Yeniay İkizlerde: Size bir sır vereceğim

Yeniay’lar her zaman bir arınma, geride bırakma, bitir ki başlat devresi olarak görevdedir. Ay’ın hareketleri kendisiyle senkronize olunduğunda, kısa yolları sezgisel olarak bildiren tekâmül şifreleridir.

Bu defa Ay, ışığını yansıtma, sırrı iletme görevini İkizler Burcu’na vermiştir. 22.05.2020 Yeniay’ı, ‘’Bilgi topla, bildiklerinde derinleş, bilgeliği toplumla paylaş, Ay büyürken sen de büyü, sorumluluğunu yerine getir.’’ demektedir.

Gökyüzü çok yoğun bir enerji ve hareketliliğe sahipken, Yeniay ile durum daha da canlı hale gelecektir.

İkizler Yeniay’ı ile birlikte iletişim, bilişim, eğitim, araştırma, medya, yakın çevre, ticaret ile ilgili zihinsel ve fiziksel hareketlilik beklenebilir.

Gerçek bir temizlik yapın!

Geçmişe ait iş, ilişkiler ve iletişim konularında bir Yeniay temizliği yapılması önerilebilir. Yarım kalan iş ve ilişki ya da artık sizi mutlu etmeyen her ne varsa saptayın. Değişsin, dönüşsün ya da bitsin; seçin. Daha rasyonel, özgür ve heyecan veren seçimlere yönelebilirsiniz.

Öz değer ve gücünüzü fark edip yaşamınızı yapılandırma cesaretini gösterdiğinizde, içinizdeki olmazı olduran yüksek bilinciniz elinizden tutacaktır.

Yüksek değerlere ulaşmak için ilerleyin.

Yüksek değerler içeren hedeflere yönelin. Kolektif, korku ve endişelerinizi aştığınız oranda sizi yeni kazanımlarla buluşturacaktır. Açık fikirli, yeniliklere hazır her kalp ve zihin, değişen dünya ritmine huzurla uyumlanacak bilgilere ulaşabilir.

Kendinize hizmet etmenizden, yaşamınızı güzelleştirmeye çalışmanızdan daha tabii bir şey yoktur. Bunun yakıtı bencillik içeren bir ego olmak zorunda değildir. Yakıtınız; edinip kullandığınız, faydasını gördüğünüz her düşünce ve uygulamayı toplumla paylaşmak olsun.

İstek-ihtiyaç, korku-travma, yüzleşmeyi ertelediğiniz her ne varsa yüzleşin. Göksel sembolikler bu konuda size gerekli desteği veriyor. Önce kendinizle, sonra çevrenizle huzurlu bir iletişimde olabilmek için tortularınızdan kurtulun.

Yeni Ay zihinsel, entelektüel yeterliliklerinizi ifade edip parlatabilmeniz için destekleyici olabilir. Bireysel haritalarınızda 2 derece İkizler Burcu’nun bulunduğu ev, sizin için zihnin sınırlarını esneterek yaratıma geçeceğiniz adrestir. Geçmiş tecrübe ve deneyimlerinizi yabana atmadan ilerleyin.

Bu arada toplumun huzuru ve özgürlüğü ile ilgili bir disiplinin oluşmaya başlaması muhtemeldir. Bir yaşam biçimine veda edilirken, yeni yaşam biçimi kendini sağlam temellerle yaratmaya çoktan başlamış olmalıdır.

Hayatınızdaki kişi hayalinizdeki kişi mi?

Aşk ve ilişkide şimdiye kadar gelişme olmamış konularda hareketlilik beklenebilir. Yolları ayırmak ne kadar mümkünse, hayatınızın aşkına merhaba demeniz de o kadar mümkündür. Bazen idealize ederek yücelttiğiniz kişi ya da ilişkiler sizi gerçek duygularınızdan uzaklaştırır, bazen de siz kendinizi bile isteye uzak bir hayalle aşktan uzaklaştırırsınız. Hayalinizdeki kişi mi yoksa hayatınızdaki kişi mi size sevgiyi yaşatabilir? Kendinize dürüst olun.

Evlilik-boşanma, bir ortaklık ya da alenen düşmanlığa maruz kalacağınız iş-meslek konularında yol ayırımına gelinebilir. Hatta inanç ve ideallerin, düşüncelerin masaya yatırılabileceği bir süreçtesiniz. Tuzak ise gerekmediği halde yenilik uğruna terk etmek, isyan, ihanet ve vicdanı devre dışı bırakmak olacaktır. Size düşen, giderken de sadakat ve adaleti koruyabilmenizdir.

Özgürlük, eğitim ve eğitim sistemleri, yeni beceriler-meslekler-projeler, iş ve işletmeler, fikir ortaklığı içinde olunan kişilerle iletişim ve anlaşmalar gündeme gelecektir. Karar vermeden önce ‘’bütünün hayrına’’ diye geçirin içinizden; vicdan teraziniz sizi asla yanıltmaz.

Siz kendinizi bildikçe bilmedikleriniz de bildirilir.

Yaşamlarınız birbirine benzemez; benzemek zorunda da değildir. Sizden daha güçlü ya da zengin olanların durumunun sizinle hiçbir ilgisi ya da kıyas gereği yoktur. Siz sahip olduğunuz donanım, yetenek ve koşulları en üst seviyede değerlendirerek yaşamdan keyif almayı başarmalı ve pozitif sorgulamayı seçmelisiniz. Hedefi olan, amaca hizmet eden sağlıklı bir sorgulama gerçekleştirin. Şikayet ve menfiyetleri yücelttiğiniz bir bakış açısı değil.

Yaşamınıza yeni maddi-manevi değerler katmak istiyorsanız, buna kavuşmanızı sağlayacak olan yine sizsiniz. Kavuşmayı istediğiniz her ne varsa, onunla eş frekansa geçerek yaratabilirsiniz. Yapmanız gereken, mevcut durumun bilinç olarak en yüksek verimine ulaşmak ve bir sonraki eşiğe adım atabilmektir. İlerleme, ‘’attığın her adımın görev ve sorumluluklarını yerine getir ve yola devam et’’ şeklinde tekâmül süreciyle benzerlik gösterecektir. Sorumluluk sahibi, disiplinli ve duru bir zihinle ilerleyin.

Ay hareketleri sezgiler, hayaller, vizyonlar ve rüyalarla size aktarımda bulunmaktadır. Objektif bir zihinle verileri mutlaka değerlendirin. Zira artık mikro-makro iç içedir. Soyut tüm bilgilerin tezahürüne varoluşuna şahitlik edilmektedir. Düşlerinizden de sorumlu olduğunuz yüce bir zaman içindeyiz.

Bilmek, bildiğini öğretmek, bilim yolunda ilerlemek zihnin ibadetidir. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek, ne ise bilip öğrenmek de odur. Vaktidir ki bilgi açılmıştır, vaktinizdir ki size ulaşmıştır.

Yeniay’ın hayatınızın hangi alanında, nasıl bir etkileşim yaratacağı, yani burçlara etkileri ve şifrelerini sonraki yazımda paylaşacağım.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.

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