taşımaktasınız. Bu lisan, geçmiş maddi-manevi hakkedişlerinize ulaşmanız yönünde önemlidir. 2020 yılı birlik bilincine yükseliş programında Kova tohumları ekip durdu. Şimdi herkes biraz Kova, yalnız değilsiniz.

BALIK

Zihninizin sınırlarını zorlayarak, yaşama yeni anlamlar atamaya başlayabilirsiniz. Uzak yerler, uzaktakiler veya yabancı olduğunuz yaşam koşulları sayesinde yeni hayatınıza ve yeni deneyimlere doğmayı başarabilirsiniz. Toplumsal konulara ve bütünün hayrına atacağınız her adım size ödül olarak dönecektir. Dikkat etmeniz gereken konu; kurban olmadan ve kurban etmeden ilerleme konusunda ustalık gösterebilmenizdir. Hayaller kurun, yeni hayaller, geçmişi geri getirmeye yönelik boş hayaller değil. Hem kendiniz hem insanlık için yaratıma geçin artık.

Gökyüzünü dinleyin. Sevgilerimle.

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