23 Nisan 2020 BoÄŸa YeniayÄ±: Ã–z ve huzur

YaÅŸam baÅŸlangÄ±Ã§lar ve bitiÅŸler arasÄ±nda geÃ§en sÃ¼re deÄŸil midir? Ã–z bilir esasÄ±nda neyin miadÄ± doldu, ne bitmeli, neyi Ã¶mre davet etmeli. Bilir ancak direnir, korkar, kaÃ§ar, saklanÄ±r ya da gerÃ§eÄŸi kendinden saklamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r.

YeniayÄ±n doÄŸasÄ±dÄ±r elveda ve merhabayÄ± birlikte sÃ¶ylemek. Bu yeniayda deÄŸiÅŸimin yenilenmenin yaÅŸanacaÄŸÄ± alan, BoÄŸa semboliÄŸiyle ilgilidir.

BoÄŸa derin bir huzur arar en dibe kadarda iner ararken. AnlaÅŸÄ±lan o ki huzurunuzla sÄ±nanacaksÄ±nÄ±z. Kimi iliÅŸkide kimi iÅŸte kimi ise ailede huzurun tanÄ±mÄ±nÄ± yeniden yapmak zorunda kalacak belli ki. Ya da umurunuzda olmayan bir ortam, kiÅŸi, nesne yokluÄŸuyla huzurunuzu kaÃ§Ä±rarak kendini fark ettirecek sinsice.

YapacaÄŸÄ±nÄ±z tanÄ±m ve sÄ±nÄ±rlamalar sizi uzaklara taÅŸÄ±yacak Ã§ok kÄ±ymetli yeni dostlarÄ±nÄ±z olacak. Bu yeniayÄ± geliÅŸim ve deÄŸiÅŸime aÃ§Ä±k sabÄ±rlÄ± bir kabulle karÅŸÄ±lamak Ã¶nemlidir.Â Â Â

Beklenmeyeni bekleÂ Â Â Â

YerkabuÄŸu hareketliliÄŸi, tarÄ±m ve yer altÄ± kaynaklarÄ±, beklenmeyen hava ve havacÄ±lÄ±k olaylarÄ±, ekonomik Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§ine giren sektÃ¶rler kÄ±sÄ±tlÄ±, umutsuz ve huzursuz hissetmenize sebep olabilir.

GÃ¼venlik duygunuz sarsÄ±lmÄ±ÅŸ, huzurunuz tehdit edilmiÅŸ gibi hissedebilirsiniz. Ancak bu olaylarÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yaratÄ±ma dikkat edin.

Ekonomide yeni arayÄ±ÅŸlar finans bankacÄ±lÄ±k konularÄ±nda orijinal fikirler ve uygulamalar problemlere yÃ¶nelik Ã§Ã¶zÃ¼mler bundan sonraki programlar olarak hayatlarÄ±nÄ±zdaki yerlerini alacaklar. Yani bu yenilikler herkesin hayatÄ±nÄ± etkileyecek iyileÅŸtirme formÃ¼lÃ¼ olarak bir sÃ¼reliÄŸine sizlere refakat edecek.

YerkabuÄŸu hareketliliÄŸi mÃ¼zmin bir durum olup felaket iÅŸÃ§iliÄŸine malzeme olmadan kapanÄ±p gitmesi umut edilir.

Egonun huzura yeniliÅŸine tanÄ±klÄ±k edeceksinizÂ

Sahip olduklarÄ± sayesinde huzurlu olacaÄŸÄ±na inanlar iÃ§in ilginÃ§ geliÅŸmeler yaÅŸanabilir. Para, finans, mÃ¼lkler, gelenekler, denge, dinginlik, gÃ¼venlik, saÄŸlÄ±k, aÅŸk yeniayÄ±n Ã¶nemli baÅŸlÄ±klarÄ± olacaktÄ±r.

Sizi siz yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannettiÄŸiniz maddi manevi varlÄ±klarÄ±nÄ±z anlamsÄ±z ve yetersiz hatta gereksiz hissettirecek. BÃ¼yÃ¼k bir kandÄ±rmaca yÄ±llardÄ±r insanlÄ±ÄŸÄ± ÅŸuna inandÄ±rÄ±yor.

Ne kadar Ã§ok ÅŸeye sahip olursan o kadar mutlu olursun her ÅŸeyin en iyisine layÄ±ksÄ±n ve en iyi ulaÅŸÄ±lmasÄ± en zor, en pahalÄ± olandÄ±r. Ä°ÅŸte tÃ¼m bu yalanlar miadÄ±nÄ± doldurdu artÄ±k.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

SandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan daha deÄŸerlisiniz

Bireysel olarak maddi dÃ¼nyayla iliÅŸkiniz, benliÄŸinize biÃ§tiÄŸiniz deÄŸer yeni bir boyuta taÅŸÄ±nmak zorunda. Siz insan aklÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸÄ±p sÄ±nÄ±rsÄ±z olana dalmadÄ±kÃ§a layÄ±k olduÄŸunuz deÄŸeri ve mutluluÄŸu bilemeyeceksiniz.

AmaÃ§ edindiÄŸiniz azmettiÄŸiniz her ÅŸey maddi formundan manevi anlamÄ±na terfi ediyor. GerÃ§ekten size ait olmayan istek ve tutkulardan dÃ¼ÅŸÃ¼nce biÃ§imlerinden kurtuluyorsunuz.

Zira huzura ihtiyacÄ±nÄ±z var. Size huzur ve mutluluk vermeyen bir sÃ¼rÃ¼ ÅŸeye sahip olmak Ã§ok anlamsÄ±z, fark edeceksiniz.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ä°mkanlarÄ±nÄ±zÂ izin verse bile daha sade ve gerÃ§ekÃ§i yaÅŸamanÄ±z gerektiÄŸini iÃ§sel olarak biliyorsunuz.Â Bilmezseniz ve sadeleÅŸmezseniz evren bunun iÃ§in gerekeni daha Ã¶nce yaptÄ± yine yapabilir zaten.

Daha iyisinin olmasÄ±na izin ver

DÃ¼zeninizin bozulmasÄ± dÃ¼nyanÄ±n sonu deÄŸildir. Ä°Ã§ huzurunu dÄ±ÅŸ etken ve kiÅŸilere baÄŸlamaktan vazgeÃ§mek mutluluÄŸu size idrak ettirecektir. En iyi bildiÄŸiniz yerde bildiÄŸiniz gibi yaÅŸamaya devam etmeniz gÃ¼vende hissettirir. Ancak deÄŸiÅŸim asrÄ±nda gÃ¶rÃ¼yorsunuz ki hiÃ§bir ÅŸeyden emin olmanÄ±n imkanÄ± yoktur. GÃ¼venlik insanÄ±n kendi kendine baÅŸa Ã§Ä±kabileceÄŸi bir konu deÄŸildir. SaÄŸlÄ±k, iliÅŸki, iÅŸ, maddi gÃ¼vence hiÃ§ birinin ipi sadece sizin elinizde deÄŸil ve hiÃ§ olmadÄ±.

Her an her ÅŸey olabilir hatta olacaktÄ±r

Ä°nsanlarÄ±n panik atak ve belirsiz bir ruh hali yaÅŸamasÄ± amaÃ§lanmÄ±yor, kÄ±ramadÄ±klarÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± kÄ±rmalarÄ± destekleniyor. Asla vazgeÃ§mem uzak kalmam dedikleri her ÅŸeyi geride bÄ±rakabileceÄŸini yaÅŸayarak Ã¶ÄŸreniyor insanlÄ±k.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Bir hedefe ulaÅŸmak iÃ§in bilinen denenmiÅŸ yollar her zaman iÅŸe yaramayabilir. BaskÄ±lar yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼retimi arttÄ±rÄ±rken kÄ±ymeti bilinmeyen deÄŸerlerin yaÅŸamdaki yerinin de altÄ±nÄ± Ã§iziyor.

Bu yeniay olanaksÄ±z sanÄ±lan pek Ã§ok ÅŸeyin kendiliÄŸinden oluÅŸunu izlemenize imkan tanÄ±yacak. Daha Ã¶nce denenmemiÅŸ akla gelmemiÅŸ yÃ¶ntemlerin keÅŸfedilmesine tanÄ±klÄ±k etmenize de.

Yer gÃ¶k elele

DÃ¼nyasal alandaki baÅŸarÄ± ve kazanÃ§lara ruhsal ehliyetlerle ulaÅŸÄ±labilmesi soyut, somut ayrÄ±mÄ±nÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesidir.

TÃ¼m DÃ¼nya yaÅŸanan fiziki olaylarÄ±n ardÄ±ndaki zihinsel ÅŸifre ve ruhsal Ã§Ã¶zÃ¼mlemenin peÅŸinde. Kolektif bir bilgi herkes tarafÄ±ndan seziliyor sorgulanÄ±yor ve anlaÅŸÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

En iyiyi ararken uzak hayaller ve ulaÅŸÄ±lmaz hedefler koydunuz.Â Åžimdi kendiyle yÃ¼zleÅŸen insan Ã¶z deÄŸerlerine, Ã¶z kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne, Ã¶z ihtiyaÃ§ ve mutluluklarÄ±na sahip Ã§Ä±kacaktÄ±r. Bunun da uzakta deÄŸil Ã¶zÃ¼nde olduÄŸunu fark ederek elbette.

GerÃ§ekten besleyen doyuran tÃ¼m deÄŸerler hak ettikleri yere doÄŸru ilerliyor. Anne, toprak, saÄŸlÄ±k, huzur, bilim ve maneviyat gibi asÄ±l ve kadim deÄŸerlerâ€¦

Bir tutsaklÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ yÃ¼klerinizden sÄ±yrÄ±labileceÄŸiniz huzur dolu bir yeniay olsun.

GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ dinleyin.

Sevgiler.