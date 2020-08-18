Yeniayda ne olsun istersiniz?

Aslan Yeniayı sıradan bir ‘’yeni başlangıçlar’’ temasından fazlasını vadediyor. Yaşamınızı daha iyi bir yarına taşırken, eski hesapları kapatmak ve hayallerinizi hayata geçirmek için tüm koşulları beraberinde getiren bir Yeniay. Siz erteleyip kaçmak, dönüşmeden eskide kalmak isteseniz de buna imkân olmadığına emin olabilirsiniz. Madem dönüşüm zorunlu, madem değişim kesin, sınırlarınızı kendiniz çizin.

Sen neysen onu yaşarsın

Ulaşmak istediğiniz maddi-manevi unsurların enerjisine ve frekansına ulaşmadan yaşamınızda yükselişe geçemezsiniz. Ya yaşamınıza çekmek istediklerinizin frekansına yükselirsiniz ya da frekansınıza denk deneyimleri yaşarsınız. Burada frekansınızın yükselmesiyle ilgili küçük bir ikaz gerekebilir. Frekansınızın ‘’sağlıklı yükselişi’’ dışarıdan müdahaleyle mümkün değildir, yani bir başkası yükseltemez. Sizi suni yöntemlerle yükseleceğinize inandırmalarına izin vermeyin. Siz yalnızca gerçekten olumlu, korkulardan uzak, bütünün hayrını düşünen, bütüne dahil olduğunu bilen, düşünce oklarını ufkun ötesine yönelten biri olduğunuz zaman frekansınız yükselecek ve güzelliklere erişebileceksiniz.

Hazır olmadığınız deneyimler üzerinizde emanet elbiseler gibi durur, üstünüze uymaz, rahat edemezsiniz ve geçici olduğunu her zaman bilirsiniz. Bilgiyi bilince, bilinci hale dönüştürme gayretiniz kendinize ait şahane bir elbiseye sahip olmak gibidir. Artık istediğiniz de, elde ettiğiniz de öz-istek ve ihtiyaçlarınızdır. Bunu başarabilmek, yani öze ulaşmak için aydınlık bir zihne sahip olmak gerekir. Bu Yeniay'da yenilenmesini istediğiniz her ne varsa özünüzün yükseliş arzusuyla ilgilidir, bilesiniz.

İnsan aslında inandığı, düşündüğü şeyleri yaşar. Olumlu düşünmek ve umutlu olmak o sebeple mucizedir; yani yaşamınızı değiştirmek istiyorsanız, düşünme biçiminizi değiştirmekten başlamak zorundasınız. Bulunduğunuz durumun dışına çıkabilmek için yüksek hayaller kurma cesaretine de ihtiyacınız var. Gerçekten aydınlık bir zihin, kendi olumlu düşünce metodunu geliştirdiğinde yükselen frekansıyla daha mutlu ve başarılı olacağını ve yaratımı başlatacağını bilir. Bu romantik ve iyicil bir önerme değil, hakikatin idrakidir.

İnsan, gözüyle gördüğünü ya da kulağıyla işittiğini düşünür. Oysa her bir hücreniz beş duyunuzun tüm özellik ve yeteneklerini taşır, görür, duyar, kokuları ve tatları alır, hisseder. Görme dezavantajlı ressamlar, duyma dezavantajlı müzisyenler vb. bu durumun en çok rastlanan örnekleridir. Bu devreye giren bir yetenek ya da ilahi bir güçle değil, ruhsal ve evrensel zekanın kullanılmaya başlamasıyla ilgilidir.

Ruhsal ve evrensel zekanın otomatik kullanımı sezgi, öngörü vs. pek çok isimle anılır. Sezgiler, tahminler, öngörüler ve dolayısıyla bu konuda ustalaşmış kişiler kadim dönemlerden beri hep vardı. Her toplumda değişik isimler alan bu yöntem ve uygulayıcılarının zaafı, bilgiyi kendilerinden menkul zannederek, bir referans noktası edinmeden rasyonellikten uzaklaşmaları oldu. Siz bu hataya düşmeyin; akıl, mantık, şuur süzgecinden geçebilen bilgileri (sezgileri) değerlendirin. Yeniay süresince sezgileriniz aracılığıyla aldığınız bilgiler, dönüşmesi gereken yönlerinizin altını çizecektir.

Siz, bu Yeniay’la beraber geleceğe dair iyicil niyetler geliştirerek frekansınızı yükseltin. Her hücrenizin kadim bilgeliğiyle, yani sezgilerinizle iletişime geçerek eş frekansta olduğunuz değerleri yaşamınıza çekin. Duygularınız, zihniniz, ruhunuz ve bedeniniz gelişmek, genişlemek, tek nefes olmak istiyor. Ruhun, duyguların, zihnin ve bedenin kalbini koruyun ve sizin için en değerliyi yaratın.

Aslan Yeniayı'nın burçlara etkileri

KOÇ

Benliğinizi gerçekten heyecanlandıran şeyin ne olduğunu anlamaya ihtiyacınız var. Sonrasında da hayattan daha fazla keyif almanızı sağlayacak kişi ve deneyimlere yönelmeye elbette. Yeni bir hobi edinmek, çocuk sahibi olmak, daha sosyal yaşamak ya da hangi konuda yeniliğe karar kıldıysanız, yaşamınızın o alanında dönüşüme ihtiyaç var. Daha keyifli bir yaşam kurmak için maddi-manevi nelerden vazgeçmeniz gerekeceğini dikkatle gözden geçirin. Daha mutlu, ama daha masraflı ya da daha zahmetli bir rutin, hatta işle ilgili fedakârlıklar gerekebilir.

BOĞA

Kendi içsel değerinizi anlamanız yönünde bir aydınlanma yaşayacaksınız. Aile, yuva veya zihinsel, duygusal dinamikleriniz konusunda bir dönüşüm devresindesiniz. Sahip olduğunuz geçmiş kanaatler, anlayışlar ve değerler değişerek sizi özgürleştirecektir. Vizyon, ideal ve inançlarınız, hatta seyahat ve yeni iş projeleri konusunda size suskunluk tavsiye edilebilir. İçselleştirip, geliştirip, hayata geçirmediğiniz hiçbir işi ya da düşünceyi gününden önce, yani zamansız dile getirmeyin. Değişen değişsin, içinize sinsin; daha sonra çevrenize ifade edin.

İKİZLER

Benliğinizi yaratıp ifade edeceğiniz bu dönemde sert ve kırıcı olmamaya dikkat edin. Neyin dönüşmesi gerektiğini keşfedebilmeniz için daha önce deneyimlemediğiniz bazı durumlar gelişecektir. Bunu şöyle değerlendirin, şimdiye kadar dikkatinizi çekmemiş bir insan, bir ticaret ya da herhangi bir durum zihninizin merkezine oturarak öncelik sıralarını alt üst edebilir. Bedensel zevklerin sizi yönetmesine izin vermek ya da aşırı harcama yapmak beklenen risklerdir; ancak dönüşümün en çok etkilenenlerinden olacağınız kesin. Maddi ve manevi kaynaklarla ilgili mutlak yenilikler gelecektir.

YENGEÇ

Bugüne kadar ilişkilerde verdiğiniz tavizlerin yersizliği ve öz potansiyelinizin keşfi Yeniay gündeminizdir. Varoluşsal olarak kendinizden daha değerli bir şeyin olamayacağını hatırlamanız gerekmektedir. Yeniay’da bu sebeple maddi ve manevi değerler konusundaki düşünceleriniz dönüşüme uğrayacaktır. İlişki, bağlılık, saygınlık konularında canınızı sıkacak deneyimlerden geçmek istemiyorsanız, sahip olduğunuz ya da olmayı hak ettiğiniz ne varsa sahip çıkın. Kendinize layık olduğunuz değeri siz gösterin.

ASLAN

Yeni kararlar almak ve alınan kararlarınızı hayata geçirerek benliğinizi güçlendirmek isteyeceksiniz. İmaj, fiziksel görünüm, rutin yaşam alanlarında değişim başlamış bile olabilir. Temel risk, bu değişimlerin basit ve sadeliğiyle uyumlu olmayan büyük sonuçlar doğurabilecek olmasıdır. Minicik bir operasyonda sıkıntı yaşamak ya da çok önemli bir projenin saatini kaçırmak gibi düşünün. Aynı zamanda günlük yaşamı değiştirme listenize insanlığa hizmet konusunu dahil etmeniz gerekecektir.

BAŞAK

Ruhsal yönünüzü keşfedip, korku ve kaygılarınızın tetiklenebileceği bir Yeniay dönemindesiniz. Korkular ve kendinizde memnun olmadığınız konularla ilgili aşırı eğlenceye yönelebilirsiniz. Hayallerinizi hayata geçirmek için benliğin iradi kısmı ile hareket etmeniz gerekecektir, çünkü öz-saygı sınavlarından geçeceksiniz. Kendinize zaman ayırmanız kadar, ilişkiye verdiğiniz değer ve tavizler de denge isteyecektir. Özgürleşmek için kaçmak değil, ilgili alanın sınır ve sorumluluklarının keşfedilmesi gereklidir.

TERAZİ

Bulunduğunuz çevrenin kendinizle ve duygusal yapınızla ne kadar uyumlu olup olmadığını keşfetmelisiniz. Duygusal sınır ve taleplerinizi ifade etmek için doğru bir yön tayin edebilmelisiniz; aksi halde toplumsal etkileşim içinde sorunlar yaşayabilirsiniz. Müşterek değerlere, aileye ve kendi adınıza ne kadar katkıda bulunduğunuzu anlayabilmek için yalnızlaşmanız gerekecektir. Sosyal çevre öncelikleriniz, aile ilişkileriniz ve siz birbiriyle uyumlu yaşamaya doğru evrileceksiniz.

AKREP

İş ve statü, yani görünür olduğunuz alanlarda kendinizle yüzleşerek, tutkuyla yapıp yapmadığınız alanları keşfedeceksiniz. Tutku duyduğunuz iş ve faaliyetler, pozisyonlar gündeminiz olurken, isteksizce yerine getirdiğiniz ya da dahil olduğunuz durumlar sona erecektir. Tutkularınızı, ideallerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için yeni bir alana yönelebilir ya da kendinizi ifade biçiminizi tamamen değiştirebilirsiniz. Akrabalar, kardeşler ile iletişim biçiminiz, ilişkiniz ciddi bir dönüşüme ihtiyaç duyuyor.

YAY

İnançlar, idealler ve yeni keşifler uğruna maddi-manevi değerleri nasıl kullandığınızı gözden geçirmelisiniz. Maddi-manevi değerler konusunda bir değişim ve dönüşüm yoluna gireceğiniz kesin. Paraya ne anlam yüklediğinizi, inanç, adalet ve iyilik adına maddi değerleri nasıl kullandığınızı çözmek, maddi sorunlarınızı sona erdirip yeni koşullar yaratmanızı sağlayabilir. Sahip olduğunuz değerleri, duygusal hassasiyetleriniz üzerinden suistimal etmeye kalkacak kişi ve girişimlere karşı dikkatli olmanız gerekebilir.

OĞLAK

Maddi ya da manevi yeni bir hedefin, arzunun veya tutkunun ortaya çıkması beklenebilir. Temel risk, kişiliğinizden ödün vermeden arzularınıza ulaşma sınavlarınızla ilgilidir. Egodan uzak durmak adına kendini silmek veya karşı tarafı ezmek üzere benlik inşa etmek, denge isteyen en önemli alandır. Enerjiyi dengeli kullanmaya dikkat etmeli, fiziksel sınırlarınızı zorlamamaya özen göstermelisiniz.

KOVA

İlişkiler ve ortaklıklar yeni potansiyelleriyle gündeminizdir. İkili ilişkiler ve ortak işler içindeki tutumunuzu izlemek, kendinizle ilgili önemli keşifler yapmanızı sağlayabilir. Temel risk, ilişkilerinizi kuruntu, korku ve kaygılarınızın yönetmesine izin vermeniz olabilir. Yaşanan döngüsel hareketten kaçmamayı öğrenmeniz gerekmektedir. İlişki ve ortaklı işlerde bir limit ve bariyer vardır. Bu limit ve koşulları kabullenmek ve buna uygun tavrın içinde kendiniz olmaya devam etmek, sizin Yeniay sınavınızdır.

BALIK

Sağlık ve hizmet konularında yapılacak yenilikler günlük rutinlere dönüşmelidir. Beslenme, spor ya da günlük işler yeniden düzenlenecek ve yaşamınızın önemli bir maddesi haline gelecektir. İçinde bulunduğunuz gruplar, arkadaş ortamları ve çevreniz değişecektir. Kolektif bir sorumluluğun tamamlanması, bir misyonun sona ermesi gibidir. Yeni çevrenizin hassasiyetleri ve temel kuralları, ortak iradeye saygı duymayı hatırlatıp öğretecektir. Bireysel dönüşümünüzü gruplar içinde olarak gerçekleştireceksiniz.

Gökyüzünü dinleyin.

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