17 Eylül 2020 Başak yeniayı ve burçlara etkileri

Büyük seçim!

İnsanlık, içinde bulunduğu sistemin evrimine ve frekansına denkliği konusunda seçmelere hazırlanmaktadır. Şimdiye kadar, tüm mevcudatın evrim yolculuğu üzerinden kendinizi anlamaya çalıştığınız devrelerden geçtiniz. Siz evrim yaparken, üstünde bulunduğunuz Dünya ve Dünya’nın dahil olduğu her birim de kendi programları üzerinden ilerlemeye devam etti. 26.000 yıllık döngüler her tamamlanma devresine girdiğinde, hızlı evrim programları ile büyük uyanış-yükseliş enerjileri de devreye girer. Yani insanlık, içinde bulunulan dönemle çok benzer zihinsel, duygusal, bedensel ve ruhsal kaotik deneyimlerden geçer. Kaosta ayakta kalanlar ve yolunu bulanlar, kurulacak düzenin emektarları ve ataları olacaktır. Bu şu demektir; eski borçların ve hesapların kapatılmasına izin verilen yepyeni bir sayfanın açılmasına şahit olunan bir dönem deneyimlenmektedir. Bu nedenle, kendinize ‘’yeni bir geçmiş’’ yazıyor olduğunuzu unutmadan hareket edin. Bu büyük seçimlerde insanın insanla sınanması, en bilindik yöntemdir. Başak yeniayının bu seçimlerdeki önemini anlamak adına aşağıdaki konulara hassasiyet gösterilmelidir.

Başak yeniayı sizi seçimler konusunda ustalaştırmak istemektedir.

Yeni bir yola çıkacaksanız iyi bir muhasebe yapabilmeli, içinde bulunduğunuz tüm durum ve ilişkilerde sorumluluk sahibi olmalı, sabırlı ve akılcı davranabilmelisiniz. Yapmak istedikleriniz ile davranış biçiminiz arasında dengeyi yakalamaya gayret edin. Beklentilerinize ulaşmak ve büyümek üzere yol alırken, önünüze çıkabilecek engellerin hayal kırıklıkları yaratmasını engellemek sizin elinizde. Daha gerçekçi, gayretli, kararlı ve dikkatli olmaya çaba göstererek hem isteklerinize ulaşabilir, hem de kendinizi bir iç çatışmadan koruyabilirsiniz. Olumsuz durumları bertaraf edebilecek potansiyeli kullanmayı zamanla öğreneceksiniz. Aksi halde direnç geliştirerek, gerçeklikten kopuk ve tutkulu bir savunma, hatta saldırı psikolojisine girersiniz. İç dünyanızda karışıklık başladığı anda, ne yeniyi seçebilir ne de eskiyle yüzleşebilirsiniz.

Bölünerek ve ayrılarak seçip seçiliyoruz!

Bölünmüş gibi hissediyor ve ilerlemekte güçlük çekiyor olabilirsiniz, yine de yeniye olan umudunuzu yitirmeyin. Atalarla ilgili karmalarınızdan gelen pek çok sorunu geride bırakabileceğiniz bir dönemdesiniz. Diğer bir deyişle, geçmişin yüklerinden arınıp yeni potansiyellere imkan verme gücüne sahipsiniz. Bir süredir beklemede olan her sahada harekete geçerek, en akla yatkın çözüme yönelin. Büyük zaferler her zaman büyük başlangıçlarla kazanılmaz. Bazı durumlarda ileri hareketlerde bulunurken bazı durumlarda da perde arkasında geçmişi dönüştürebilmelisiniz. Yeter ki hayatınızda ve aklınızda ortada kalan, sonuçlanmamış, temizlenmemiş bir saha kalmasın. Sizin temel motivasyonunuz, öz saygınızı korumak olsun. Unutmayın; maddi-manevi başarılarınızın görünür ve bilinir olması sizi daha değerli yapmaz. Basit düzenlemeler bazen tüm gidişatı değiştirebilir.

Kolektif etkileşimleri dikkate alın!

İçinizdeki karmaşayı hafifletmenize en yardımcı olacak davranış biçimi, ‘’başkalarını destekleyici’’ tutumlar seçmenizdir. Benzer ideal ve inançları olan kişilerle vakit geçirmeye gayret edin. Bu tavsiye, hoş vakit geçirmeniz ya da sorunlara birlikte çözüm üretmeniz için değil, ruhsal bir birlik oluşturmanın yarattığı manyetik alan enerjisinden istifade edebilmeniz içindir. Yaşamında herhangi bir konuda beklenmeyen bir gelişme olacağını önceden bilmek, çoğu insanı tedirgin eder. Bazı göksel semboliklerin çalışma mantığı, bu belirsiz sahaya dikkat çekme temellidir. Burası hür irade alanıdır. Sizin geliştireceğiniz her davranış ve düşüncenin karşılığı, bu sahadan ‘’anda’’ size iletilir. Olumlu repliklerinde mucize diye tanımlansa da, olumsuz yansımasında çok hoş karşılanmayan bu ‘’belirsizliğin idaresinde irade göstermek’’ cesaret ve yeteneğinizi kullanın. Bu alanı doğru motivasyonla lehinize kullanabilmeniz için dikkat edilmesi gerekenler, burçlara göre aşağıdaki gibidir.

KOÇ

Spor ve beslenme gibi basit günlük faaliyetler konusunda ‘’kontrollü ve limitleri zorlamayan’’ bir tutum seçmelisiniz. Bu alanlarda gerçekçi yaklaşımlarda bulunmakta sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Fiziksel sınırlarınız ve yaşam koşullarınız hakkında gerçekçi olmanız, yaşamınıza denge getirerek, bedensel ve ruhsal sağlığınızı güçlendirmenize hizmet etmelidir. Sporda ve hijyende aşırıya kaçma tuzaklarına düşmemeye özen gösterin. Günlük yaşama dair basit düzenlemeler, yüklerinizden arınmanızı sağlayarak sizi yeni durumlara hazır hale getirebilir. Enerjinizi kontrol edebildiğiniz oranda, iş yaşamınızda olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz.

BOĞA

Yeni bir hobi seçmek ya da aktivite geliştirmek, içinizdeki mücadeleden kaçmak için seçtiğiniz bir yol. Tıpkı çocukların sorunlardan kaçmak için oyuna, oyuncağa sığınması gibi. Saf, temel bir motivasyonla kendinizi rahatlatmak ve enerjinizi boşaltmak istiyorsunuz. Aşk hayatınızda yeni ilişkiler ve kararlara açık olmanız da aynı motivasyonla ilgili. Korkularınızdan, iç huzursuzluğunuzdan kaçmak ve olanı görmezden gelmek yerine, sonucu öngörmeye çalışarak dikkatli hareket edin. Özgüveninizi korumak adına acele verilmiş kararlar almayın. ‘’Gerçekçi ve sınırlarınız dahilinde’’ davranış biçimlerine yöneldiğiniz taktirde, akış sizin için en iyi olanı getirecek ya da olanı en iyiye evirecektir.

İKİZLER

Aile, ev ve yuva alanlarında köklenmek isteyeceksiniz. Dürtüsel olarak evliliğe ve ev değiştirmeye odaklanabilirsiniz. Yeni bir potansiyelin gelişmesinden önce öz sorgulama ve ruhsal bir dinginliğe ihtiyacınız var. Bu dönem, elenmesi gerekenlerin de eleneceği bir dönem. Aileniz de dahil olmak üzere, çevrenizde ilişki ve iletişim içinde olduğunuz her alanda bir arınma devresine gireceksiniz. İş konusunda önünüze çıkan fırsatlarda iç sesinize güvenin. Sorumluluklar konusunda ‘’öz sınırlarınızı’’ gözden geçirerek ve adil olabildiğiniz kararlar vererek, kendinize de haksızlık etmemeye özen gösterin. İçinde bulunduğunuz gruplar ve sosyal çevre ile ilgili yaşayacağınız seleksiyonun katkısını ilerleyen zamanlarda hissedeceksiniz.

YENGEÇ

Kardeş, akraba ve yakın arkadaş konuları ön plana çıkabilir. İş-statü konularında yeni ilişkiler, etkileşimler ve seçimler dönemindesiniz. Yeni hedefler, geleceğe yönelik yeni kararlar veya planlar yapmadan önce iletişim yönteminizi gözden geçirin. Yeni eğitimlere başlayabilir, iş ve ilişkiler konularında yeni adımlar atabilir ya da yarım kalan konuları tamamlamayı düşünebilirsiniz. Karar mekanizmanız, zihin-kalp dengesine uyumlu olmalı ki sıkışmış hissetmeden yolunuza devam edebilin. İş yaşamınızda kardeş veya yakın çevre öneri ve desteklerine açık olmaya çalışarak kırılması gereken blokajları kırın.

ASLAN

Öze ait tüm değerler, öz saygı, öz değer, öz güven konularında yeni bir potansiyel söz konusudur. Ayrıca inançlar, dünyasal ve ruhsal değerler hakkında büyük sorgulama geçirecek ve ‘’yeni cevaplar’’ bulacaksınız. Gelir-gider ve alma-verme dengesini kurarken bulduğunuz yeni cevaplar yol gösterici olacaktır. Maddi-manevi konularda dikkatli, sorumluluklarından kaçmayan ve gerçekçi tavırlar sergiledikçe, yeni fırsatları yaşamınıza çekerken, mevcut olanı da dönüştürerek verim alabilirsiniz. Başkalarının kaynakları ve destekleri konusunda seçtiğiniz tutum ve düşünce biçimi yolunuzu açabilir.

BAŞAK

Kendinizi ortaya koymaya çalışacaksınız, ancak bu konuda gereken hareketliliğe sahip misiniz? Yeniye başlamak, mevcudu dönüştürmek ya da nihayete ermesi gereken konuları sonuçlandırmak için, hem sizin hem de karşınızdakilerin kaynaklarını doğru kullanabilmelisiniz. Fiziksel sağlığınızı göz ardı etmeyin. Bedeniniz ve enerjinizle ilgili gerçekçi ve öz sınırlarınız dahilindeki potansiyellere yönelin. Bölünen dönüşüm enerjinizi doğru kullanabilirseniz, olumsuz seçenekler kendiliğinden engellenir. İlişkilerinizle ilgili değişim, dönüşüm ve yeni kararlar dönemindesiniz. Ben-biz dengesini kurabilmeniz kaynaklarınızı arttırabilir. Kendinizi yeniden yaratmaktan çok, yaşamınızda yeni düzenlemelere gitmelisiniz.

TERAZİ

Yaşamınızdaki belirsizlikleri yeşertebilmeniz, bundan önceki tutumlarınızla paralellik gösterir. İlişkiler, ortaklar ve ikili ilişkiler limitlerinizi görebilmeniz adına gündeme gelecektir. İç dünyanızda huzuru tesis edebilmek için yalnız kalmayı deneyin. Kimi zaman basit, günlük olaylarla ilgilenmek, büyük adımlar atmaktan daha iyi sonuçlar verebilir. Yeni durumların yeni korkular ve kaygılar yaratmasına meydan vermemek adına, perdenin arkasına yönelerek dönüşüme evet deyin. Kimlerle hangi ortak düşünce ve yollara girdiğinize dikkat edin. İlerlemeyen konu ve kişileri geride bırakmaya gayret edin.

AKREP

Gruplar ve kolektif alanlarda hizmet potansiyelinin belirmesi söz konusu olabilir. Rutin işlerde düzeni oturtmak, motivasyonunuzu yükselterek olumlu gelişmeleri yaşamınıza çekmenizi sağlayabilir. Sosyal ortamlar ve gruplarla birlikte bireysel alanlarınızda da bir yenilenme evresindesiniz. Maddi konularda güçlenmenize imkan sağlayacak yarım kalmış projelerin tamamlanması ya da parlak seçeneklerin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Paylaştıkça ve başkalarını destekledikçe güçlenir, yaşamın akışını lehinize çevirebilirsiniz.

YAY

İş, kariyer alanında yenilik ve değişimlere gebe bir dönemdesiniz. Benliğin ego-nefs tarafıyla yüzleşerek atacağınız adımları iyi değerlendirin. Görünür olmanın büyüsüne kapılmadan, maddi göstergeleri gerçekçi bir şekilde değerlendirin. Sahip olduklarınızı riske atmadığınız adımlara yönelin. Bazen ‘’Elindekini koruyabilmek başarmaktır.’’ deyip zamanını beklemek gerekebilir. Belirecek potansiyelin sizden neyi alıp götürebileceğine dikkat ederek ilerleyin. Kaçırdığınızı zannettiğiniz fırsatların gündeme gelmesi, sizin dengeyi kurmanızla ilgilidir.

OĞLAK

Yurt dışı, eğitimler ve kendinizi geliştirme imkanları, her şeye rağmen kendinizi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinizi test etmek üzere ortaya çıkacaktır. Aile ile ilgili makas daha da açılarak iletişiminiz daha da zora girebilir. Yeni bir çevre, yeni bir iş ve yeni projeler kendinizde neleri değiştirmeniz gerektiğini güncelleyecektir. Yeni adımlar atarken, gerçekte yaşamınızın hangi alanlarında değişime hazır olduğunuza dikkat edin. Sorumluluk alanlarınızın dışında kalan konuları görmeniz gerekmektedir.

KOVA

Dönüşümünüzü planlamak ve kontrol etmek yeni görevinizdir. Yeni bir arzu ya da dürtü ortaya çıktığında öfkenizi kontrol edebilmelisiniz. Sessizliğin içindeki öz benliği keşfedebilmek üzere, sözün seçilmesi ve susmayı öğrenme eleklerinden geçiyorsunuz. Öfkeyi ve yolunda gitmeyen durumların yarattığı baskıyı susabilme refleksi geliştirerek dönüştürebilirsiniz. Yakın çevreniz ve sosyal ortamlar sizi iletişimde teste tabii tutarken açıklık beklemektedir. Maddi-manevi konularda alanınızı koruyabilmenin en yeni yolunu keşfedeceksiniz.

BALIK

İlişkiler ve ortaklıklar konusundaki potansiyelinizi keşfedin. Öz değer konusunda zorlanarak gerçek değerinizi ve sınırlarınızı belirleyeceksiniz. Özden vermekle sınanmak, maddi-manevi konularda kararlar almanıza ve yeni girişimlerde bulunmanıza sebep olabilir. İlişkiler ve evlilik konularında dengede kalmaya özen gösterin. Sizi bu konuda test eden kişiler ve ilişkiler, şartları zorlayarak dönüşüme direndiğiniz alanları su üstüne çıkaracaktır. Sizi siz yapanın ne olduğunu anlamanın en iyi yolu bu deneyimlerden geçmektir.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.

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