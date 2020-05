İkizlere geçen ay düğümünün burçlara etkisi…

KOÇ

Bağnaz taraflarınızla, şartlanmış, kalıplaşmış, daraltan fikir ve davranışlarınızla yüzleşerek temizlenin. Tamamlanmak için yakın çevrenizle, hatta kardeşlerinizle iyi iletişim kurmayı başarmanız gerekli. Öfkesiz iletişimi, değişken ve esnek düşünebilmeyi öğrenmek sizin için çok gerekli. Bu defa cevaplarınız yabancı kültürlerin, uzun yolculukların, yurtdışı eğitimlerin mecbur edeceği uzaklıkta değil. Bedensel enerji harcayacağınız hareketli eğitimler size iyi gelir. Yeniye adım atacak cesarete ve düşüncelerinizi paylaşmayı öğrenmeye ihtiyacınız var.



Temel bilgiye sahip olunmayan alanlar su üstüne çıkarak zora sokabilir. Ya eksiklerinizi tamamlamaya çalışın ya da iş-görev sınırlarınız dahilinde hareket edin. Teknolojik aletlerle uyumlu yeni bir dünya için sizin çabalarınıza ihtiyaç var. Günlük hayatın içindeki basit ve sıkıcı şeyleri artık kendiniz yapmalısınız. Sorumluluklardan ve ilişkilerden kaçma eğilimi geliştirebilirsiniz, ancak kaçamayacağınızı öğreneceksiniz. Trafikte dikkatli ve sabırlı olun.



BOĞA

Maddi manevi değerlere, kaynaklara, günlük hayata uyumlanmanıza engel olacak düzeyde erişim sorunu yaşadınız. Geride bıraktığınız ilişkiler, kişiler, alanlar varlığınızın değerini sorgulamanızı gerektirdi. Bir parça kendinize olan güveninizi yitirmiş olabilirsiniz. Dürtüsel olarak geçmişe ve bilinçaltına çekilmeniz bundan. Başkalarının kaynaklarını kullanmayı aklınızdan dahi geçirmeyin. Eski kalıpların ve inançların yakın ilişkilerde neler yarattığını izleyin. Mülkün sahibinin kim olduğunu anlamak üzere bir ömür geçirip paylaşmayı deneyimlediniz. Para sınavı, bolluk, zenginlik veya yoksulluk size neyi öğretmek istedi? Miras ve paylaşım konularında geçireceğiniz sınava dikkat edin. Maddi manevi değerlerin yeniden yaratıldığı bu dönemde sizden beklenen, adil bir paylaşım tesis edilmesini sağlamaktır.



Sabit nitelikli boğa burcunun doğal evi 2.evde bu süreci deneyimliyor olması, güvenilirlik tacı giymesine sebeptir. Dünyanın güvenini boşa çıkarmayın.

İKİZLER

Karma programları tamamlanmadan önce karmik eş ve ortaklar, ortak ülkü ile yola çıktığınız kişiler gündemde olacaktır. Sosyal kurallara uyabilir, kendiniz ve yakın çevrenizle iyi iletişim kurabilirseniz kazanırsınız. Bedeninize, sağlığınıza özen göstermeniz ve kendinizi ilk sıraya almanız önerilir. Kendinizi yeni baştan yaratmak sizin ödeviniz.

Somut bilgiden bahsedilmelidir. Beni kim ya da ne yönetiyor sorgulaması geçireceksiniz. Maddi manevi değerlerin hayatı ne kadar ve hangi yönde etkilediği, adil paylaşım, inanç defoları ve çarpık işleyişler üstünde düşünün. Geçmişten gelen miras konuları, mal paylaşımı, kök korkulardan türemiş inanç biçimleri, paranoya ve komplo teorileri, hukuksal hak edişler, taşınmazlarla ilgili mahkemelerin sonuçlanması… Bilimsel bilgiyi kullanan ve erken dönüşen, yeni dünyaya erkenden uyumlanır. Siz bu sorgulamaları geçirerek, yeni düzenin güçlü kişilerinin yetişmesinde görevlisiniz.

Kabullenip öze dönerek uyum sağlarsanız, eşsiz bir şans sizi yüceltir.



YENGEÇ

Dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu süreçte sizden beklenen; sevgi, merhamet ve şefkattir. Bunun için bütüne hizmetin ne olduğunun farkına varmak gerekir. Sizin kendi psikolojik girdaplarınıza kapılmadan hayal ettiğiniz dramlar her daim canlıdır. Bütünün ruhunun evinde bireysel eksiklikler ve toplumsal sorumluluklar sınanacaktır. Depresyona, duygusal zorlanmalara, takıntılı bir ruha dönüşme tuzağına düşmemelisiniz. Gerçek sorunlarla yüzleşmek yerine, ördüğünüz kabuklara saklanmak isteyebilirsiniz. Evhama dayalı hastalıklara kurban olmamaya gayret etmelisiniz. Şifa merkezli çalışmalara eğilin. Dünya iyileştikçe siz de iyileşeceksiniz. Yaşamınızın herhangi bir alanını doğal temeller üzerine kurmadıysanız yıkılır. Korku veya hayallerin üzerine yaşamsal rutinler geliştirmeyin. Sonsuz yaratımı insanlığın hayrına hayata geçirin.



ASLAN

Geçen zorlu süreçte büyük ruhsal fedakarlıklar yaşayanlardansınız. Yeni dönemde, doğal enerjinizle, ihtiyaç duyulan pozitif yaşam enerjisini gruplara yansıtıyor olacaksınız. Şu an dünyanın ortak ihtiyaçlar yolunda birleşen zihinlere ihtiyacı vardır; ancak benliğinizin ön plana çıkmasına izin verilmeyecektir. Sorumluluğunuz, insanlığın ortak hedeflerine yönelik hareket edebilmektir. Risk, benliğinizin altını çizerek, gruplarda ego savaşlarını tetikleme potansiyeline sahip olmanızdır. Sürecin olumlu uygulaması bellidir; inançları idealleri kişiselleştirme tuzaklarına düşmeden gruplar inşa etmek. Topluluklarda olun, kendinizi ifade edin. İnsanları, fikirleri birleştirirken, bütünün hayrı için organize etmek önemlidir. Çok farklı talep ve ihtiyaçlar tespit edecek, bunların temini esnasında da geleceğinizi şekillendireceksiniz. Dünyaya bu ihtiyaçlara yönelik yöntemler armağan etmelisiniz.



BAŞAK

Toplumun içinde bulunma, yön gösterme, liderlik etme vakti. Mükemmelliyetçi yapınıza teknolojik bir güncelleme yaparak yeniye dahil olun. İnsanlığın bilimsel ve teknolojik sürece uyumlanması konusu, sizin görev üstleneceğiniz alanlardan olacaktır. Bu dönem; etik, ahlak, düzen ve titizlik içinde, yani bir başak gibi çalışmanın önemi keşfedilirken, siz de teknolojiyi topluma entegre edeceksiniz. Aileye sığınma eğilimi tuzaktır. Geçmişe çekilim, kök aile sorunlarının deşifre olduğu bir döneme tanıklık edecek olmanızla neticelenir. Artık dünya ailesine dahil olarak gelişime hizmet etmeniz gerekmektedir.



TERAZİ

Özellikle inançlar konusunda ikilemleri çözmeniz gereken bir iç-dış süreci yaşayacaksınız. İnanç kalıplarını, günlük hayattan kişisel deneyimlerini referans alarak oluşturmuş olanlarınız çok zorlanacak. Yurtdışı konular, felsefe, dini inançlar eğitim gibi alanlarda ufkunuz gelişecek. Din, bilim ve felsefenin birlik oluşturduğu inanç biçimi dışında yaşanamayacağına şahitlik ve zihinsel hizmet edeceksiniz. Vicdanınız ölçüsünde inanmayı öğrenecek, fanatizmin önüne geçişleriniz de izlenebilecek. Hukuk, siyaset, felsefe, politika gibi sosyal bilimler konularında yeni ölçüler ve düzenler kurulurken, geçişin dengelenmesinde sorumluluğunuz var. Dünyanın, sizin akıl ve bilgi ölçeğiniz dışında bir ritmi olduğunu, ritmin yaşanmasına hizmet ederken öğreneceksiniz.



AKREP

Bu dönem sorumluluğunuz, yerin altında neyin değiştiğini koklayıp anlamak. Yaşanan zorlu sürecin, dünyanın neyi değiştirmesine ışık tuttuğunu anlayarak aktarmak sizin göreviniz. Boğa burcu gibi, dönemin sabit güveniliri olarak, zorlukların dönüşüme ilham vermesine hizmet edeceksiniz. Başkalarının kaynaklarını kullanmak yerine, kaynakların müşterek kullanımının insanlığa katkısına dikkat çekmek de sizden beklenmektedir. Bu dönem yine en çok kendinize dürüst olmak zorundasınız. Kaçış alanı olarak hazlara, maddi manevi tutkulara tutunmak risktir. Zira dönüşüm için akrep enerjisine sarılan insanlığın, bu dönüşüm enerjisini bireysel alanlara aktarmak isteği duymasına ilham vermeyin. Bu ilahi güvenin boşa çıkarılması da, çok ufak bir gözden kaçırmayla yıkıma sebep olabilir. Estetik operasyonlarla güncellemeler yapmanız gerekiyorsa deneyebilirsiniz.



YAY

En temel konunuz ilişkiler ve ortaklıklar olacaktır. İlişkilerinizi gerçeğe taşımayı öğreneceksiniz. İlişki kurma, evlenme ve bu beklentiye hizmeten tanışmalar yaşanabilir. Temel riskiniz, kendinize odaklanmaktan uzağı görememek olabilir. Hayatın ‘’ben’’ ekseninden uzaklaşmak için ‘’ilişkiler’’ eksenini kendinize çekeceksiniz. Plan, ayaklarınızın yere basabilmesidir. Varsayımlar, beklentiler, umutlar ekseninde değil; gerçekler ve tecrübeler ekseninde ilişki kurmanız, kendinize olumlu-olumsuz-abartılı yüklemeler yapmamanız beklenmektedir. İlişkilerinizde ana sorun belki de sizsiniz. Hem kendiniz hem karşınızdaki kişi ile ilgili yargıya varmadan irdeleyin, inceleyin, izleyin. Unutmayın ki fanatizm başta kendinize, sonrasında çevrenize en büyük düşmanlığınız olacaktır.

Sağlam ilişkilerin temelini atarken, topluma vereceğiniz hizmeti de değerlendirin. İnsanlık, aldığı tüm yansımalar sayesinde her alanda ilmek ilmek yeniyi örerken, ikili ilişkileri yüceltmek sizin görevinizdir.



OĞLAK

Rutinlerin düzene sokulması konusunda bir dönüşüme yönelmek zorunda kalacaksınız. Rutin sorumluluklardan kaçmak üzere ruhsal alanlara sığınmak isteyenlerin, önünün daha ağır görevlerle kesilecektir. En iyi olduğunuz alan çalışma ve disiplindir; ancak bu defa sizden kazançlar ve liderlikten uzak, günlük yaşama dair basit ve sade bir işlevsellik beklenmektedir. Tuzak, geçmişte kalması gereken ruhsal ve spiritüel alanlar, şifacılık konularıyla beslenmek istemenizdir. Oğlak, disiplinini ve verimini günlük yaşama entegre edecek, iş ve sorumluluk alanından toplumu geliştirme görevini üstlenecektir. Özellikle başkalarına karşı sorumlulukları olanlar (anne-baba), bu sorumluluğu görmezden gelmek adına disiplinli ve sistematik çalışan gruplara ve hizmet alanlarına çekileceklerdir. Çalışma disiplininin, yaşamın her alanında yüksek verim ve zaman kazandıracak formüllere dönüştürülmesi görevi sizindir.



KOVA

Tek başına sahnede olmayı, projenin yüzü olmayı öğrenme deneyimine hoş geldiniz. Siz; ekip çalışmaları, gruplar ve ortak amaçlar uğruna birlik hareketlerinde tecrübelisiniz. Toplumun içinde benliğinizle var olmayı deneyimlerken, ortak amaçlar için tek kişinin yapabilecekleri açısından topluma ilham vereceksiniz. Yaptığınız her şeye bir ruh katmayı, mekanik tavrın dışına çıkmayı deneyimlerken, gerçek bir keşifle dünyaya katkı sağlayacaksınız. Keşfiniz teknoloji sanattır! Yaratan, bu defa teknoloji fırçasıyla dünya tuvaline sanatını resmedecek ve bu bilgiyi servis etme görevi, yüksek akıl kovalardan beklenecektir.Rasyonel aklın, yüksek sanatı bilimle güncellemesi, dünya sahnesinden tüm insanlığa sizinle yayın yapacaktır. Bilime, rotasını çizerken eşlik edin.



BALIK

Ruhunuzun derinliklerinde dış dünyaya ne kadar bağımlı yaşadığınızı kök aileniz, yakın ilişkileriniz sayesinde keşfedebilirsiniz. İş-meslek konularında daha sakin bir hayata çekilerek, içten dışa bir yükselişle hedeflerinize ilerleyebilirsiniz. Tuzak, daha görünür olabilmek adına büyük risklere ve çabalara girmek olabilir. Neyin sınav, neyin sorumluluğunuz olduğunu öğreneceksiniz. Geçmiş daima çeker; bilinçaltı ise görünür olmanın ‘’mutluluk’’ olduğu kodlamasını size fısıldayacaktır. Siz, zihinsel ve duygusal potansiyeli bir etme kodunu devreye alarak, kalabalıklara liderlik etmenin en yüksek verimini yaratmalısınız. Yani insanlara, kendi üst oktav motivasyonunu çalıştırabilme dürtüsünü servis edeceksiniz.

Bireysel doğum haritalarınız size özel iş, meslek, ilişkiler, aşk, evlilik, sağlık vb her alanda tüm potansiyel ve motivasyonunuzu şifrelemektedir. Yeni yolunuzu öğrenmek ve yaşam amacınıza doğru yol almak için ay düğümlerinizi, yani hayat amacınızı öğrenin.

Gökyüzünü dinleyin.



Sevgilerimle.

