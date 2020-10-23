Güneş Akrep burcunda! - Hepimiz Akrep olsak?

Bir aylık Güneş - Akrep döneminin kazananı, dönüşüme evet diyebilendir. Dönüşümü kabule geçebilmek duygularıyla, tutkularıyla, korkularıyla, insanlarla yüzleşmeye hazır olmayı gerektirir. Yeniden doğabilmek için dahi olsa, ölüme teslim olmak zordur. Azrail sınavını vermek, ölümden korkmamak değildir. Ölümü bilmek, kabul etmek, ölümün alt anlamlarına inebilmektir. Fiziki ölümden tutun da, bilincin, olayların, durumların, hayatınızda yer alan insanların vedasına kadar her şey ölümün konusudur. Akrep süreçlerinde cinselliğin tetiklenmesi de ölüme atıftır. Kişi tek bedende ölüp, başka bir bedenle birleşerek yeniden doğma sancısı çekmektedir. Güneş Akrep’le şifalanmak acıtır, sizi de başkalarını da kanatır; ancak Akrep, ihtiyacınız olan gücü ve iradeyi aktive edebileceğiniz şifanın da kaynağıdır. Vicdan kalkanınızla, irade silahınızı kuşanın ve lütfen Güneş - Akrep ödüllerini alın. Gücünüzü zihinsel, duygusal, maddesel ya da ruhsal alanda baskıya, manipülasyona yönlendirmeden ilerleyin. Kendinizi de diğerlerini de zorlamayın. Bu dönemde odağınız yeniden doğmak olmalıdır. Doğumdan önce gerçek bir arınmaya ihtiyacınız var. Arınma derken şekle bağlı, binlerce yıl öncesine ait ritüellerden bahsetmiyorum. Zira ne asırlar önceki bilince ne de eskisi kadar kolayca yönlendirilebilecek zihinsel bir masumiyete sahipsiniz. Tek ilacınız açıklık, cesaret ve irade. Akrep burcu yılan ve kartal sembolizmiyle ilişkilendirilir. Siz de bu dönemde kendinizle bu semboller üzerinden bir bağ kurmayı deneyin. Yerlerde süründüğünüzü düşündüğünüz ya da havalara uçtuğunuzu sandığınız alanları tespit edin ve bu duyguların gerçekliğini sorgulayın.

Ne yeraltına inen tutsak, ne de göğe yükselen hürdür

Kartalın göklerde süzülmesi özgürlüğünün nişanesi değil, doğasıdır. Uçmayı özgürlüğe eş tutan sizsiniz, kartal değil! O da diğer canlılar gibi doğar, doymak için avlanır, çoğalır, yavrularını besler ve ölür. Yaşarken yaralanır, zamanla uçmaktan yorulur, belki de nefret eder. Peki ya yılan? Süründüğü için aşağılanmış hissedip kadere isyan mı eder? Belki de halinden memnundur ve toprak altının sırrına vakıf olmaktan da gururlu. Yaşama, insanlara, olaylara aslından uzak anlamlar yükleyen, ‘’zanla yaşayan’’ sizsiniz.

Zandan öteye geçmek gerek

Zihni zan tuzağından özgürleşen, olanı görmeyi kabul edip dönüştürme arzusu duyan insanın yaratamayacağı şey yoktur. Zihnin karanlığında her ne varsa görünür olmasına izin verin. Görmezden geldiklerinizi görmeye cesaret edin, canınız yansa da görmekten memnun olmadığınız ne varsa bu dönemde yüzleşin. Bırakın başarısız olduğunuz alanlar, hayallerinizi yıkan kişiler, yaptığınız hatalar sizin yüklediğiniz anlamlardan özgürleşsin. Başkaları adına zanna kapılma ve kendinizle ilgili zanna saklanma tuzaklarına yüz vermedikçe, mecburiyetlerden gereksiz ve gerçek dışı sayısız deneyimden kurtulursunuz.

Kendinizin kahramanı olun

Güçsüz görünmekten korkmadan, en cesur halinizle öz kimliğinizi keşfedin. Ben kimim diye sorun kendinize. Kim değilim? Kim olmak istiyorum? Bu sorulara cevap verecek yüreklilikteyseniz, kendinizi gerçekleştirme arzunuz Güneş Akrep’te desteklenir, bir kurtarıcıya ihtiyacınız yok. Yaşama 360 derecede bakabilmek, yani sınırsız bakış açısı geliştirmek, gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmanın kestirme yoludur. Oysa insan kendine objektif ve adil olmaktan uzaktır, sürekli merkezden uzaklaşır, yolda oldukça da savrulur. Benliğinizin karanlık yönleri kadar sırlar, yalanlar, gizemler de açığa çıkmak isteyecektir. Şimdiye kadar sustuklarınızın ruhunuza açtığı yaralardan sızan kanı bastırmaktan vaz geçin. Ya bırakın kanasın ya da susmayın. Kendi kendinizin kahramanı olmak adına yıllarca sustuklarınızın kapısını aralayın. İlişkilerin bozulmasından korkmadan, alttan almakla yok olmak arasındaki ince çizginin benliğinizi yutmasına izin vermeden, tehditkar olmadan, can yakmadan, kalp kırmadan konuşabiliyorsanız, konuşma vakti gelmiştir. Başarı arzunuzu kendinizi ve çevrenizi daha iyi tanımaya çalışmak konusunda tatmin edin. Kendinize ve çevrenize dönüşüm koçluğu yapacaksınız en basit anlatımla. Hızlı tekamül programının sevdiği dönemlerden biri olan Güneş Akrep devresinde hepiniz Akrep’siniz.

Güneş benliğinizi parlatmaya çalışırken, doğruyu yani ‘’kendinizi’’ seçmenizi diliyorum. Işığın altında durup gülümseyin, özünüzün en güzel fotoğrafı vereceğine inancınızı yitirmeyin.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.

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