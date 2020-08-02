3 AÄŸustos Kova DolunayÄ±: BurÃ§lara etkileri

YaÅŸanan her yeni olay ruhsal bir yeterlilik sÄ±navÄ±ndan mezun olmanÄ±zÄ± amaÃ§lamaktadÄ±r. Arz arÅŸa yaklaÅŸmakta ve Â insanlar tekamÃ¼lÃ¼n farklÄ± aÅŸamalarÄ±nda kendi sÄ±navlarÄ±nÄ± vermektedir. SeÃ§imlerinizde Ã¶zgÃ¼r ve sÄ±navlarda yalnÄ±zsÄ±nÄ±z. Ã–nce kendi elini tutmalÄ±dÄ±r insan kendi kendinin rehberi olmalÄ±dÄ±r. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n tek sorumluluÄŸu ise asla durmamaktÄ±r.

YaÅŸamÄ±n bazÄ± evrelerinde kendinizi bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimlerin eÅŸiÄŸinde hissedersiniz, Kova DolunayÄ±â€™nda yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z gibi. DeÄŸiÅŸimin gerÃ§ekleÅŸebilmesi iÃ§in nelerin kurban edileceÄŸi insanÄ±n, insanlÄ±ÄŸÄ±nÂ Ã¶ncelikli kaygÄ±sÄ±dÄ±r. Bu hem bir vazgeÃ§iÅŸ hem bir yÃ¼celiÅŸ hem de karne zamanÄ±dÄ±r. Kova doÄŸasÄ± yavaÅŸ adÄ±m adÄ±m bir ilerlemeye uyumlu olmadÄ±ÄŸÄ±ndan, tamamlanma sÃ¼reci ani deÄŸiÅŸimlerle gelir. Kova DolunayÄ± havalÄ± bir giriÅŸle tÃ¼m gÃ¶zleri Ã¼zerine Ã§ekeceÄŸi bir performans sergileyerek sahneyi titretecektir.

Uzun zamandan sonra sosyalleÅŸmek, gezmek, eÄŸlenmek, dinlenmek istemeniz gerÃ§ekten hakkÄ±nÄ±zdÄ±r. GÃ¼neÅŸ, benliÄŸinizi yaÅŸama katÄ±lmak Ã¼zere tetiklerken; Ay, bir â€˜â€™iÃ§e dÃ¶nâ€™â€™ davetiyle GÃ¼neÅŸâ€™e restini Ã§eker. Kimin elinin daha kuvvetli olduÄŸuna dair bir gÃ¶rÃ¼ÅŸe ihtiyacÄ±nÄ±z yok. Siz kimin tarafÄ±nda olmak istediÄŸinizi seÃ§in, kÃ¢fi. Ã–ncelikle de kendi tarafÄ±nÄ±zda olun, Ay ve GÃ¼neÅŸ arasÄ±ndaki gerilime alet olmayÄ±n.

DuygularÄ±nÄ±z ve iÃ§gÃ¼dÃ¼leriniz Kovaâ€™nÄ±n asi, Ã¶zgÃ¼r, sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ±, pervasÄ±z, doÄŸasÄ±ndan aÅŸÄ± alÄ±yor. Dolunayâ€™da uyumsuz, Ã§atÄ±ÅŸmacÄ± ve fevri bir Kova tetiÄŸi alÄ±rsanÄ±z, â€˜â€™aklÄ±mdaâ€™â€™ deyin ve bu tetikleri alabilecek diÄŸer kiÅŸileri de tolare edecek motivasyonu edinin. OlaylarÄ± kiÅŸiselleÅŸtirmenin bir anlamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettiÄŸinizde, her ÅŸey yolunda gidecektir.

OlaylarÄ±n yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lÄ±p farklÄ± deÄŸerlendirilmesi, tÃ¼rlÃ¼ gecikmeler ve odaklanma problemleri sebebiyle zorlanabilir ya da zorlanan insanlarla yÃ¼z yÃ¼ze gelebilirsiniz. Bu deneyimden hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸramadan geÃ§mek iÃ§in sadece esnek, sabÄ±rlÄ±, itinalÄ± davranmanÄ±z ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ olmanÄ±z gerekir. DoÄŸru motivasyon olumlu sonuÃ§lar yaratmak iÃ§in yeterlidir.

Siz, â€˜â€™aklÄ±mdaâ€™â€™ diyebilecek elastikiyete sahip olduÄŸunuzda, inanÄ±n bu belirsiz ve dÃ¼zensiz enerjiyi kolaylÄ±kla saÄŸaltabilirsiniz. Karamsar ve umutsuz davranmayÄ±n, dostlarÄ±nÄ±zla ve ailenizle bol bol vakit geÃ§irin.

Ã–ngÃ¶rÃ¼lemeyen olaylar ve durumlara gebe bir Dolunay... Ã–ngÃ¶rÃ¼lemeyen olaylarÄ±n tamamÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼cÃ¼l ya da tatsÄ±z olmasÄ± gerÃ§ekten imkÃ¢nsÄ±z. AdÄ± Ã¼stÃ¼nde, Ã¶ngÃ¶rmek pek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Pek Ã§oÄŸunuzun eÅŸsiz bir armaÄŸan almasÄ±, aÅŸÄ±k olmasÄ± ya da bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸansa kavuÅŸmasÄ± da, unutmayÄ±n ki Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez olaylar listesinde olabilir. Dolunay sÃ¼resince riskli ve Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler yapmadan Ã¶nce iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeniz yerinde bir karar olabilir. Ertelenemez durumlarda ise kendinize gÃ¼venin, geÃ§miÅŸ deneyimleriniz size rehberlik edecektir.

Kontrol edebildiÄŸiniz, faydalarÄ±ndan emin olduÄŸunuz pek Ã§ok deneyimin hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± defalarca test ettiniz. DolunayÄ±n sÃ¼rprizler iÃ§ermesini bu kadar bÃ¼yÃ¼tmeyin. KontrolcÃ¼ ve gergin tavÄ±rlardan uzak kalmak, bu Dolunay iÃ§in uygun bir reÃ§ete olacaktÄ±r.

Ä°lginÃ§ arkadaÅŸlÄ±klar ve iliÅŸkilere yÃ¶nelebilirsiniz

Ä°liÅŸkilerle ilgili alacaÄŸÄ±nÄ±z kararlar ve yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar konusunda dikkat konusu ise ÅŸudur; Dolunay etkileri bittiÄŸinde, bu iliÅŸkiyle ilgili Ã§evreniz ve siz iyi hissedecek ve karÅŸÄ±nÄ±zdakini de incitmeden yola devam edebilecek misiniz?

Uzun zamandÄ±r kararlÄ±lÄ±k, sebat ve sabÄ±r sÄ±navlarÄ±na tabisiniz. YapÄ±lmasÄ± gereken ÅŸu ki; neye ulaÅŸmak istediÄŸiniz konusunda net olun, disiplinli ve sorumluluk sahibi davranÄ±n. UlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hedefin gereklerini yerine getirin ve daha sonrasÄ± iÃ§in aynÄ± hÄ±zla devam edin. Bu bir yansÄ±ma mekanizmasÄ±dÄ±r. Siz, sizden Ã¶ncekileri takip ederek; sizi takip edenler de sizi izleyerek ilerliyor. Siz durursanÄ±z, sizi takip edenler de durmak zorunda kalÄ±r. Bu bir programdÄ±r ve insan, insanlÄ±k iÃ§in buna uygun davranmak zorundadÄ±r. GÃ¼zel haber ÅŸudur; sÃ¼recin gereklerine uygun yaÅŸayanlarÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me dahil olanlarÄ± kimse arkadan itmeyecektir.

TekÃ¢mÃ¼l programÄ±nda Ã¶yle zamanlar vardÄ±r ki, rutinin dÄ±ÅŸÄ±nda deneyimlerle kitlesel ve yÃ¼ksek farkÄ±ndalÄ±klar yaratÄ±lÄ±r. Hedef, bÃ¼yÃ¼k hayallere ilerlemek Ã¼zere vizyonun geliÅŸmesi, yani yÃ¼kseliÅŸtir. Bu nedenle bÃ¼yÃ¼k hayaller kurun.

3 AÄŸustos 2020 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸecek Dolunayâ€™Ä±n burÃ§lara etkileri ise ÅŸÃ¶yle;

KOÃ‡

AÅŸk hayatÄ±nÄ±z ile sosyal Ã§evreniz arasÄ±ndaki dengeleri korumaya yÃ¶nelik davranmanÄ±zda fayda var. Aksi halde her iki taraf da birbirini zora sokmak yoluna girebilir. Hatta bazÄ± sÄ±rlarÄ±n deÅŸifre olmasÄ±na yÃ¶nelik tatsÄ±zlÄ±klar gÃ¼ndeminizde yer alabilir. Ä°ÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ±n size sunduÄŸu fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirmek konusunda daha istikrarlÄ± ve Ã¶zgÃ¼venli davranÄ±n. BÃ¼yÃ¼k risklere girmek iÃ§in deÄŸil, fakat bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in Ã§ok doÄŸru bir zamandÄ±r.

BOÄžA

Maddi-manevi sahip olduÄŸunuz deÄŸerlerin yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± ne kadar etkilediÄŸini biliyorsunuz. Kariyeriniz konusunu, daha Ã§ok kazanma ve daha fazla baÅŸarÄ± odaÄŸÄ±nda deÄŸerlendirmelisiniz; Ã§Ã¼nkÃ¼ ancak o zaman gÃ¼vende hissedeceksiniz. Ä°ÅŸ ile ilgili terslikleri daha farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸlayarak da Ã§Ã¶zebilirsiniz. Arzunuz ilerlemekse karar sizin; daha fazla sorumluluk almak ve baÅŸarÄ± ya da olanÄ± kabule geÃ§ip dinlenmek. Ailenizin ve yakÄ±n Ã§evrenizin, sizin iÃ§in Ã¶nemli olan bu konuya yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± da dinlemenizde fayda var.Â

Ä°KÄ°ZLER

Uzak seyahatler, yeni iÅŸ ve eÄŸitim fÄ±rsatlarÄ± sÃ¶z konusu olduÄŸunda, bilip denediÄŸiniz yÃ¶ntemleri tercih etmeniz daha gÃ¼venlidir; ancak deÄŸiÅŸimin gerekli olduÄŸu alanlarda ufak yenilikler iÅŸe yarayabilir. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n inanÃ§larÄ±nÄ±n, iletiÅŸim dilinin ve ticaret anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir etkileÅŸime sahipsiniz. An itibariyle ufkun Ã¶tesine geÃ§meye bu kadar yaklaÅŸmÄ±ÅŸken, Ã§evrenizin zihninizi dalgalandÄ±rmasÄ±na ve kendi kaygÄ±larÄ±nÄ± size empoze etmesine izin vermeyin. YakÄ±n zamanda tercihlerinizin nasÄ±l sonuÃ§lanacaÄŸÄ±nÄ± yakÄ±n Ã§evreniz de gÃ¶recektir.

YENGEÃ‡

BaÅŸkalarÄ±nÄ±n kaynaklarÄ±nÄ±n size saÄŸladÄ±ÄŸÄ± yararlar konusunda adil olmak kadar, kendinizi yeni sorumluluk ve borÃ§lar iÃ§ine sokmamaya da Ã¶zen gÃ¶stermelisiniz. Ä°ÅŸ ve ticaret iliÅŸkilerinizde ortak kazanÃ§lar, deÄŸerler Ã¼zerinde durduÄŸunuz detaylar sizi fazlasÄ±yla hassaslaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ ve bazÄ± konularÄ±n yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmasÄ±na sebep olmuÅŸ olabilir. Daha esnek davranmanÄ±z, korkulardan arÄ±nmanÄ±z hem kar-zarar dengenizi koruyacak hem de iliÅŸkilerinizin agresif bir tetik almamasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. Alma-verme dengesini gÃ¼nlÃ¼k rutinde uygulayabilmek ise en Ã¶nemlisidir.

ASLAN

Ä°kili iliÅŸkilerde, Ã¶zellikle iletiÅŸim konusunda dikkatli olmanÄ±z ve Ã¶fkeyi yÃ¶netmeniz gerekmektedir. Ortaklar ya da ortaklaÅŸa yapÄ±lan iÅŸler konusunda bÃ¼yÃ¼k kararlar almak iÃ§in uygun bir zaman deÄŸil. Ã–zellikle imzalar ve akitler sÃ¶z konusu olacaksa, profesyonellere danÄ±ÅŸmadan asla harekete geÃ§meyin. Heyecanla kendinizi tekrar yaratmak istiyor olabilirsiniz ya da birden geliÅŸen iÅŸ mevzularÄ± kafanÄ±zÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olabilir. Åžimdilik daha Ã¶nce baÅŸardÄ±klarÄ±nÄ±zla yetinmelisiniz. Verilen mÃ¼cadele, iÃ§sel kaygÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n, benlik savaÅŸÄ±nda sizi riske atarak yenip yenemeyeceÄŸidir.

BAÅžAK

Ä°ÅŸ konusunda daha fazla detaya boÄŸulmanÄ±za, kaygÄ±lanmanÄ±za gerek yok. GÃ¼ndem zaten iÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ±zdaki rutinlerin deÄŸiÅŸmek istemesi olacaktÄ±r. Åžu sÄ±ralar saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat etmek iÃ§in yapabileceÄŸiniz yegÃ¢ne ÅŸey kaygÄ±lardan ve hijyen takÄ±ntÄ±sÄ±ndan uzak durmak. Teknik ya da uzmanlÄ±k isteyen iÅŸlerde asla gereksiz Ã¶zgÃ¼venle iÅŸe baÅŸlamayÄ±n ve mutlaka destek alÄ±n. Temel beklentiniz huzur, mutluluk ve daha gÃ¼zel gÃ¼nler olsun. Dileklerinizin olmasÄ±, sizin onlarÄ± zihninizin kaygÄ±lardan uzak bir yerinde muhafaza etmenize baÄŸlÄ±.

TERAZÄ°

Ã‡evrenizin sizi tahrik ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek onlarla tartÄ±ÅŸmaya girmeyin. Siz, ÅŸu aralar iÃ§ dÃ¼nyanÄ±zda yeniden tetiklenen Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± durdurmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ä°liÅŸkiniz konusunda dostlarÄ±nÄ±zdan destek almak isteyebilirsiniz, ancak olaylarÄ± yanlÄ±ÅŸ anlamalara meydan vermeyecek ÅŸekilde ifade edin. Sizi daha mutsuz ve huzursuz hissettirecek eleÅŸtirilere imkÃ¢n tanÄ±mayÄ±n. Sanatsal faaliyetlere aÄŸÄ±rlÄ±k verin, hatta bu konuda geliÅŸtirici eÄŸitimler ve eÄŸlenceli etkinlikleri takip edin.

AKREP

Åžu sÄ±ralar ev ve yuva konularÄ±nda bir yeniliÄŸe ihtiyaÃ§ duyuyor olabilirsiniz. KÃ¶k ve geÃ§miÅŸte kalmÄ±ÅŸ konular nedeniyle tetiklenmiÅŸ olabilirsiniz. Ã‡evrenizde sizi aÅŸaÄŸÄ±ya Ã§eken tÃ¼m kiÅŸilerle aranÄ±za mesafe koyabilmeniz gerekir. Ã–nceliÄŸiniz mesleki kimliÄŸiniz olsun, zira bu konuyu yeterince ertelediniz.Â Kariyer hedeflerinize ulaÅŸmak konusunda planlÄ± ve Ã¶zgÃ¼venli adÄ±mlar atÄ±n. Burada gÃ¶stereceÄŸiniz baÅŸarÄ±, tÃ¼m geÃ§miÅŸ kaygÄ±larÄ±nÄ±zÄ± ve yuva ile ilgili Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ve eksiklerinizi giderebilir.

YAY

Gelecek planlarÄ±nÄ±z konusunda istikrar gÃ¶stermelisiniz. AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z eÄŸitimler sahip olduÄŸunuz yeteneklerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak. GerÃ§ek bir gelecek yaratma mÃ¼cadelesi vermeniz gerekiyor. Bunun iÃ§in dÃ¼nyasal bir mÃ¼cadele deÄŸil, zihinsel bir yaratÄ±m gereklidir. Temel koÅŸul ise asla kaygÄ± ve korkularÄ±n esiri olmadan, karamsarlÄ±ÄŸa kapÄ±lmadan ilerleyebilmenizdir. Siz, kendi ufkunuzun sÄ±nÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gerÃ§ek hayallerinizi yeniden keÅŸfetmelisiniz. Ä°ÅŸ konusunda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler beklenebilir.

OÄžLAK

Maddi-manevi tÃ¼m konularda alma-verme dengesini kurabilmeniz iÃ§in, geÃ§miÅŸte kalmasÄ± ve geleceÄŸe ders olmasÄ± gerekenlerin iyi belirlenmesi gerekir. Maddi konularda zarar ve kayÄ±plarÄ±nÄ±zdan ders Ã§Ä±karmanÄ±z, ancak artÄ±k hesaplarÄ± kapatmanÄ±z gerekmektedir. Manevi deÄŸerleriniz aÃ§Ä±sÄ±ndan ise geleceÄŸin farklÄ± olmasÄ±nÄ± isteyin. Yine eski kaygÄ±larÄ±n sizi iÅŸinizden ya da iliÅŸkiler konusundaki fikirlerinizden vazgeÃ§irmesine gÃ¼zel geliÅŸmeleri engellemesine izin vermeyin.

KOVAÂ

Bu Dolunay size belki daha fazla kendinizle ilgilenme fÄ±rsatÄ± verebilir. BenliÄŸinizin hangi yÃ¶nlerinin gÃ¶rmezden gelindiÄŸini, kendinize Ã¶zel hangi alanlarÄ±n ihmal edildiÄŸini hatÄ±rlamanÄ±n iyi olacaÄŸÄ± kesin. Ä°liÅŸkiler ve iliÅŸkilerde kendinizden vazgeÃ§tiÄŸiniz konularda bir restleÅŸme ve haklarÄ±nÄ±zÄ± hatÄ±rlama trafiÄŸi yaÅŸanacaktÄ±r. Kendinize uzak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ne varsa yapÄ±landÄ±rmanÄ±z ve yolunuzu yeniden Ã§izmeniz gerekmektedir.

BALIK

Bir sÃ¼redir kafanÄ±zÄ±n karÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸu, aÅŸÄ±rÄ± derecede korku ve kaygÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n tetiklendiÄŸi, bilinÃ§altÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±kÄ±p gelen anÄ±larÄ±n sizi zorladÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemdesiniz. ArtÄ±k bu olaylarÄ±n iÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± etkileyecek boyuta gelmiÅŸ olmasÄ± nedeniyle, zihninizi rahatlatacak aktivitelere yÃ¶nelmeniz gerekmektedir. Bu kaygÄ±larÄ±nÄ±z, rutin yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± zorlamaya baÅŸlayabilir. GÃ¼zel hayaller kurup umutlarÄ±nÄ±zÄ± besleyin, besleyin ki yaratÄ±cÄ± gÃ¼cÃ¼nÃ¼z onlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirsin.

Åžahane bir farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n eÅŸiÄŸinde bÃ¼yÃ¼k bir geÃ§iÅŸe hazÄ±rlanmaktasÄ±nÄ±z.Â Bu heyecanlÄ± geÃ§iÅŸten gÃ¼Ã§lenerek Ã§Ä±kacak umutla yola devam edeceksiniz. Dolunaydan beklentiniz TanrÄ±nÄ±n bin yÄ±llÄ±k dileÄŸi olsun.

GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ dinleyin.

Sevgilerimle.

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