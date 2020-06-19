21 Haziran 2020 Güneş Tutulması burçlara etkisi

Yengeç, duygularının farkına varabilmek arzusuyla daima dolaylı, zorlu yollardan geçer. Kabuğundan yani yegane güvenlik kalkanından vazgeçmek zorunda kalır yolda giderken. Bu tutulma sizin güvenlik duvarlarınızın, geride bırakmakta zorlandığınız alanların altını çizecek, size bir rota bildirecektir.

Tutulma sizin haritanızda hangi eve etki ediyorsa o evde yeniye yer açılabilmesi için eskinin sona ermesi yönünde duygusal bir tetiklenme yaşayacaksınız. Şimdiye kadar fark edemediğiniz yönlerinizin açığa çıkmasıyla kendi ışığınızı yaratacağınız alanlara yönelirsiniz. Tutulma yeniliğin gerçekleşeceği evi görünür kıldıktan sonra size düşen ciddi bir planlama yapmak ve hayata geçirmek olacaktır.

Yeniye başlamak için inanç ve umuda ihtiyacınız var. Yaşam kaynağı Güneş, 21.06.2020 tutulmasıyla bu umuda dikkatinizi çekmek istiyor.

KOÇ

Kök ailenizle ilişkilerinizi gözden geçirerek maskelerden kurtulun. Akıl ile gönlü bir ederek vicdani sorumluluklarınızı geç olmadan yerine getirin. İçe dönüp aile içinde kim olduğunuzu ve ne hissettiğinizi bilmeniz gerekiyor. Ebeveynleriniz sadece kökleriniz ve geçmişiniz değil gelecekteki sizdir. Aile ve yuva konularında sınavlardan geçmektense gerekli iletişim yolunu bulun. İş ile aile arasında seçim yapmak değil dengeyi kurmaktır gerçeğiniz. Denge değişmez yasadır siz akışta sevgide kalın kafi.

BOĞA

Bireysel kanunlarınız haline gelen katı inanç, ideal ve kalıplaşmış davranışlarınızın değişmesi ve dönüştürülmesi gerekmektedir. Değişime en yakınınızdan yani kendi düşünce kalıplarınızın defolarından başlayın. Güncel fikir, bilgi ve eğitimlere açık olmalısınız. Ancak karşılaştığınız bilgiyi bilimsel dayanaklar açısından sorgulamanız gerekmektedir. Hem sözlerinize hem sosyal medyada sürtüşmeli çekişmeli iletişimlere girmemeye özen gösterin. Zihnin bu yönde çalışması yeni bir yere gitme arzusu verecektir. Bu iyi bir haber demek ki kırdınız zincirleri.

İKİZLER

Para ve güç konusunda yeni bir düşünce sistemine dolayısıyla bolluğa ilerliyorsunuz. Güç ve paraya yüklediğiniz anlam hayatta kalma savaşından hayatı değerli kılmaya evrilmeli ki borç-alacak dengesi kendiliğinden kurulsun. Eskisinden farklı düşünmeden eskisinden zengin, mutlu ve başarılı olamazsınız. Sonsuz kaynağı lütfen zihinsel sınırlarınızla durdurmayın. Değerli olan sizsiniz! Geride kalan her şey size hizmet etmekle görevli ve şu sıralar buna çok hevesli. Maddi manevi hangi değerlere ulaşmak sizi yorduysa geride bırakın.

YENGEÇ

İlişkilerinizde dost veya düşman karşı tarafa ne kadar bağımlısınız önce onu fark edin. Yaydığınız enerjiyi dolayısıyla kendinize çektiğiniz deneyimleri bu bağımlılıklar yönetiyor. ''Önce ben'' deme refleksi geliştireceksiniz. Bu refleks ''ben varım, ben kimim, yaşamın içindeki fonkiyonunum nedir'' sorularına cevaplar bulduktan sonra gelişmeli elbette. Toplumsal korkulardan kurtulup içe yönelerek özünüzdeki anne enerjisini sabırla hayata geçirin. Tarz ve imaj değiştirmekle başlamak bile mucizeler yaratabilir. Sizin geride bırakmanız gereken kabuğunuz eski sizsiniz.

ASLAN

Günlük düzen, sağlık, hizmet alanları ve ilişkiler yoracaktır. İlişkilerde hayal kırıklıkları ve güven zedelenmesi abartılı kurgular yapmanıza ve aşırı reaksiyonlar geliştirmenize yol açmasın. En dipte bir tür acı veya üzüntü duyacağınızı hissediyor ve bu hissi yönelteceğiniz bir alan arıyorsunuz. Bedensel ya da duygusal sakatlanmalara prim vermeyin. Sizin ilacınız bu acıyı sıkıntıyı yaşamaktan korkmamak. Unutmayın defalarca benzer olaylar yaşandı ve hayata devam ettiniz. Tek yapmanız gereken ''aklımda'' demek ve bu tuzağa düşmeden üzüntüyü üzmek. Gündüz rüyalarına ve paranoyaya yüz vermeyin ve güzel yarınlar düşleyerek mutsuzluk kabuğunu öteleyin.

BAŞAK

Kolektif alanlarda daha fazla sorumluluğa çekileceksiniz. Toplumsal konularda günlük hayat üzerinden benliğinizi sergileyecek olmak size iyi gelecek. Yetenek ve becerilerinizi gösterebileceğiniz grup çalışmaları yeni göreviniz. Keskin ve katı tavırlara veda etmeli, travmatik ilişkilere ara vermelisiniz. Tam en yüksek verimliliğinizi sergileyecekken dağılmayın, yaptığınız işe odaklanın. Siz hazırsınız, zaman size hazır, korkmayın geç kalmadınız. Denge ve süreklilik, tartışmasız ve eğlenceli bir ortamda çalışıp kendinizi grupta var etmek sizin yeni kabuğunuz olsun.

TERAZİ

Toplumsal değerler ile benlik arasında sıkışıp kalmış hissedebilirsiniz. Dengeyi korumak adına kendinizden hangi alanlarda uzaklaştınız, kendiniz olmaktan vazgeçtiniz? Bilinir-tanınır olmak, başarmak için destek alacaksınız, ışık sizi parlatmak istiyor. Önemli olan başkalarının gözündeki sizin değil gerçek sizin bu desteğe ulaşabilmesidir. Zira kaderinize emanet edeceğiniz siz, değişimin baş rolünü alacak. Korkmayın en dipteki sizi ve seçimlerinizi herkes sevecek. Asıl başarı kendinizi sevmeniz olacak. Kök aileden kaynaklanan sorunlar gündeme gelebilir. Siz her şeyi ve her durumu sevin.

AKREP

Yakın çevrenizin sebep olduğu yoğunluk ve sıkıntılardan kurtulmak için uygun bir zamana girdiniz. Özünüzle sınanıyor özünüze süratle yol alıyorsunuz. Şimdiye kadar düşünmediğiniz plan ve projeler, gitmediğiniz ülkelere gitme olasılıkları havada uçuşuyor. Zihnin yurt kavramını aşarak yeni deneyimlere yönelmektesiniz. İnançlarınız ve yaşama yüklediğiniz anlamlar basit dokunuşlarla değişerek sizi yeni deneyimlere ulaştırabilir. Yeni kabuğunuz size oldukça yakışacak.

YAY

Miras, kayıplar, ufak operasyonlar gündeminiz olabilir. Kaynakların fark edilmesi, kaynak teklif edilmesi, sıra dışı olayların korkularınızı tetiklenmesi mümkündür. Başkalarının kaynaklarına ihtiyaç duymak dünyanın sonu değildir. Bir paylaşım ve kullanım adaleti tesis edebilmektir ihtiyacınız olan. Alırken sorun yaşamanız verirken endişeli ve isteksiz olmanızın mı alamama egonuzun mu göstergesi ? Daima fazla mı veriyorsunuz gerçekten? Adalet önemlidir, bu denge hayatınızın özeti gibidir. Mesele alan ya da veren olmak değil buradaki mantık ve adalet çizgisidir. Bu çizgide güzellikler yaratacaksınız.

OĞLAK

Başkaları için bir şeyler yapmayı becerebilmeniz gerekiyor. Kendinizi bu konuda şimdiye kadar geliştirmediyseniz vermeye değil almaya gelen insanlarla sınanırsınız. Maddi manevi konularda önce ben diye bir bilinçaltı defonuz varsa inanamadığınız ölçüde maddi harcamaya maruz kalabilirsiniz. Kimi ve neyi görmezden geldiniz, verdiklerinizin hesabını tuttunuz ama aldıklarınızı görmezden mi geldiniz? Bu muhasebeyi tutturduğunuzda ilişkilerde huzur ve denge de sizi bekliyor olacak. Muhasebeyi kurtulup rahatlamak yani kendiniz için değil adalet için tutturun.

KOVA

Sağlık ve rutinler öncelikli gibi görünse de ruhsal konularda da önemli sınavlarınız var. Değişime açık olun, kapalı, katı tutumlardan uzak durun. Hayatın her alanında açık ve sade düşünceyi merkeze almanız gerekiyor. Bu zihinsel yoğunluk sağlığınızı etkileyebilir. Yerle gök arasında kalmış hissetmek istemiyorsanız ayaklarınızı yere basın. Başarının her şeyden önemli olduğu algınızı yıkacak bir senaryoya ihtiyaç yaratmayın. Yaşamın huzur ve denge yönü gerçek zaferiniz olabilir. Şu sıra spor ve sanata yönelmek daha fazla iş ve hizmetten iyi gelecek emin olun. Siz olmak çok değerli, kendiniz olmaktan keyif alın.

BALIK

Zorlandığınız alan gruplar hatta rehberler olabilir. Gruplarla ortak hareket etmek adına mantık ötesi fikir ve kişilere itibar ederek kaybolmayın. Kendi benlik ve şahsiyetinize odaklanın ve yaratımı kendinize aktarın. Kişiliğinizi ölçün biçin, neşe ve mutluluğa ulaşmak için kalbinizin mesajını almaya yönelin. Hayali beklentiler ya da kişiler aşk ve mutluluk sahnesinin perdesini açamaz. Hayata bir çocuk masumiyeti ve cesaretiyle dahil olarak aralayın perdeyi. Yeni kostümünüz ve aşkınız belki de sandığınızdan daha görkemli.

Güneş tutulmasının yeniye yer açılacak alanalara ışık tuttuğunu tekrar hatırlatayım. Bu bir süreç ve süreç yönetimi önemli ipleri elinize alın.

Gökyüzünü dinleyin.Sevgilerimle.