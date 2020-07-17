Yengeç Yeniayı: Ruhun altın terazisi

Zıtlıklar üzerinden kurgulanan yaşam deneyiminin nihai beklentisi dengedir.

Haziran ayındaki güneş tutulmasında geride bırakmakta zorlandığınız alanlar yıkılması gereken güvenlik duvarlarıyla ilgili size bir rota bildirilmişti. Bu ikazı ciddiye alıp cesaretle kabuğunu kıranlara yani dönüşüme dahil olanlara Yengeç yeniayı başka ufuklar açacaktır. Koşulları yerine getiremeyenler ise sabırlı ve disiplinli bir çalışmayla aradaki farkı kapatmak adına yeni bir yol arayışına girmek zorundadır.

Unutmayın, dönüşüm daima kazanır

Bireysel haritalarınızda yeniayın gerçekleştiği evler sıkışmış, kısıtlanmış, reddedilmiş, uzaklaştırılmış dolayısıyla benliğinize yara almış hissedeceğiniz alanlar olacaktır. İş, aile, aşk, sağlık, para vb. alanlarda duygusal olarak tatmin olmanızı engelleyen unsurlarla mücadele etmek zorunda hissedeceksiniz. Ancak önünüzdeki engeller listesini incelerseniz düşünce yapınızı değiştirmenin durumu ne denli sadeleştirdiğini fark edersiniz. Zihninizde çok fazla korku temelli düşünce, davranış ve inanç kalıbı olduğunu gördüyseniz çatışmayı bitirebilirsiniz.

Her neye inanıyorsanız ona güvenmeyi de öğrenin

Kaygı duymak bir kontrol ya da korunma mekanizması değildir. Kaygı duymak ya sizi olduğunuz yere çiviler ya da yönsüz bir şekilde savrulmanıza neden olur. Her iki durumda da bir amaca ya da ilerlemeye hizmet edildiği söylenemez. İnanç tekamül yolculuğunda kaybolmadan yol almanıza hizmet eden en kestirme yoldur.

Yaratana, yaratılmadığına, ilime, bilime, kendine, Güneş'e, Ay'a, hiçliğe, hepliğe inanır insan. Ancak inandığına güvenmez! Teslim olduğunuz inancın referans noktasını kaybetmeyin. Kendinize mi inanıyorsunuz? İnanmakla kalmayın, kendinize güvenin.

Ya kendinize inandığınızı iddia etmeyin ya da güvenilmez olduğunuzu kabul edin

Ayağa kalkın ve olması gerekeni oldurun. Ancak dürtüsel siz değil düşünsel duygusal ve ruhsal siz yapsın her ne yapılacaksa. Zira dürtüleriniz gerginliği tırmandırmak, tavizsiz, duygusuz, karamsar, telafisi zor söylemlere ve eylemlere sebep olmak isteyecektir. Siz yüksek idealler ve toplumsal değerlere odaklanın. Ego zaafına düşmeyin ancak benliğinizi yok etmeye azmetmiş hiçbir tutum ve davranışa da boyun eğmeyin. Değişmesi gereken eski düşünce ve yöntemlerle çatışmasız da başa çıkabilirsiniz. Akıl ve duygular ben ve diğerleri diye bir ayrım yoktur, bütünlenmek yolunda illüzyon ortamlar vardır.

Haziran tutulmasında size nelere dikkat etmeniz gerektiği bildirilmişti şimdi ki süreci o günden bu güne yaşadıklarınız açısından da değerlendirin.

Yaşamınızda kutupsallaşan hangi değerlerin "altın ölçekte" dengesini sağlamanız gerektiği burçlara göre aşağıdaki gibidir.

KOÇ

Toplumsal değerler statü bir yanda iç dünyanız ve aile konuları da diğer tarafta sizin iradenizi ölçüyor. Kurulması gereken dengeyi şimdiye kadar oluşturamadıysanız iş hayatınızda engeller aile ilişkilerinde yanlış anlamalar ya da size söz hakkı tanınmadığı hissi yaşayacaksınız. Bu tuzağa düşmeyin, sadece sabır ve anlayışla bu sınavı atlatabilirsiniz. Yengecin kabuğunu hemen şimdi kırın. Daha önce dengeyi kurmuş olanlar ise kendilerini oldukça destekleniyor ve her şeyi başarabilecek güçte hissediyor olacaklar. Zira desteklenecekler.

BOĞA

İletişim konularında günlük yaşamın sadeliği ile yüksek değerler arasında doğal bir akış kurmaya yönelmelisiniz. En iyi bildiğiniz deneyimlerle ufkun öte tarafında keşfe açık bilgiler arasında bağ kurun. Bir seçim yapmanıza gerek yok. Bilgi ve deneyimi birleştirmektir denge formülünüz. Tutulmada yol almaya başlamayanlar eski deneyimlerinin kaygı ve korku tünelinde sıkışmış hissederken yeni deneyimlere de temkinli ve uzak davranacaklar. Hatta yeni deneyimlere adapte olmakta zorlanacaklar. Erkenden yol alanlar ise adeta kendileriyle toplum arasında eşsiz yeni bir dil yaratma tatmini yaşayacaklar.

İKİZLER

Para ve güç konusu önceki tutulmada temel dersinizdi. Pek çoğunuz düşünce biçimini değiştirerek hayal diyebileceği imkanlara ulaştı hatta bu imkanlar onları arayıp buldu. Borç alacak konularında hak edişleriniz ve yeni deneyimlere açık oluşunuz korkularınızı silmiş olmalı. Dönüşüm çarkına uyum sağlayamamış olanlar aradaki farkı kapatmak için yaratımdan uzak projelerde dirsek çürütmek zorunda kalabilirler. Tutulma dersine çalışan yeniayı cesaretle karşılayan ikizler sürpriz kazanç kapılarına ve haksız kayıplarla ilgili armağanlara hazır olsun. Maddede manayı bulmak sizin işiniz, manada maddeyi yaratmak yüce alemin.

YENGEÇ

Yeni başlangıçlar, estetik ya da spora dayalı fiziksel aktiviteler enerjinizi değiştirmiş olmalı. İlişkide, evlilikte, ortaklıklarda "Ben kimim?" sorularına muhatapsınız bir süredir. Kendinizi yeniden yarata yarata bu soruya cevap aramak oldukça iyi bir tercihti. Eğer bireyliğinizi koruduğunuz ilişkiler kurmayı başardıysanız süreçten mutlu ilişkiler, verimli ortaklıklar bekleyebilirsiniz. Henüz "Ben şuyum, şu olmak istiyorum" deme aşamasına gelemeyenler ilişkide azalmış hissedecekleri baskılar görebilir. Karşınızdakine sizin için kim olmadığını ve sizi neye zorlayamayacağını net bir şekilde belirtin. Sonrasını biliyorsunuz, gerçek benliğinizi keşfedin ve geliştirin.

ASLAN

Beden ve ruh sağlığınız artık dengelenmiş olmalı. Mutsuz olmaktan, hasta hissetmekten korkmayan, günlük rutinlerden artan zamanda iç dünyasında sörf yapan biri olmayı başardınız mı? Henüz başaramadıysanız bir miktar angarya iş sizi kendinize getirecektir. Belki biraz moral motivasyon düşüklüğü de yardım eder. Zira bir kral bu hale daha fazla tahammül edemez ve kendine illa gelir. Dengeyi öncesinde sağlayanlar ise iş ve rutinler konusunda belki terfi belki sorumlulukların paylaşılması sayesinde yaratıcılıklarını kullanacakları daha özgür alanlarda boy gösterecektir.

BAŞAK

Artık kendi arzularınız doğrultusunda biraz eğlenin. Gruplar ve kolektif alanlarda vericilikte her zaman başarılı oldunuz. Ancak olması gereken sizin yaratımınızı devreye alacak bireysel doyumlarınızın enerjisini gruplara aktarmanız. Eğer tutulma sonrası gruplar, dernekler sosyal ortamlarda tamamen kendiniz olduğunuz katkılar sunduysanız ezeli hayallerinizin kapısı açılır. Yok yine kendinizi erteleyip dengeyi bozduysanız tutkularınız ve hayallerinizle ilgili acil bir aktivite başlatın. Yoksa uzun bir süre sizi yoran ortamlardan sıkışıp çıkamazsınız.

TERAZİ

Başarı, statü, kimlik, benlik konularını çalışıp kendinize uzaklaştığınız alanları yapılandırabildiyseniz şimdi hasat zamanı. Yok içeride bir yerlerde hala kendinize biçtiğiniz değeri sorguluyor ve özgürleşemiyorsanız biraz gerilirsiniz. Siz ne mesleğinizden ne de başkalarının gözündeki değerinizden ibaret değilsiniz. Unutmayın bu yeniayda altın bir terazi tartıyor dengeyi. Her deneyiminiz, kimliğiniz altın değerinde ve zıtlıklar dünyası kurgusu için gerekli. Şimdi usulca eski sizi bırakın ve bütünlenmek üzere olan her olgun ruhun yaşadığı coşkuyu güzellikleri hak ettiğinize inanın.

AKREP

Uzun soluklu bir iniş çıkışlar devresini geride bırakarak hafiflemiş olmalısınız. Yüklerinizden arınır arınmaz yeni adımlar atmanız gerekirdi. Yok sadece hafifleyip yerinizde saydıysanız gidenin yerine yenisi gelir ve sizi daraltma konusunda oldukça faydalı da olur. Ödeviniz yeni projeler, eğitimler, yollar, ufkun ötesine geçmekti. Yola çıkanlar ilahi destekler alarak dönüşümün zirvesini tadacaklar. İç sesinizle teması kesmeyin iletişimin her türünde dengede kalın. Dönüşüm sizin en değerli yeteneğiniz ve sahneyi boş bırakmayın.

YAY

Kaynakların dengeli kullanımı ve kendi kaynaklarını paylaşma konularında defalarca denendiniz. Size kaynak kullanımı teklifleri ve imkanları verilmiş olmalı. Şeffaf ve adil olduğunuz kadar kazanırsınız. Yok yine alma verme dengesini kuramadıysanız uzayan zaman ve kapanmayan hesaplarla uğraşırsınız. Verip yeniye yer açın alıp karşınızdakine paylaşma hakkı tanıyın. Maddi manevi değerleri dünyasal ölçülerden ruhsal ölçüler kapsamına taşıdıysanız bolluğun akış süratine inanamayacaksınız.

OĞLAK

Ortaklıklar, evlilik ve ilişkilerde huzur ve denge için neler yaptınız? Görmek istemediğiniz tüm konularda yeterince kırılıp dökülüp gerçekçi bir bakışa ulaşabildiniz mi? Bireyliğinizi silmek değil, dengelemekti sizin dersiniz. Bizliğin ölüm olmadığını öğrenmek ve kime "Biz" denmeli tanımını yapmanız gerekliydi. Bunu başaranlar yaşamlarında daha dingin ve daralmayacakları bir döneme girerler. Yeni benliğinizi, kimle ya da kimlerle biz olunabileceğini keşfedeceğiniz deneyimlere çekileceksiniz. Sizi yoran kişileri geride bırakırken herkesi silmek ya da aynı formda kişileri tekrar çekmek tuzaktır. Basit düşünün ve iç sesinize bu defa güvenin, "-meli,-malı’’ kalmasın hayatınızda.

KOVA

Çok şükür bir bedeniniz olduğunu fark ettiniz, sağlık ve dünya yaşamının da bir anlamı olduğunu öğrendiniz. Eğer bu farkındalığı bedensel ve ruhsal varlığınızı yenilemek değişimle taçlandırmak isterseniz rüzgar sizden yana. Tüm insanlar gibi sizde beden zihin dengesini kurabilmelisiniz. Gereksiz ayrıntı saydığınız pek çok konu belki de yaşamın gerçek renkleridir. Yüksek zekanız ve idealleriniz, topluma katkınız tartışılmaz olabilir. Biraz sade ve basit düşünerek hem kendinize hem de topluma daha faydalı olacağınıza emin olun. Unutmayın, "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur."

BALIK

Konu aşk ve bu konuda gerçekçi yaklaşımlara davet edilmiştiniz. Aşkta silahınız da, kalkanınız da taktikler ve strateji değil, samimiyet ve masumiyet olsun. Her strateji karşınızdaki kişinin stratejisine meydan okur ve dirençle karşılanır. Mücadele ya da kabul için değil, mutluluk ve ortak yaratım için konsantre olun. Gerçekçi değil, planlı davranacaksınız er geç bu rüyadan uyanmaya hazır olun. Çevrenizin sizin kalbinizden geçene rehber olması imkansız. Kendi rehberiniz olun ve kalbinize giden yolu bulun.

Çok güzel bir yeniye başlangıç olsun.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.

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