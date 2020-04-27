Yaşamın rutinine bağlılık; üretken, geleneksel, sağlamcı, iyi huylu Boğalar’a çok yakışır.

Şık ve zarif arkadaşlar, güçlü dostlar, şahane bir ev, tüm imkan ve gücünü onu mutlu etmek için kullanan bir eş, güvenlik teminatı bir banka hesabı ve prestijli bir meslek.

Venüs, güzelliği ve sanatı hissetme yeteneği bağışlamış, Boğa da bunu onurlandırmıştır.

Lüks ve konfor Boğa için önemlidir, ancak bunun için gerçekten çok çalışır. Servet sahibi olmak onlar için güvenlik ve istikrar demektir ve bu duyguları diğer burçlara nazaran daha fazla önemserler.

Boğa enerjisi kendisini sahip olduğu değerler üzerinden tanımlar ve yaratır. Evi, işi, kıyafeti, ruhsal zarafeti, gücü ve estetik zevki tamamen onu yansıtıyor olmalıdır. Yani değerli ve kaliteli olması gerekir. Aksi halde azalmış ve kaybolmuş hissedecektir.

Genelde eski moda denebilecek giysiler seçerler. Bunun sebebi seçimlerinin, sahip olduğu her şeyin uzun ömürlü olmasına dair bilinçaltı kayıttır.

Anne sever ve korur

Sahip olduğu ilk duygusal hissediş ‘’Annem beni koruyup besleyen, sıcak, güvenli bir sevgi kaynağıdır’’

Duygusal, huzurlu, mutlu, tatmin hissi olan bir çocukluk geçirir. Yoğun ve sürekli fiziksel temasa ihtiyaç duyan bir çocuktur. Aile çocuğa dengeli, tutarlı, güvenli ve çocuğun ihtiyaçlarını kabullenip yerine getiren bir yuva temin etmiştir. Çocuk da yüksek aidiyet hissiyle ileride sahip olduklarıyla kendini var etmeyi deneyimleyecektir.

Büyümen lazım

Genellikle geç gelişir, olgunlaşmak için rahat bir ortam ve zamana ihtiyaç duyarlar. Annesini ve evini geride bırakmakta zorlanır. Pratik, sevecen, anaç bir anne her zaman onun için en iyi olanı bilmiştir; ancak zamanla ayrı bir birey olduğunu, ayakları üzerinde durmak istediğini aileye kabul ettirecektir. Aile buna direnip hala onun için en iyiyi bildiğini iddia ederse, tarifsiz inadı sayesinde bunun üstesinden gelir.

Huzuru paylaşır

Ay Boğa burcuna sahip kişi doğal olarak dingindir, huzurlu doğar. İç huzuru onu çoğu zaman diğer insanlarla empati kurmaktan alıkoyar. Hatta huzursuz ve sorunlu insanları iç ahenklerini tehdit ettiği için yanlarından uzaklaştırmak isterler.

Koruyucu ve sevgi dolu bir atmosfer içinde bulunmak hayatlarındaki temel arzudur. Talepkârlıktan çok öte bir durumdur bu. Zira sevdiklerine bu atmosferi yaşatmak için tüm yeteneklerini ve güçlerini kullanacaklardır.

Ay Boğa insanında yeme bozukluğuna, alışveriş bağımlılığına, tensel temasa düşkünlüğe çok rastlanır. Bu yöneliş doyumsuz ve mutsuz hissettiğinde stresini aktaracak bir alan aramasıyla ilgilidir.

Sözünde durur

Taahhütlerden korkan Kova’ların aksine, taahhüt etmeyi çok sever ve sözlerine de sadık kalırlar. İlişkide güvenlik temel ihtiyaçlarıdır. Verdiğiniz sözlere sadık kaldıkça, program ve planlarını aksatmadıkça kolay kolay sorun yaşamazsınız Ay Boğa’larla.

Tembel olmadıkları halde, eylemde bulunmaktan ziyade eylemi yönlendirmeyi tercih ederler.

Maddi-manevi konforu sarsılacak, yaşamındaki rutinler değişecek olursa içten içe bir korku duymaya başlar. Korkuyu bastırmak için ise öfkesinin arkasına gizlenip durumu şiddetle reddeder. Öfkelendiklerinde isimlerinin hakkını verip tozu dumana katacaklardır.

Gör, duy, kokla, dokun yaşamı hisset

Ay Boğa, dünya yaşamı, yani 5 duyu ve insan olmanın fiziksel deneyimiyle ilişkilidir. Bu enerji yaşarken deneyimlediğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz, tattığınız, dokunduğunuz ve kokladığınız her şeyle bağlantılıdır.

Doğa içindeki uyum ve güzellik Ay Boğa’yı büyüler. Tılsımlı bir yaratıma geçer ve sevgiyle üretir doğanın verdiği ilhamla.

Yemek yemekten ciddi ölçüde keyif alırlar. Bedenleriyle ilgili tüm değişim ve sorunların an an farkındadırlar.

Fiziksel ihtiyaçları ile uyumlu olmaları zihinsel ve ruhsal benliklerini keşfetmelerini, özleriyle temas kurmalarını da kolaylaştıracaktır.

Ayın huzursuz doğası Venüs'ün yönettiği Boğa burcunda istikrar kazanır. Bu yerleşim sıcak ve sevgi dolu duyguların ortaya çıkmasına izin verirken, duygulara bir kararlılık yükler.

Genellikle Ay Boğa’lar için duygular ve şehvet birbirinden ayırt edilmesi zor bir alandır. Güzel olan her şeyi çok sever ve sahip olmak isterler. Sevdikleri şeylere, insanlara veya fikirlere sıkıca bağlı olmaları tuzaktır.

Kişisel değer sistemleri, sorumluluk sahibi inançlarını zorluklara rağmen değiştirmeyen, bolluk ve güzelliği çevresine yaymaktan zevk alan bir kimlik içerir. Yaşadıkları her yeri güzelleştirmekten kendilerini alıkoyamazlar.

Duygusal yaşamlarında dikkat etmeleri gereken şey sahiplenici ve inatçı olmanın dozunu tutturmak olacaktır.

Sevgi herkese yeter

Her zaman verecekleri çok şey vardır, karşılığında da sadece sevgi ve sıcaklık isterler. Verirken nerede durmaları gerektiğine dikkat etmeleri gerekir.

Sanki manyetik bir çekim alanları varmış gibi güzel, kaliteli, değerli her şeyi kendilerine çekerler. İçten bir cömertlikle paylaşır bolluğun, mutluluğun yaşamı sanatsal bir güzelliğe taşımasını arzu ederler.

Kendisinden tamamen emin olup adım attığında başkaları da onlara inanıp güvenecektir. Yeni bir girişim başlatmakta zorlanan, ancak devam açısından olağanüstü bir motivasyona sahip kişilerdir. Sürerliği sağlayacak eşsiz programlama yetenekleri vardır.

Kendilerini, materyalist ve konformist eğilimlerinden dolayı, özgürlüklerini kısıtlayabilecek monoton bir yaşam içinde sıkışıp kalmış olarak bulurlar.

Zira istikrar ihtiyaçları onları çok çalışmaya kazanıp sahip olduklarını sabitlemeye zorlar. Yeni durumlara uyum problemi yaşamamak için, huzuru madde etkenlerde aramaktan vazgeçmeyi öğrenmeleri gerekecektir.

Akışta kal

Her ayrıntıyı planlamanın pek de işe yaramadığını öğrendiklerinde, hayatın doğal akışına uyumlu yaşamaktan zevk almaya başlarlar. Bu kendilerine ve varoluşa daha fazla güvenmelerine sebep olur. Yavaş ve özümseyerek yemek yemek, yürümek, müzik dinlemek, yani hissederek yaşamak huzur verir Ay Boğa’ya.

Hedeflerine büyük bir kararlılıkla ulaşmaya çalışmaları onların hırslı, dünyevi ve bencil diye yaftalanmasına sebep olabilir. Oysa onlar tüm yaratım ve güzellikleri büyüterek paylaşacaklardır.

Duygusal, romantik aşk ilişkilerini evlilikle sonlandırma eğilimleri vardır. Kadınları, genellikle sosyal statüsü kendilerinden daha yüksek kişilerle evlenmeyi seçerler. Erkekleri ise güzel, albenili, hırslı ve yaşam dolu kadınları tercih edeceklerdir.

Venüs’ün etkisiyle çok iyi sanatçılar ve zanaatkarlar çıkar Ay Boğa’dan. Yiyecek, toprak ve gayrimenkul bağlantılı işler yaparak zengin olabilirler. Şarkı söylemekten hoşlanır, konuşmaya dayalı her işe ilgi duyarlar.

Transit Ay Boğa

Sevgi ve barışı arzular, güvende hissetme isteği artar Ay Boğa zamanlarında. Ay Koç sonrası telaştan yorulan duygu durumunuz şefkat, huzur ve sevgi arayışına girmiştir.

Yuvada hissi verecek sıcak bir kahveye, dost veya sevgiliye sığınma ihtiyacı yükselir. Tüm duyular hassaslaşmış ve tatmin beklemektedir. Aşırı yemek yeme eğilimi de bu yüzden tetiklenir.

Güzel, estetik her şeye ilgi ve ihtiyaç artar. Bu sebeple yaratıma geçilen sanat ve estetik konularda başarı şansı yükselir.

Dönemin enerjisi üzerinden düşünürsek Ay Boğa bize uzun soluklu düzenler keşfetmeyi ilham etmelidir. Ruhunuza üflenen kutsal yaratım enerjisini güzel yarınlar resmetmek için kullanın.

Şifre

Değişime inatla direnmeyi bırakacak kadar cesur olun.

Mevcut durumlara bağımlılığınız gerçek güzellikleri yaşamanızı engelliyor olabilir mi?

Sahip olduğunuz bilgi birikimini mecburiyetler oluşmadan devreye almalısınız. Dünyanın mükemmel, işlevsel estetik bir yapıya dönüşmesi ve evrensel bir anlayışa yükselmesi için değişin değişime izin verin.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgiler.