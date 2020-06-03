Ay tutulmasının burçlara özel ritüelleri

İnsanlar doğum, ölüm, evlilik, savaş, doğa olayları, kıtlık, hastalık, hasat zamanları vb. sayısız olumlu ve olumsuz durumda, elbette Ay ve Güneş Tutulmaları’nda da ritüeller denemiştir.

Ay tutulması dönemlerinde, ailevi konulara yönelip yalnızlaşmaya sebep olan içe dönük, öz güvensiz bir duygusallık, sorgulama ve duygu durum değişiklikleri çok sık gözlemlenir.

Güneş ve Ay’ın yaratıcının kudretine delil olduğunu vurgulayan pek çok inanç sistemi ve gelenek vardır. Görünenden görünmeyene, yani maddeden manâya ulaşarak farkındalık geliştiren insanın, Güneş ve Ay’ın varlığı-işlevi üzerinden yaratıcının sonsuz bilgeliğini idrak etmeye çalıştığı bilinir. Ay ve Güneş’e yüklenen kutsallık ve işaret ettiği ilahilik bu temel düşünce ile tutulmanın hüznü ise kaynağa ulaşamamakla ilgilidir.

Tutulmanın başlamasından sonlanacağı zamana kadar Yaradan’ı düşünerek ona fikren yaklaşmak, üstüne çalışmalar yapmak ya da kabul görme olasılığının yüksekliği gerekçesiyle dilek ve dualar listesi hazırlamak sık rastlanan davranış biçimleridir.

Ritüellere çeşitliliği getiren insanın temel duygusu korkudur. Kişinin korunamayacak, başaramayacak, mutlu olamayacak kadar günahkar, değersiz ve yetersiz hissetmesi korunup arınmayı garantileyecek ritüelleri devreye almasına sebep olmuştur.

Tutulmanın Dünya’ya yaptığı yayın, devreye aldığı enerji, bütünsel ve bireysel farklı dinamikler içerir. Zaman ve mekandan uzak, biricik, size özel bir ritüel ve şifa vardır; olmalıdır esasen. Zamanın ruhunu yakalamak ve sesini duymak ileri bir evrim eşiğini geçmektir.

Bu uygulamaların topluca yapıldığı ve bütüne sunduğunuz iyileştirme en başta sizi beslemektedir. Bireysel ya da bütünsel beklentilerin karşılanması için toplu halde tekrar eden söz ve eylemler, yüksek bir manyetik alan ve güç hedeflemektedir. Şekil, yani ritüel, odaklanmanın ilk evresidir.

Görülen şudur ki, olan her ne ise olması gerektiği için olmakta ve bütüne hizmet etmektedir. Bütünden ayrı olmadığını kavrayan insan, her eylemiyle hizmette olduğunu öğrenecektir. Gökyüzünü dinlemek, yani ‘’burç ilmi’’, akan bilgiyi kavramanın en pratik yöntemi olabilir; ancak geceyi-gündüzü, bitkiyi-hayvanı, havayı-suyu, yağmuru-rüzgarı, canlıyı-cansızı duyabilecek kadar ‘’susmayı’’ becerebilmek de kaynağın sesini duymaya yeterlidir. Zihin sustukça özünüze döner, size özel şifrenizi işitir olursunuz. İçe dönün, müzik dinleyin, doğaya gidin, dua edin türevi önerilerin hepsi sizi sırra ulaştırmak için değil, özünüzün sırrına erecek suskunluğa ulaşmanızı önermektir.

Hakikatin gizlenemez aydınlığına ulaşabilmek için onun kadar şeffaf ve aydınlık olmanız da gerekir. O halde içinizden geleni yapmak sizin için en işlevseldir. Aldığınız duyumun sizinle bir ahengi ve iletişimi olmalıdır. Sayısız dileğiniz ve isteğinizin sonuç vermemesi, özünüzle frekans denkliğinizin olmamasındandır. Romantik spiritüellerin bir kısmı, ömürlerini mucizeler yaratmaya yönelik ritüellerin koşullarını araştırmaya adar. Bu ritüel ve yöntemlerin, uygulandığı döneme ait bir bilinç ve saflık gerektirdiği düşünülürse, günümüze entegre etme formülünün de ayrıca bilinmesi gerekmektedir. Sirius bu formülleri daima günceller ve Ay hareketleriyle bize iletir. Tutulmanın karakterini bilmek bu sebeple önemlidir.

Gerçek bir ritüelin farkındalıkla başlaması gerektiğine dikkat çekmek isterim. Temel fonksiyonun doğru kullanımı, hangi eşikte olduğunuzu bilmekle başlayacaktır.

Şimdi elinizde bir Ay Tutulması var ve size özel ritüeli keşfetmeniz gerekli. Sizin için burçlar üzerinden bir öneri listesi oluşturdum. Tutulma öncesinde ilgili konuya yönelerek düşünmek, içe dönmek ve zihnin bu konuya odaklanmasını sağlamak oldukça önemli. Şekil olarak dilediğiniz ortam ve nesneleri, duruş ve ortamları siz seçin. Mühim olan zihni sürece adapte edebilmektir.

Herkes için ana konu, evrenin eşsiz işleyişindeki mükemmel varlığını onurlandırmak olmalı. Olduğunuzdan daha ileriye gitmeniz gerekiyor, ancak bu mevcut halinizin yetersizliğiyle ilgili değil. Siz şimdi ve her zaman mükemmeldiniz.

Koç: Daha donanımlı bir hale gelmeniz gerekiyor. Bunu başarmanıza eğitimler, yollar ve yabancı kültürler yardım edebilir. Şimdi, bir yolculuğun sizi yaşamınızın en büyük bilgeliğine ulaştıracağı gerçeğine odaklanın. Sizin ritüeliniz, dünyasal ya da ruhun dehlizlerine içsel bir seyahat. Zaman ve mekandan özgür bir akış hissedin.

Boğa: Tutkularınız, evrensel bir tesirin evrimsel sürecinizde vücut bulmuş halidir. Kaynak tektir, manâ ya da madde size ya da başkasına ait değildir. Maddi ve manevi her türlü tutkunuzu kendinize itiraf edin. Sizin ritüeliniz, geride bırakmak istediklerinizi zihninizde elemek. Ruhunuzun saflığını hissedin.

İkizler: Biz olma serüveniniz boyunca çeşitli duygusal ve maddesel ortaklıklar denediniz. Hepsi eşsiz ve değerliydi. İlişkide eksik-fazla daima oldu ve olmaya da devam edecek. Geçmiş ilişkileriniz en mükemmel ihtimal olmasaydı, inanın hayata geçmez ve sizi siz yapamazdı. Sizin ritüeliniz, ilişkiden beklediklerinizi beklemeniz gerekmediğini fark ederek en güzelden gelene kalbinizi açmaktır. Kalbinizdeki mutluğu hissedin.

Yengeç: Rutin yaşamın size kattıklarını fark etmeden yaşarsanız kaybolursunuz. Oysa bu rutinler maddi koşullar kadar, akıl ve ruh sağlığınızı da koruyan sizin gizli hazinenizdir. Yeme-içme, uyuma-uyanma gibi yaşamsal rutinler, zamanla iş ve meslek rutinlerine evrilmiştir. Sizin ritüeliniz, sahip olduğunuz iş ve rutinleri (spor, hizmet, diyet) geliştirerek yaşamınızı güzelleştirmeye hazır olmaktır. Sahip olduklarınızın ve yapabileceklerinizin değerini bilin.

Aslan: İnsan yaşamın güzelliğini sevgilide, çocuklarda ya da sanatın binbir renginde hissedebilir. Siz yaşama daha neler katabileceğinizi sonsuza sızarak öğrenin. Bunu yapabilmek için ritüeliniz, dünyayı ve yaşamınızı kusursuz bir tabloyu seyreder gibi yargısız seyretmek olmalıdır. Sanatın eşsizliği tekrarsız olmasıdır. Kendinizi tekrar etmediğiniz bir yaşamın şahaneliğini içinize çekin.

Başak: Kök ailenizin ve kök düşüncelerinizin, yani bedensel ve ruhsal ailenizin, yuva algınıza seslenişine kulak verin. Yuvada hissetmek ruhsal sürecin önemli bir dinamiğidir. Yuva dört duvar değil, ruhun kendini güvende hissedip özünü sergilediği ruhsal bir düzlemdir esasında. Ritüeliniz, sizi yaşamın her alanında yuvada hissettirebilecek duyguyu keşfetmektir. Yuva içinizdedir, kendinize güvenin.

Terazi: İletişimde eşitlik nedir öğreneceksiniz. Karşılıklı olmadığında iki tarafında kaybettiği deneyimler geçirdiniz. Önemli olan ne kadar temas kurduğunuz değil, gerçekte nasıl bir iletişimde bulunduğunuzdur. İnsanla iletişim, göksel hiyerarşiyle iletişimin mikro modelidir. Sizin ritüeliniz, son zamanlarda yakınlarınızın sizinle en çok hangi konularda ve nasıl iletişim kurduğunu irdelemektir. Kendinizi ifade etmeden önce canlı-cansız tüm mevcudatı dinleyin.

Akrep: Bugüne kadar maddi ve manevi sahada kendinizi var etmek üzere çokça gayret ettiniz; ancak sanki hepsi elinizden kayıp gidecekmiş ve miadını doldurmuş gibi hissetmektesiniz. Sadece yeni bir uyarlamadan önceki evredesiniz. Sizin ritüeliniz, başardıklarınızı hatırlamak ve bu listede yenilerine yer vermektir. Bu defa değerler yaratmak zor ve uzun sürmek ya da hayatınızdan silinip gitmek zorunda değil.

Yay: Bireysel adımlar atmaya heveslisiniz. Bunu da yeterince hak ettiniz. Önceliği kendinize vereceğiniz ikili ilişkiler ve yeni durumların öncesindesiniz. Kendiniz olmaya, siz kalmaya imkan tanıyan uğraşlar ve yaşam alanlarına yönelin. Sizin ritüeliniz, kendinizi yeniden yaratacak olsanız, yaratacığınız iç ve dış değişikliklerin neler olacağını hayal etmek. ‘’İstiyorsam yaparım, yaparsam olur’’ fikriyle iletişime geçin.

Oğlak: Maneviyat ve meditasyon konuları ciddi şekilde gündeminiz. Korku, kaygı, rüya, vizyon, hayal, hayalet, zihninizde kendine yer bulup sizi geçmişe çekme telaşında olan ne varsa... İçsel tetik, geçmişe sığınmazsanız zarar göreceğiniz batıl inancına da kilitlendi. Denedikleriniz yol arkadaşlarınızdı, ancak onlarla ilişkiniz bitti ve yollarınız değişti. Sizin ritüeliniz, bilinmez geleceğe cesaretle kapı açmaya ruhsal hazırlık yapmak. Düşünün ve hayal edin. Olmamış olsun, gelmemiş gelsin.

Kova: Önce kendinizi, sonra sosyal çevrenizi şaşırtacak oranda iletişim ve harcamalar konularında dengeli olup ipleri elinize alın. Maddi ve manevi enerjinizi her zamanki gibi yine paylaşın ve paylaştırın; ancak bu defa siz de kazanın. Toplumu ileri taşıma hayallerinizi gerçekleştirebilmek için daha güçlü olmaya ihtiyacınız var. Değerler konusundaki boş vermişliğinizi toplum hayrına endekslemek sizi hedefe kilitleyebilir. Sizin ritüeliniz, daha ileri bir toplum içindeki yerinizi belirlemek. Bütüne dahilsiniz ve bütün siz olmadan olmaz.

Balık: Kariyeriniz ve topluma katkılarınız kendinizi kurban etmenizi gerektirmiyor. Doğrudur, yeni bir planın ve olacakların eşiğindesiniz; ancak ne fazla manipülasyon ne de fazla fedakarlık değil şifreniz. Geride kalacakları seçmediğiniz gibi, yeni gelecek olanı da siz seçmediniz. Sürece gönülden dahil olarak izleyin. Ritüeliniz, yeni kariyer planınıza yaratıcı dokunuşlar hayal etmektir, ama sadece hayal etmek. Akıştayken, gerekirse geleceğini göreceksiniz.

Şeklin ve ritüelin mucizesine ulaşmak, zihnin ve ruhun derin bilgisini aktif etmekle mümkündür. Farkındalık dolu bir ay tutulmasıyla, sizi tutan ne varsa geride bırakabilmeniz dileklerimle.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.

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