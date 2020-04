23 Nisan 2020 BoÄŸa YeniayÄ±: Ã–z ve huzur

Yaşam başlangıçlar ve bitişler arasında geçen süre değil midir? Öz bilir esasında neyin miadı doldu, ne bitmeli, neyi ömre davet etmeli. Bilir ancak direnir, korkar, kaçar, saklanır ya da gerçeği kendinden saklamaya çalışır.

Yeniayın doğasıdır elveda ve merhabayı birlikte söylemek. Bu yeniayda değişimin yenilenmenin yaşanacağı alan, Boğa semboliğiyle ilgilidir.

Boğa derin bir huzur arar en dibe kadarda iner ararken. Anlaşılan o ki huzurunuzla sınanacaksınız. Kimi ilişkide kimi işte kimi ise ailede huzurun tanımını yeniden yapmak zorunda kalacak belli ki. Ya da umurunuzda olmayan bir ortam, kişi, nesne yokluğuyla huzurunuzu kaçırarak kendini fark ettirecek sinsice.

Yapacağınız tanım ve sınırlamalar sizi uzaklara taşıyacak çok kıymetli yeni dostlarınız olacak. Bu yeniayı gelişim ve değişime açık sabırlı bir kabulle karşılamak önemlidir.

Beklenmeyeni bekle

Yerkabuğu hareketliliği, tarım ve yer altı kaynakları, beklenmeyen hava ve havacılık olayları, ekonomik çözüm arayışı içine giren sektörler kısıtlı, umutsuz ve huzursuz hissetmenize sebep olabilir.

Güvenlik duygunuz sarsılmış, huzurunuz tehdit edilmiş gibi hissedebilirsiniz. Ancak bu olayların başlattığı yaratıma dikkat edin.

Ekonomide yeni arayışlar finans bankacılık konularında orijinal fikirler ve uygulamalar problemlere yönelik çözümler bundan sonraki programlar olarak hayatlarınızdaki yerlerini alacaklar. Yani bu yenilikler herkesin hayatını etkileyecek iyileştirme formülü olarak bir süreliğine sizlere refakat edecek.

Yerkabuğu hareketliliği müzmin bir durum olup felaket işçiliğine malzeme olmadan kapanıp gitmesi umut edilir.

Egonun huzura yenilişine tanıklık edeceksiniz

Sahip oldukları sayesinde huzurlu olacağına inanlar için ilginç gelişmeler yaşanabilir. Para, finans, mülkler, gelenekler, denge, dinginlik, güvenlik, sağlık, aşk yeniayın önemli başlıkları olacaktır.

Sizi siz yaptığını zannettiğiniz maddi manevi varlıklarınız anlamsız ve yetersiz hatta gereksiz hissettirecek. Büyük bir kandırmaca yıllardır insanlığı şuna inandırıyor.

Ne kadar çok şeye sahip olursan o kadar mutlu olursun her şeyin en iyisine layıksın ve en iyi ulaşılması en zor, en pahalı olandır. İşte tüm bu yalanlar miadını doldurdu artık.

Sandığınızdan daha değerlisiniz

Bireysel olarak maddi dünyayla ilişkiniz, benliğinize biçtiğiniz değer yeni bir boyuta taşınmak zorunda. Siz insan aklı sınırlarını aşıp sınırsız olana dalmadıkça layık olduğunuz değeri ve mutluluğu bilemeyeceksiniz.

Amaç edindiğiniz azmettiğiniz her şey maddi formundan manevi anlamına terfi ediyor. Gerçekten size ait olmayan istek ve tutkulardan düşünce biçimlerinden kurtuluyorsunuz.

Zira huzura ihtiyacınız var. Size huzur ve mutluluk vermeyen bir sürü şeye sahip olmak çok anlamsız, fark edeceksiniz.

İmkanlarınız izin verse bile daha sade ve gerçekçi yaşamanız gerektiğini içsel olarak biliyorsunuz. Bilmezseniz ve sadeleşmezseniz evren bunun için gerekeni daha önce yaptı yine yapabilir zaten.

Daha iyisinin olmasına izin ver

Düzeninizin bozulması dünyanın sonu değildir. İç huzurunu dış etken ve kişilere bağlamaktan vazgeçmek mutluluğu size idrak ettirecektir. En iyi bildiğiniz yerde bildiğiniz gibi yaşamaya devam etmeniz güvende hissettirir. Ancak değişim asrında görüyorsunuz ki hiçbir şeyden emin olmanın imkanı yoktur. Güvenlik insanın kendi kendine başa çıkabileceği bir konu değildir. Sağlık, ilişki, iş, maddi güvence hiç birinin ipi sadece sizin elinizde değil ve hiç olmadı.

Her an her şey olabilir hatta olacaktır

İnsanların panik atak ve belirsiz bir ruh hali yaşaması amaçlanmıyor, kıramadıkları alışkanlıkları kırmaları destekleniyor. Asla vazgeçmem uzak kalmam dedikleri her şeyi geride bırakabileceğini yaşayarak öğreniyor insanlık.

Bir hedefe ulaşmak için bilinen denenmiş yollar her zaman işe yaramayabilir. Baskılar yaratıcılığı ve üretimi arttırırken kıymeti bilinmeyen değerlerin yaşamdaki yerinin de altını çiziyor.

Bu yeniay olanaksız sanılan pek çok şeyin kendiliğinden oluşunu izlemenize imkan tanıyacak. Daha önce denenmemiş akla gelmemiş yöntemlerin keşfedilmesine tanıklık etmenize de.

Yer gök elele

Dünyasal alandaki başarı ve kazançlara ruhsal ehliyetlerle ulaşılabilmesi soyut, somut ayrımının kalmadığının göstergesidir.

Tüm Dünya yaşanan fiziki olayların ardındaki zihinsel şifre ve ruhsal çözümlemenin peşinde. Kolektif bir bilgi herkes tarafından seziliyor sorgulanıyor ve anlaşılmaya çalışılıyor.

En iyiyi ararken uzak hayaller ve ulaşılmaz hedefler koydunuz. Şimdi kendiyle yüzleşen insan öz değerlerine, öz kültürüne, öz ihtiyaç ve mutluluklarına sahip çıkacaktır. Bunun da uzakta değil özünde olduğunu fark ederek elbette.

Gerçekten besleyen doyuran tüm değerler hak ettikleri yere doğru ilerliyor. Anne, toprak, sağlık, huzur, bilim ve maneviyat gibi asıl ve kadim değerler…

Bir tutsaklığa dönüşmüş yüklerinizden sıyrılabileceğiniz huzur dolu bir yeniay olsun.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgiler.