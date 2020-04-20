Bu hayatınız geçmiş yaşamların karnesi gibidir. Doğuştan sahip olduğunuz duygusal tıkanıklık ve korkular Ay burcunda izlenir. Ay burcunuz duygusal beklenti ve ihtiyaçlarınız, içgüdü ve bilinçaltı kayıtlarınız konusunda pek çok giz içerir.

Koç, savaşçı, dürüst, istekli, bağımsız, cesur, öncü, yenilikçi, yaratıcı ve dürtüseldir. Savaş Tanrısı Mars tarafından yönetilen Koç, iç dünyasını, istek ve hislerini ortaya koyma konusunda oldukça nettir.

Kahraman annenin süper kahraman çocuğu

Çocuk, güçlü, gururlu, boyun eğmez bir annenin kucağına doğar. Anne çocuğun ihtiyaçlarını karşılayamamış ancak çocuğa idealler, inançlar uğruna savaşma konusunda ilham vermiştir. Ailede direnilmesi gereken bir otorite, yükü paylaşılmayan bir anne, babadan duygusal ya da fiziksel uzak düşen bir çocuk vardır.

Çocuk annenin mücadelesine hayatının sonuna kadar şahit olacaktır.

Kendini ifade edebildiği, özgür bir çocukluk geçirir. Özgürlüğü kısıtlanır ya da onur kırıcı tavırlara maruz kalırsa erken yaşta uzaklara gidecektir.

Koç, burçlar içinde ki en tecrübesiz ruhsal kimliğe sahiptir. Masum, adil, asil bir savaşçının kalbini taşıyor olsa dahi.

Soylu savaşçı

Adalet, hakikat, mazlumların korunması gibi yüksek idealler ve sevdikleri için ölümüne savaşırlar. Bu asil davranışlarla diğer insanlara örnek olurlar.

Gerçeği gölgeleyen sosyal inceliklerle ilgilenmezler. Affetmeye olduğu kadar öfkeyle karşılık vermeye de hazırdırlar. Açık sözlüdürler ancak eleştirildiklerinde aşırı duyarlılık gösterebilirler.

Ay, huzur, barış ve güven ister. Koç’ta ki Ay ise istekleri için beklemeyi anlamsız bulur. İnisiyatif alıp elini taşın altına koyar ve cesaretle eyleme geçer. Duygusal detaylar üzerinden karar almak ya da seçimler yapmak istemezler. Sıkıntılara, olumsuzluklara, engellere aldırmadan yollarına devam ederler.

Ya şimdi ya hiç!

Ay Koç için tek zaman birimi şimdidir. Geçmişe hayıflanmak ya da gelecek için kaygı duymak hiç bilmedikleri bir şeydir. Anda talep edip anda harekete geçerler. Onları tutku duydukları her şey harekete geçirebilir. Ancak gerçek bir istek olduğundan emin olmalı, anlık dürtülerle sorumluluk altına girmemelidir.

Ay Koç’lara yeni bir adım atmadan önce birkaç gün kendilerine zaman tanıyarak düşünmeleri tavsiye edilir. Kararlarını ilk duygusal tetikle aldıklarında hevesleri geçer geçmez kendilerini bir çıkmazda bulmamaları için elbette.

Neyin istek neyin ihtiyaç olduğunu ayırt edebilmeleri Ay Koçlar’ın dengeyi sağlayarak huzura kavuşmalarını sağlar.

Tutkuyla yürümek

Eğer tutku varsa, yeniliklere öncülük etmek, yaratıcı projeler ortaya koymak ve ilerlemeyi sağlayacak stratejiler geliştirmek yılmadan keyifle yapabilecekleri şeylerdir. Aksi durumda bitmeyen yarım kalan işlere bir yenisini eklemeye devam edeceklerdir.

Cesaretle mücadele edebilme yeteneğini yaşam amacını gerçekleştirmek için kullanmazlarsa alakasız bir hedefe yönelerek enerjilerini heba ederler.

Kırgınlıklara, duygularının engellenmesine, üzüntülere takılmak yerine her ne yaşıyorlarsa kabullenip devam etmeyi seçerler.

Aşkla imtihan

Aşk Ay Koç’un idealize ettiği başka bir konudur. Gerçek aşkı bir ömür boyu arar, bulana kadarda denemeye devam eder. Gel geç ilişkiler duygularına tutunmadan yaşamayı duygularına esir yaşayanları da küçümsemeyi öğretir.

Kriz ve aciliyet gerektiren durumlarda hızlı harekete geçerek çabuk karar verebilirler. Sabırsız, kışkırtıcı ve öncü liderlere dönüşürler.

Para ve mevkiden çok topluma hizmet ve liderlik etmek motivasyon kaynaklarıdır. Her türlü ilişkide karşı tarafın gerçekte ne düşündüğü ve hissettiğini önemsemeyi, empati kurmayı öğrenmelidir.

Başaramadıklarında çok bencil ve öfkeli davranabilirler zira derinden yaralanmışlardır. Öfkelendiklerinde her şeyi yakıp kül edeceklerdir.

Zor iyidir

Aynı anda birkaç projeye başlayarak, rahatlıkla yürütebilirler. Bir işi yaparken en kolay yolu değil, zor olsa bile en hızlı yolu seçerler.

Başkalarına bağlı çalışmak Ay Koç için çok uygun değildir. Çalışma arkadaşlarından kendisi gibi anda çözüm üretebilme ve acil üretim bekleyecektir. Otoriteye bağlı olmaktan hoşlanmadıkları için kendi işinin patronu olan Ay Koçlar daha başarılı ve mutlu olurlar.

Yüksek değerlere hizmet ettiğine inandığı sürece devlet kademeleri, askerlik ve lider oldukları her tür pozisyon onlara iyi gelecektir.

Transit Ay Koç

Ay Balık burcundan Koç’a geçtiğinde duygu ve düşünceler dışa vurulmak ister. Hareket vakti geldiği düşünülerek iş, aile, ilişkiler konusunda yeterince düşünmeden eyleme geçilebilir.

Yeni atılımlar için destekleyici bir enerji vardır. Tutku düzeyinde istenen ne varsa öncelik tanınması tavsiye edilir.

Kesici aletler, bedensel enerjinin kullanımı dikkat ve denge isteyen konular olacaktır.

Şifre

İhtiyaç ve isteklerinizi tasnif edin. İhtiyaçları önceleyerek planlar ve stratejiler geliştirin.

Cesur ve özgür zihinler olarak iş, ilişki, aile hayatlarınızı yeni hayallerle güçlendirin.

Uzak hayaller, büyük planlar bireyleri de toplumları da ilerletir.

Hayatın her alanında işbirliğine hazır olun.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgiler.