Ay Tutulması Yay’da: Eline, beline, diline hakim ol!

Dünya, güneş ile ay arasındayken gelen ışınları engeller ve ay dünyanın gölgesinde kalır. Ay tutulmaları astrolojide dolunayın üst oktavı olarak değerlendirilir, zira dolunay zamanlarında gerçekleşir.

Gölgede kalan duygularınızı aydınlığa çıkarmak için uğraşırken, güneş sürtüşmeli bir destek verecek. Yayda gerçekleşecek ay tutulması ile, ileri bir görüş geliştirilmesi gereken alanlara ışık tutularak, kürenin ve bireyin ilerleyişi izlenecektir.

Vizyon sahibi olmak hemen her alanda bilgi ve deneyim gerektirir; ancak etik ahlak bu tutulmada elinizi güçlendirmek istemektedir.

Ya tut ya bırak!

Duygusal konuların ön plana çıktığı ay tutulması dönemleri kendinizi keşfetmek, nitelemek, geride kalması gerekenleri belirlemek açısından verimli kullanılmalıdır. Tutulması ve bırakılması gereken duygularınızı özenle seçmeniz gerekir. Zaten ışıklar altında sergilenecektir; biraz gayret etmeniz kâfidir.

Zihinsel, duygusal, ruhsal ve bedensel tortuların temizliğini de bu süreçte güncelleyin. Siz arınmayı seçmezseniz ‘’doğa’’ bu görevi maalesef başarıyla üstlenir. Sezgilerinize güvenmeniz, karar vermeden iç sesinizi, ruhunuzun bilgeliğini işitmeniz bu defa gerçekten önemlidir.

Vicdanı rehber edinin

Bağlı ve bağımlı olduğunuz faydasız tutum ve söylemler acilen terk edilmelidir. İç sesiniz ve öz bilinciniz şimdiye kadar anlam veremediğiniz, çözümleyemediğiniz pek çok durumu su üstüne çıkarmanıza yardım edecektir. Vicdanınızı rahatsız eden ufak bir hissediş dahi hakikâtin sesidir. Vicdanınız rahatsızsa, sebebi şartlanmışlıklarınız ya da ilahi olana uygun olmayan seçimlerinizdir. Fark edin ve terk edin.

Eğitim, seyahat, inanç, hukuk, felsefe, yabancı kültürler ve ülkeler bu tutulmanın konuları olarak gündeme gelebilir. İlgili konularda oluşabilecek her tür direnç, çatışma, yanılgı, aldanma, boş vermişlik ve gerginlik yaratabilir. Kaos neticesinde maruz kalacağınız katı tutum ve kararlar hayata bağlılığınızı sorgulamanıza sebep olabilir.

Ne kadar özgürlük istiyorsan o kadar özgürlük tanı

Oysa insan tüm insani haklarını elinde tutmak, baskıdan uzak her alanda özgürce kendini ifade etmek ister. İstediği gibi yaşarken de toplumun kendisine saygı göstermesini arzu eder.

Ruhun özgürlüğü dış etkenlere ya da koşullara bağlı değildir. Mühim olan, manevi ve maddi yaşamın dengesini kurabilmektir. İçeride özgür olmak için silkelenin ve yüklerinizi sırtınızdan indirin.

Ruhsal yüceliş için maneviyat yolunda arınmanız, çalışmanız, düşünmeniz, araştırmanız gerekir. Kolektif bilince hizmet, sorgulama gerektirir. Sahte erdemlerle beslenenlerin artık çuvallayacağı söylenebilir. İnanç veya kutsal değerler güç ve para kazanmak için değil, insanın kendini kazanması için gereklidir.

Birbirinize ölümüne bağlısınız

Yaşamın birbirine benzemeyen zaman dilimleri, olayları ve kişileri aralarında asla bağ kurulamayacak gibi görünse dahi, birbirine sıkıca bağlıdır. Tüm değerler birbirini beslemek, diğerine hizmet etmek üzere vardır. Bu defa size düşen bir araya gelemeyeceğiniz kişilere hizmet edecek yeteneklerinizi ve düşüncelerinizi, yaratım potansiyellerinizi aktive etmek olabilir. Yabancılarla iş, hizmet, eğitim belki de deneyim paylaşımı; kim bilir? Yeter ki rehavetten, tembellikten uzak durmanızı sağlayacak motivasyonu kullanmaya hazır olun. Başlama ve hayata geçirme konusunda sizi yüreklendirecek potansiyel gökyüzünde aktif ve istekli. Bu yaşamsal hareketi kullanacağınız alanı doğru seçin.

Yaşamı değil kendini kontrol et

Yaşamın her alanını kontrol etmek mümkün değildir, ancak sağduyulu ve sağlıklı düşünmek mümkündür. Tüm problemler karşısında mantık, sizi tek başına tüm sorunların çözümüne götürecektir.

Ruh ve bedenin bir bütün olduğunu unutmamak sizi dünya yaşamında da özgürleştirir. Başka insanların sınırları korunduğu, ölçü tutturulduğu müddetçe insan hep kazanır. Alırken de kazanır, verirken de kazanır. Bütünsel bakış açısı geliştirmek, hem sizi hem toplumu rahatlatır.

Bilginin bilgeliğe dönüşmesi, bireyin kolektifi idrak etmesi zamanla ve manevi değerlere yönelmekle mümkündür. Sükûnet ve kabulle denge sağlanır.

Bu Ay tutulması dürtülerinizi ve öfkenizi kontrol etmeye dikkat etmeniz gereken, aksiyon içeren bir tutulma olacaktır. Aşk ilişkilerinde de öfkenizin, sabrınızın, objektifliğinizin sınanacağını söylemeden olmaz. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz maddi ve manevi borçlar, kişiler, ilişkiler gündeme gelebilir.

Hayal kırıklığına uğramamak ve uğratmamak için olayları, kendinizi dışarıdan izlemeyi deneyin. Tehdit ya da meydan okuma bekliyorsunuz, beklemeyin. Zira cesaretinizi ispat etmeye, gücünüzü kullanmaya, çatışmaya yer arıyorsunuz.

Cesaret gücünün yetmesi demek değildir

Cesaret veya gücünüzü sergilemek için aşk ve ilişkiler kulvarını ise aklınıza bile getirmeyin. Dürtüsel bir istikrarla aşk, ilişki hedefleri belirlemeyin. Değerlerinizden taviz vereceğiniz karşınızdaki kişileri inciteceğiniz her türlü ilişkiden kaçının. Dürtülerinizin hayatınızı yönetmesine izin vermemek için spor, sanat, yoga ve meditasyon gibi konulara eğilerek bedensel enerjinizi sağaltabilirsiniz. Kalbinizin, ruhunuzun, zihninizin ve bedeninizin ortak bir reçete verdiği kişilere yönelin. Reçete hazır değilse bekleyin. İşte şimdi, tüm bu konularda, en derindeki verilere ulaşarak, işi aya bırakmadan konuyu siz aydınlatın.

Yolunda giden ilişkilerinizde bile koşulların değişmesiyle duygularınızı sorgulayabilirsiniz. İlişkilerde karar verme değil, içini dinleme zamanları şimdi.

Ruhun ilk amacı öze ulaşmak ve tekâmül etmektir. Yüksek bir amaca hizmet ederken harcanan emek niteliklerinizi geliştirir. İnsanın kişiliği ise zorluklarla yüzleşerek gelişip mükemmelleşir, ancak zor olması her zaman şart değildir. Yayda bir ay tutulmasında kolay olan her sahada etik, ahlak ve erdemi seçmek olacaktır.

İradenin üstünde bir güç yoktur. Bu güçlü tutulma da sizde en güçlü silahınızı kullanın.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.

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