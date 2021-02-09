Asilerin Yeniayı: 11 Şubat 2021 Kova burcunda yeniay

Dünya, eski özgür günlerine kavuşmak istiyor. Siz bunu bedensel, duygusal, zihinsel ya da ruhsal düzeyde sıkışmışlık hissi olarak deneyimliyorsunuz. Kiminizin bedeni, kiminizin kalbi, kiminizin ise zihni, yaşanmakta olan sürece isyan ediyor. Taşımaktan yorulduğunuz yükü, tanımlamanızı istesem, pek çoğunuz zorlanabilirsiniz. Önemli olan ise, özgürleşme yolunda aklın rehberliğine izin vermektir.

Günümüzde yerleşik pek çok düşünce, davranış ve inanç sistemi artık işlevsel değil. Yapmanız gereken, eskide kalması gerekenleri geride bırakabilmektir; çünkü bu Yeni ayda, yalnızca esnek ve açık görüşlü olanlar, hak ve özgürlüklerine kavuşmanın tadını çıkarabilecekler.

Kova Yeni ayı, bireysel konulardan çok toplumsal konuları parlatır. Bu sebeple enerjinizi toplumsal alanlarda kullanın. Bireysel veya toplumsal sorunlarınızı çözmek için sesinizi yükseltmek isteyeceksiniz. Bir haksızlığa, başka bir haksızlıkla cevap vermek, kendinize zarar vermek ya da asla sonuç alınamayacak bir yol izleme hatasına düşmeyin.

Kendinizi geliştirdiğiniz, tecrübe edindiğiniz alanlarda diğer insanlara örnek ve destek olmaya gayret edin. Bilginin ve bildiğinizin diğer insanlara katkı sağlamasına gayret edin.

Gökyüzü Kova’da, yeryüzü isyanda!

Dünya geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkmış, sizi de ardından sürüklemektedir. Hemen hemen tüm yazılarımda belirttiğim gibi, dönemin gerekliliklerini yerine getirmek (evrensel yasalarla uyumlanmak) önemlidir. Aksi halde asla kazanamayacağınız bu çatışma, size sadece zaman ve enerji kaybettirecektir.

En ufak bir enerjinin dahi israf edilemeyeceği zamanlardan geçiliyor. Burada konu bireysel olarak incelense dahi, Dünya’daki enerji kaynakları konusu önemli bir başlıktır. Farkında olmasanız da fiziksel, duygusal, ruhsal ve zihinsel enerjinizin büyük bölümü yeni düzen için kullanılmaktadır. Özünüz, yeni yapılanmaya hizmet etmek adına eskiyi yerinden oynatırken, bireysel hayatlarınızdaki ufacık değişikliklere direnmeniz ise büyük tezattır. Değişim ve dönüşüme direnmek, kendi enerjinizden çalmaktan başka bir şey değildir.

Uyku sorunu yaşayanlar, uyuduğu halde dinlenemeyenler, elini kaldıracak güç bulmakta zorlananlar, odaklanma ve zamanı kullanma sorunu yaşayanlar, hatta aşk ve ilişkilerde ufacık bir ilerleme dahi kaydedemeyenler, evrenle uzlaştıklarında, bu durumlar değişir. Bütünsel düşünen, hümanist, toplumu ileriye taşımak için aklını kullanan bireyler olarak yaşamak uzlaşma şartlarıdır. Gökyüzü Kova’nın hakimiyetindeyken hepiniz gönüllü Kova olmalısınız.

Kendime hayrım yok diyenler!

Aslında program tam olarak bunu hedefliyor; yani kendinizden önce toplumu, Dünya’yı düşünen bireyler olmanızı sağlamak istiyor. Düzenin işleyişi de koşulları da oldukça açık. Ya birlikte kazanacak ya birlikte kaybedeceksiniz.

Korkmayın! Sorunlarınızı çözmek için kendi kendinizin doğumuna rehberlik etmeniz kafidir. Şimdi çok basit bir formülle kendinizi yaratmaya başlayabilirsiniz.

Durumu kavra, kabul et ve uyumlan!

Eğitim, sağlık, hijyen, ulaşım, iletişim ve aklınıza gelen diğer tüm sahalarda başlayan değişim, salgın olmasa da başka bir gerekçeyle başlamak zorundaydı. Yeni düzene direnme sebebinizi öğrenmekle başlayabilirsiniz. Bu yaşananlar evrensel bir programın uygulamaya konmasından başka bir şey değildir.

Kısaca insanlık, teknolojinin ve bilimin günlük yaşama uygulanışına doyum sağlamalıdır. Teknolojiden daha işlevsel olan ‘’insani potansiyelini ortaya çıkarabilmek’’ için bu aşamalardan geçmektedir. Bu şu demektir; insan, beyin gücünü kullanabilmek için tüm bunları yaşamaktadır. Direnç gösterdikçe de mevcut gerilimi arttırmaktan başka bir şey elde edemeyecektir.

Salgın bittiğinde, hayat kaldığı yerden değil, olduğu yerden devam edecek. Eğitimin tamamen yüz yüze olmasını ya da insanların yeniden ofislere doluşmasını gerçekten istiyor musunuz? Dünya sağlığına kavuştuğunda, belki siz de pek çok şeyin eskisi gibi olmasını istemeyeceksiniz; kim bilir?

İçinde bulunulan adaptasyon devresini yaşamınızı kolaylaştıracak (iş, meslek, eğitim, ilişki vb.) yol ve yöntemlerin keşfi ve uygulanması doğrultusunda değerlendirin. Teknolojiyi verimli kullanma, yani teknolojinin ahlakına uygun davranma sınavlarınızı verin ki, bir sonraki aşamaya ulaşın. Sonraki aşamayı önünüzdeki on yıl içinde bilmenizin aciliyeti yoktur. O sebeple şu ana odaklanmak yerinde olacaktır ve tam da şu an, kendinizden kendinizi yaratma aşamasındasınız.

İnsan her zaman kendini aradığını, özüne ulaşmaya çalıştığını söyler. Oysa öz, kayıp değildir. Öze ulaşamama sebebi, hakikati kabul etmek istememesidir. Hem evrensellikten, birlikten, bütünlükten bahsedip hem kendindeki tekliği fark edememek ne ilginçtir.

Öze ulaşma karmaşasında size şöyle bir destek sunulabilir; tutku duyduğunuz her şey özünüzün mesajıdır. O sebeple bireysel istek ve arzularınızı önemsemeniz bencillik değil, gerekliliktir. O alanda deneyime ihtiyacınız vardır ve bu deneyim sizi olgunlaştıracaktır. Düşünceleriniz ile duygularınız arasında kurduğunuz denge Yeni ayda hayat kurtaracaktır.

Bir önemli nokta da, toplumsal konulara göstereceğiniz duyarlılıktır. Düşünceleriniz ile duygularınız arasında bir köprü kurmaya ihtiyacınız var. Elbette insanlara sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmalısınız, ancak ‘’denge yasası’’ gereği ölçüyü kaçırdığınızda, kazanan olmaz. Aşk ve ilişkilerde de bundan sonra yeni dinamiklerin geçerli olacağını bilmelisiniz.

Özgürlük ihtiyacı içinde olduğunuz alanlar burçlara göre aşağıdaki gibidir, ancak unutmayın ki, özgürleşirken, huzur ve mutluluktan taviz vermemelisiniz. Diğer bir deyişle, duygularınızı akıl yoluyla islah etmeli ve ani çıkışlarda bulunmamalı, nihai hedefi kaybetmemelisiniz.

KOÇ

Sosyal çevreniz ve içinde bulunduğunuz gruplar konusunda bir değişim rüzgarı esiyor olabilir. Neye, kime itirazınız olduğunu tekrar gözden geçirin. Uzun zaman sonra yeni projelere başlamak ve farklı ortamlar içinde bulunmak enerjinizi yükseltebilir. Mesleki anlamda olumlu değişiklikler yaşamaya hazırsanız, yeni ay enerjisini o konuya yönlendirin. Unutmayın ki, karşılıklı bir etkileşim içindesiniz. Tercihler yapabilir ve uygulayabilirsiniz. Yeni bir adım atmak konusunda göstereceğiniz irade insanlığa armağanınız olsun.

BOĞA

Yaşam uzun süredir sizi adeta iş-statü konusunda görmezden geliyordu. Şu an içine gireceğiniz verimli ve yeni süreci geçmişe kızgınlıklarınızla heba etmeyin. Artık kaynak yaratımı kullanımı konusunda ustalaştınız. Sizi, özellikle çevre değişikliği oldukça iyi etkileyebilir. Tüm isyanınız, yeteneklerinizi sergileyememenizle ilgilidir. Yeteneklerinizi sergileme koşullarınız Yeniay ile gerçekleşecektir. Eski defterleri sonsuza kadar kapatın ve bugün yaşamınızda ilk günmüş gibi davranın. Bu defa olacak, inanın. İnsanlığın da keyifli bir hayata inancını tazeleyin.

İKİZLER

Eğitim ve seyahatler konusunda atlanan, ertelenen her ne varsa gündeme gelebilir. Yeni yaşam alanlarına ve yeni konulara eğilmenin vakti geldi. Yaşam eskisinden daha az zevk veriyor hale geldiyse değişiklikler için doğru zaman olabilir. Özellikle ticaret konusunda verimli sonuçlar alabilirsiniz. Zihniniz, kalbiniz, ruhunuz uzak diyarlardayken bedeninizin size yaşattığı esarete isyandasınız. Konu aynı gibi görünüyor olsa da siz artık aynı kişi değilsiniz. Uzak diyarlarda yaşamak ya da ufkun ötesine geçen projelerde var olmak istiyorsunuz, yine; ancak bu defa sınırın ötesine geçmek istemenizin bireysel arzularınızla ilgisi yok. İnsanlara örnek ve ilham vermek için görevinizin peşinden gitmektesiniz.

YENGEÇ

Finansal konular, sizin deri değiştirmek istediğiniz alan olacaktır. Ortaklı kar-zarar konularını enine boyuna düşünmeden dile getirmeyin. Daha bireysel kazançlar elde etmek isteyebilirsiniz. Eş veya arkadaşlarınız sizi bu konuda destekleyebilir. Alma-verme dengesini kurmak, duygusal sapmalardan kurtulma sürecinizle ilgilidir. Şimdiye kadar sadece kendinizi yok saymak, acıtmak, suçlamak için kullandığınız enerjinizi bu defa yaratıma aktarın. Duygularınızın esiri olup sergilediğiniz zorlayıcı tavırlarınızın değişmesi gerekiyor. Sadece sizi değil, tüm insanlığı bu konuda özgürleştirmeye hizmet edeceğinizin bilincinde olmalısınız.

ASLAN

İkili ilişkiler konusunda biraz sıkışmış hissedebilirsiniz. Aşk, ortaklık ya da arkadaşlıklarınızda baskı altında ve gergin hissedebilirsiniz. Makul davranmak, kesip atmadan iyi düşünmek doğru yaklaşım olabilir. Kendinizi düşmanlarla çevrili olduğunuza inandırmayın. Basit değişiklikler ve düzenlemeler stresinizi azaltabilir, hatta sorunları kökten çözümlemenizde yeterli olabilir. Benliğinizi birliktelikler içinde koruduğunuz sürece daha iyi hissedeceksiniz. Elbette birliktelikte bir lidere değil, iş birliğine ihtiyaç olduğunu öğrendiniz. İnsanlığa cesur bir kahramanın ilişkide ne kadar uzlaşmacı olabileceğini öğretin.

BAŞAK

İş ve iş arkadaşlarınız konusu hassaslaştığınız alanlar olabilir. ‘’Bazı değişiklikler olmalı ve ben artık daha kendim gibi çalışmalıyım.’’ isteğiniz ağır basıyor olabilir. Yine de özgürleşmeye aşk ve ilişkiler konusundan başlayabilirsiniz. Rutin yaşamınız, farkında olduğunuz gibi yeni bir düzen ve ritme doğru ilerliyor. Siz yine de ani çıkışlar ve değişikliklerde bulunmadan önce, durumu akıl süzgecinden geçirmeyi ihmal etmeyin. Yaşamı bölerek, parçalayarak deneyimlediniz. Artık kendinizi, diğerlerini, durumları, kavramları bölüp parçalamadan anlayabilirsiniz. Bütünsel düşünün, her şeyin yolunda olduğuna, zaten mükemmel olduğuna inancınızı yitirmeyin.

TERAZİ

Yaşamınız daha huzurlu ve keyifli bir hale gelsin istiyorsunuz. Sevgi ve sevgiliye ise her zaman ihtiyacınız vardı. Yeni ayda aşk ve para konusunda aceleci davranmamak şartıyla olumlu gelişmeler beklenebilir. Ruhunuzu tatmin edebilmek için başkasına ihtiyacınız olmadığını bilmeniz gereklidir. Aksi halde huzurunuzu başka insanların inisiyatifine teslim edersiniz. Yaşamın aşkla güzelleştiği doğrudur, ancak aşkın bin bir yüzünün farkına varma aşamasına çoktan geldiniz. Tüm zamanı, olayları, kişileri keyfin hizmetkarı zannetmeyin. Şimdiye kadar odağınız hep sevdiğiniz oldu. Şimdi odağınız, sevgiye konu olabilecek sonsuz durumu fark etmektir.

AKREP

Yuva, aile ya da ev başlıklı konularda yüzünüz gülsün istiyor ve özgürlük ihtiyacı hissediyorsunuz. Aile içi huzurun korunmasına dikkat etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Duygusal yaşamınızı restore ederek kalbinizin yuvanız olmasına izin verin. Ticaret ya da iletişim, destek göreceğiniz Yeni ay konuları olabilir. Aşk ve ilişkiler, gelişmeye ve değişime açık olmanız gereken konulardır. Bu denli sabırlı, cesur ve azimli birinin kendi yuvasını bulması, kurması bu kadar zor olmamalı. İsyanınızın izlerini takip edin. Değiştireceğiniz kalıplaşmış tek bir düşünce; aşk, iş, aile vb. konuları etkisine alan bir dönüşümü başlatacak. Siz de insanlığa yuva kavramının yeni tanımını aktaracaksınız.

YAY

Yakın çevreniz ya da arkadaşlarınızla iletişimde duygusal iniş çıkışlara kurban olmamak için biraz sabır göstermelisiniz. Daha faal bir çevre ya da aktif iletişim ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Zihinsel konulara biraz ara vermek ve daha estetik alanlara yönelmek iç dünyanızın dinginleşmesine katkı sağlayabilir. Maddi konularda olumlu gelişmeler yaşamanız olası. Uzun süredir içinde bulunduğunuz koşulların değişimi ya da değişime direnciyle sınandınız. Basit ölçekli değişimlerin büyük ölçekli yaratımlar sağlamasını beklemekten vazgeçme eşiğindesiniz. Gözünüzün önünden akıp geçen fırsatları, ufak çaplı başarı ve alkışlara feda etmekten vazgeçmekle de başlayabilirsiniz. İnsanlık sizden bunu öğrenmeyi bekliyor.

OĞLAK

Maddi-manevi değerler açısından zenginleştiğinizi hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Para kazanma seçeneklerinizin artması mümkün. Dikkat etmeniz gereken konu, huzurlu bir kazanç ve yatırım çizgisinde ilerlemeniz, yani şüpheli ve riskli yatırımlara girmemenizdir. Para, öz değer ve güvenlik hissinizin çatışmasına sebep olacak bir forma dönüşmesin. Esas mesele, değerlere atadığınız anlamları bir türlü değiştirememeniz. Dönem yeni, koşullar yeni, işleyiş yeni. Artık sizin bildiğiniz doğrular, hesaplanan sonuçları vermiyor. Vereceğiniz ilham, körü körüne uygulanan disiplinin analizi konusunda olmalıdır. Mesela, ‘’çok çalış, çok kazan’’ değil, ‘’sevdiğin işi yap ki, çok kazanasın’’ ilhamı sizin tarafınızdan yansıtılabilir.

KOVA

Benliğinizi, yaşamınızın tüm fiziki koşullarını dilediğiniz gibi şekillendirebilmeniz için gökyüzü sizi destekleyecektir. Kökler ya da geçmiş, zihninizi çok meşgul etmiyor olabilir; ancak sizin de kapatmanız gereken hesaplar, hatta geride bırakmanız gereken kişiler var. Bu hastalıklı bağları kesmek beden sağlığınıza da iyi gelecek. Yaşadığınızı hissetmek istiyorsanız, içinde bulunduğunuz koşulların (ev, iş, ilişki) değişmesine izin verin. Korkmadan, olmak istediğiniz kişi olarak yaşamayı deneyin. Şimdiye kadar yaşamınız, insanlar için anlaşılması zor öykülerden ibaretti; ancak şimdi insanlık, sizin öykülerinizden ilham alıyor. İçinde bulunduğunuz durum, unutulmuş bir dilin tüm Dünya tarafından konuşulmaya başlamasına benziyor; siz sadece benliğinizi koruyun yeter.

BALIK

İçinizdeki çatışmayı doğru yönetip sonlandırabilmenizi umuyorum. Yaşamınız boyunca korku ve kaygılarınız umutlarınızı, mutluluklarınızı gölgelemeyi başardı. Özellikle yakınlarınızı ve sevdiklerinizi bu konuda çok hırpaladınız. Şimdi hem kendinizle hem çevrenizle korku ve şüpheden uzak bir ilişki kurmayı deneyebilirsiniz. Hayaller kurarken duygularınızın değil, aklınızın sesini duymanız gereken bir dönemdesiniz. Çevrenizi genişletmek ve farklı çevrelere girmek size iyi gelebilir. Hayal gücünüzün sınırsızlığı, olumsuz konuların ve kurbanlık psikolojisinin de abartılmasında önemli rol oynuyor. Siz korkmadan, kurban olmadan ve feda etmeden yaşamayı başardıkça insanlık zincirlerinden kurtulacak; yani dönemin enerjisiyle uyumlu yaşamayı başaracak.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgiler.

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