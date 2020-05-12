2020 PlÃ¼ton, SatÃ¼rn, VenÃ¼s, JÃ¼piter RetrolarÄ±: Zaman varken tamamla

Retro dÃ¶nemlerinde, yani gezegenlerin geri hareketlerinde, gezegenin gÃ¼cÃ¼nÃ¼n dÃ¼ÅŸmesi ya da tamamen farklÄ± bir fonksiyonun ortaya Ã§Ä±kmasÄ± beklenir.

Evrim planÄ±na uygun yansÄ±ma yapan gezegenler, tÃ¼m hareketlerinde kendi gÃ¶revleri doÄŸrultusunda olaylar yaÅŸatÄ±r. Birey kendi programÄ± ve eksikleri doÄŸrultusundaki deneyimleri, doÄŸum haritasÄ±ndaki ev konularÄ± ve ilgili burca uygun yaÅŸar.

Retro zamanlarÄ±nda gezegenin tabiatÄ±na Ã¶zel olaylar hÃ¢sÄ±l olur; ancak ille bir zorluk ya da problem yaÅŸanacaÄŸÄ±na inanmak, olaya tek taraflÄ± bakÄ±p olumsuz yÃ¶nÃ¼yle fazlasÄ±yla meÅŸgul olmaktÄ±r. KaldÄ± ki zorlu bir sÄ±nav dahi yapÄ±lsa, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir sÄ±navdan korkmamalÄ± ya da daha Ã¶nce geÃ§tiÄŸiniz bir dersin sÄ±navÄ±na tabi tutulmayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± da bilmeniz gerekir.

TÃ¼m DÃ¼nya birlik bilincine doÄŸru yol almaktadÄ±r. HÄ±zlÄ± ilerleyenler belli periyotlarda yavaÅŸlar ve diÄŸerleriyle bÃ¼tÃ¼nlenir. GÃ¶ksel HiyerarÅŸi insan iÃ§in TekÃ¢mÃ¼lÃ¼ hedefler. Geriye evrim yoktur. YaÅŸanan her olay sizi geÃ§miÅŸe Ã§ekiyor ya da yoruyor olsa dahi, ileri evrim yasasÄ±na hizmet etmektedir.

YÄ±lÄ±n Ã¶z enerjisi deÄŸiÅŸim, dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve geride bÄ±rakmaya sevk edicidir. YaÅŸanan Retro dÃ¶nemlerini hedefsiz, tembel ve kararsÄ±z geÃ§irmeyin. Tesirleri aylar Ã¶nceden baÅŸlayan retro dÃ¶nemlerinden istifade edin. Olumsuz veya zorlu diye kodlamak yerine, olanÄ± olduÄŸu gibi kabul edip varsa eksiÄŸiniz tamamlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bilin. Varsa borcunuz, Ã¶deme imkÃ¢nÄ± bulmuÅŸ olmaktan mutlu olun ve farkÄ±ndalÄ±k geliÅŸtirin.

PlÃ¼ton Retrosu 25 Nisan: GÃ¼Ã§ kimde?

PlÃ¼ton bitiÅŸlerin, baÅŸlangÄ±Ã§larÄ±n, Ã¶lÃ¼p Ã¶lÃ¼p dirilmelerin, deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlerin gezegenidir. OÄŸlakâ€™ta kiÅŸi sorumluluk, disiplin, kendini yeniden yaratmak, gereksiz sorumluluklardan kurtularak Ã¶z gÃ¶revi olan yaÅŸam amacÄ±nÄ± belirleyip bu uÄŸurda Ã§alÄ±ÅŸmak zorundadÄ±r. Birey iÅŸ ve sorumluluklarla ilgili kendiyle yÃ¼zleÅŸecek, sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kendine ait olmayan gÃ¶rev ve sorumluluklarÄ± azaltacak gerekirse bitirecektir.

Birey Ã¶z disiplin ve deÄŸer geliÅŸtirememiÅŸ, baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan yÃ¶nlendirilip sÄ±rtta taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸsa, terk edilecek ve ayakta durmayÄ± Ã¶ÄŸreneceÄŸi deneyimlere itilecektir. â€˜â€™BÃ¼yÃ¼ ve kendi hayatÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu al, geleceÄŸini yaratâ€™â€™ denmesi sizin vaktiyle bu deÄŸerleri geliÅŸtirememiÅŸ olmanÄ±zla ilgilidir.

Retro iÅŸ, para, iliÅŸkiler, aile, saÄŸlÄ±k her konuda yÄ±lÄ±n enerjisiyle uyumlu bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me fÄ±rsat verecektir. TezahÃ¼rÃ¼ bire bir yaÅŸama akan deneyimler olabileceÄŸi gibi, tek bir tavÄ±r veya davranÄ±ÅŸ bilinci aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z alanlardaki gerÃ§ekleri deÅŸifre edebilir. Bir iliÅŸkideki maddi-manevi faydacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan tutun, sÃ¶mÃ¼rÃ¼ye aÃ§Ä±k olduÄŸunuz her konu gÃ¶lgelerinden arÄ±nacak, sÄ±rlar ortaya saÃ§Ä±lacaktÄ±r.

Bilinen, alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸunuz alanlar, tÃ¼m zorluklarÄ±na ve elveriÅŸsizliÄŸine raÄŸmen gÃ¼vende hissettirir. GÃ¼venli olan, hayatÄ±nÄ±zla ilgili konularda sÃ¶z sahibi olmayÄ± baÅŸarabilmektir. Her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirebileceÄŸinize dair bir cesaret tetiklenebileceÄŸi gibi gÃ¼Ã§ kaybetmekten korkarak duygularÄ±nÄ±zÄ± da bastÄ±rmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n olabilir. Retro sÃ¼recinin verdiÄŸi cesaretle geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan duygusal kararlar almaktan, kendinizi zora sokacak eÄŸilimlerden uzak durarak, akÄ±l ve disiplin Ã§erÃ§evesinde hareket edin.

Jenerasyon gezegeni PlÃ¼ton kolektif sorumluluk ve Ã¶devler verir. Retroyla da asÄ±rlÄ±k bilgilerin, sÄ±rlarÄ±n ortaya dÃ¶kÃ¼lmesi kadim gÃ¶revlerin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± muhtemeldir. Toplumsal normalitenin deÄŸiÅŸmesi, bilinenin aksine gÃ¶rÃ¼ÅŸlerin hayatÄ±n her alanÄ±nÄ± (ekonomi, siyaset, eÄŸitim, bilim vb) yÃ¶netmesi beklenebilir. Yenilenmek, dÃ¶nÃ¼ÅŸmek dÃ¶nemin en yÃ¼ksek hayrÄ± iÃ§in elbette gereklidir. DÃ¶nemin doÄŸasÄ±na uygun bir tavÄ±rla eski yapÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle vedalaÅŸmaya hazÄ±r olmak yeniden doÄŸabilmek iÃ§in retro zamanÄ± kullanmak Ã¶nemlidir.

SatÃ¼rn Retrosu 10 MayÄ±s: Ne kadar sorumluluk o kadar baÅŸarÄ±

SatÃ¼rn yÃ¼ksek sorumluluk, Ã¶z disiplin, kendini kontrol ve yÃ¶netim bekleyen bir Ã¶ÄŸretmendir. Ã–ÄŸrenene kadar anlatÄ±r, kendini dinletir. SatÃ¼rn Kovaâ€™da birey herkese benzemeyen, objektif, baÄŸÄ±msÄ±z, hÃ¼manist tarafÄ±nÄ± keÅŸfedip aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karmayÄ± deneyimler. Retro der ki; ÅŸimdiye kadar yapmadÄ±ÄŸÄ±n, tamamlamadÄ±ÄŸÄ±n, disiplin saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ±n, saÄŸlam, oturaklÄ± hale getirmediÄŸin ne varsa haydi tamamla. MÃ¼him olan bu konularÄ±n tespit edilmesidir. Zira birey retro zamanlarÄ±nda bazen aÅŸÄ±rÄ± bir yeterlilik hissedip bazen de asla baÅŸaramayacaÄŸÄ± kanaatiyle bir adÄ±m dahi ilerleyemez. Retro Ã¶ncesinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±p yÃ¼kselerek en azÄ±ndan kendini yeniden yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸarak geÃ§irenler sÄ±navÄ±n muhatabÄ± deÄŸildir.

KÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸ, bunalmÄ±ÅŸ hissetmenizin sebebi beklemediÄŸiniz, alÄ±ÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir ortamda eksik derslerin sÄ±navÄ±nÄ± vermenizdir. Bireysel sorumluluk sÄ±navÄ±na toplumun tamamÄ±yla girmek biraz tuhaftÄ±. Geleneksel yÃ¶ntemler belli ki iÅŸe yaramadÄ±, kendinizi tekrar etmeyin. Geride kalan sÃ¼reci Ã§alÄ±ÅŸÄ±p yÃ¼kselme yolunda geÃ§irenler bu sÄ±navdan sorumlu deÄŸilsiniz. TÃ¼m eksiklerinizle korkularÄ±nÄ±zla yÃ¼zleÅŸin ve bir an Ã¶nce hayatÄ±nÄ±za yÃ¶n verecek yenilikleri hayata geÃ§irin.

DÃ¶nem enerjisi bÃ¼yÃ¼yerek baÅŸkalarÄ±nÄ± da etkisi atÄ±na alma gÃ¼cÃ¼ne sahiptir. YaratÄ±cÄ± ve disiplinli Ã§alÄ±ÅŸarak kitlelere destek verebilirsiniz. Ana konu kolektifle yÃ¼rÃ¼yebilmektir.

VenÃ¼s Retrosu 13 MayÄ±s: Kendinizi sevdiÄŸiniz Ã¶lÃ§Ã¼de sevilirsinizÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Sevgiyi yansÄ±tma biÃ§imi, mutluluk, keyif veren konular, iliÅŸkiler, barÄ±ÅŸ, uyum, deÄŸerler VenÃ¼sâ€™Ã¼n belli baÅŸlÄ± konularÄ±dÄ±r. VenÃ¼s Ä°kizlerde iken iliÅŸkilerde derinlik beklenmez ve iletiÅŸimde tavÄ±r deÄŸiÅŸkendir. Retro hareket esnasÄ±nda duygularÄ±nÄ±zÄ± ve sevginizi ifade etmekten kaÃ§Ä±nÄ±r, aslÄ±nda duygusal baÄŸ kurmak istemezsiniz.

GeÃ§miÅŸte kaldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len iliÅŸkiler tekrar gÃ¼ndem olabilir. Bedensel ve duygusal dengenin saÄŸlÄ±klÄ± iliÅŸkiler kurulmasÄ±na imkan vermesi beklenmez. Ruhsal olarak geÃ§miÅŸe Ã§ekilme, sevme, sevilme arzusu sebebiyle bitmiÅŸ iliÅŸkilere â€˜â€™neden bittiÄŸi unutularakâ€™â€™ tekrar yÃ¶nelme gÃ¶zlemlenir. KiÅŸinin duygu dÃ¼nyasÄ±nÄ±n, samimiyetinin, tÃ¼m yapÄ±larÄ±nÄ±n yenilendiÄŸi bu sÃ¼reÃ§te hatÄ±rlanmasÄ± gereken, iliÅŸkinin esasÄ±nÄ±n â€˜â€™kalbin sesiâ€™â€™ olmasÄ± gerektiÄŸidir.

DÃ¼nyasal ya da toplumsal gerekÃ§eler Ã§oÄŸu kez duygularÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§er, bu insanÄ±n en temel kusurudur. Mutlu olmaya hakkÄ±nÄ±z var, sevmeye sevilmeye de; ancak bilin ki mÃ¼kemmel dÃ¼nyanÄ±n temeli ve en bÃ¼yÃ¼k gerÃ§ekliÄŸi sevgidir.

Gelen gÃ¼zellik ve mutluluklarÄ± coÅŸkuyla karÅŸÄ±lamak, sevinci toplumla paylaÅŸmak ve mutluluklar yaratmak gÃ¶revinizdir. Elinizdeki maddi manevi unsurlarÄ±n kÄ±ymetini bilip sahip Ã§Ä±kmak, sevince engel olan durumun gerÃ§ekte ne olduÄŸunu keÅŸfetmeye gayret etmek gerekir.

Bu dÃ¶nemde iÃ§e dÃ¶nÃ¼p yalnÄ±zlaÅŸmak ve gÃ¼zellikleri itmek tuzaktÄ±r. Sadece en derinde olanÄ± Ã§ekip Ã§Ä±karmak gerekir. Åžimdiye kadar duygularÄ±nÄ±zÄ± ifade etme hususunda dÃ¼rÃ¼st ve en baÅŸta kendinizi sevmeyi baÅŸardÄ±ysanÄ±z, retro mÃ¼sriflik dÄ±ÅŸÄ±nda risk taÅŸÄ±mayacaktÄ±r. Zihnin gevezeliÄŸine itimat etmeyi bÄ±rakÄ±p kalbinizin konuÅŸmasÄ±na izin verin.

JÃ¼piter Retrosu 14 MayÄ±s: Ä°nandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± yapmadan neye inandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bilgisini gÃ¼ncelleyin

JÃ¼piter inanÃ§, felsefe, kazanÃ§lar, maddi konular, yurt dÄ±ÅŸÄ± ile ilgili iÅŸler, yasal konular, iyimserlik, bilgi ve geniÅŸleme konularÄ±nÄ± iÃ§erir. JÃ¼piter OÄŸlakâ€™ta emekle baÅŸarmaya, sabit gerÃ§ekliklere yÃ¶nelmiÅŸ ve gergindir. Soyut-somut kavramlar arasÄ±nda gitgeller yaÅŸanÄ±r. Yani garantili yÃ¶ntemlerle ilerlemek, mantÄ±klÄ± stratejiler geliÅŸtirmek gerekir.

Geri harekette derin dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere dalÄ±p araÅŸtÄ±rmalar yapmak iÅŸlevsel bir yenilik getirir. DÃ¼rÃ¼stlÃ¼kten taviz vermeden, Ä±srarcÄ± olmaksÄ±zÄ±n bildiÄŸine sahip Ã§Ä±kmak, Ã¶vÃ¼nmeden, kÃ¼Ã§Ã¼msemeden, dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen bilgiye de aÃ§Ä±k olmak gerekir. Hedef, ÅŸans ya da birilerinden destek beklemek deÄŸil, disiplinli ve sorumluluk sahibi davranabilmek olmalÄ±dÄ±r. Etik, ahlak, insana saygÄ±, en baÅŸta da sahip olduÄŸu maddi manevi deÄŸerlere saygÄ± ile Ã¶lÃ§Ã¼lecektir.

Retro Ã¶ncesinde topluma katkÄ±sÄ± olan, iyi niyetli Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¶ntemleri ile maddi manevi tÃ¼m konularda bÃ¼yÃ¼mek Ã¼zere emek harcadÄ±ysanÄ±z zorlanmayacaksÄ±nÄ±z. Kesin olan ÅŸudur; direkten dÃ¶nen proje ve kaÃ§Ä±rÄ±lan ÅŸanslar da retronun gÃ¼ndemidir.

Bahsedilen retrolarÄ±n iÅŸ ve disiplin konularÄ± ile ilgili bir mÃ¼ÅŸterek yaptÄ±rÄ±mÄ± olduÄŸu gÃ¶zlemlenmektedir. Konu hep aynÄ±dÄ±r, aslÄ±ndan insan ve ileri bilinÃ§ sahibi olma eÄŸitimleri.

Ã–z deÄŸerini bilen, kendi yaÅŸamÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu alan, dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me hazÄ±r ve katkÄ±sÄ± olan kazanÄ±r. TÃ¼m yapÄ± ve deÄŸerler arÄ±nmaktadÄ±r. Â

GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ dinleyin.

Sevgiler.

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