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02.07.2020 - 21:20 |

At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

Hassas ve son derece karışık bir sindirim sistemine sahip olan atlar, otçul bir hayvan olmakla birlikte zamanının büyük kısmını ot yiyerek geçirmektedir. Geviş getirmeyen atlar, asla kusmamaktadır. Atın beslenmesi bir program dahilinde olursa, sindirmesi kolaylaştırmaktadır. Peki, at ne yer, nasıl beslenir? Atların sevdiğin besinler nelerdir? İşte, detaylar.

At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?
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Atları günde en az 5 öğün olarak beslemek gerekmektedir. At beslendikten sonra çalışmaya götürülmemelidir. At beslenmesi yapılmadan önce atın biyolojik durumu göz önünde tutulmalıdır. At beslenmesinde en önemli adım, bir veteriner hekim ile çalışmaktır.

At Ne Yer Nasıl Beslenir?

Kendilerine özgü birtakım anatomik özellikler içeren atlar, yüksek seviyelerde protein ve vitamine ihtiyaç duymaktadır. Özellikle genç ve sağlam atların beslenmesi, taze saman meralarıyla sağlanmalıdır. Her at aynı olmadığından, beslenme alışkanlıklarında değişiklikler görülebilmektedir. Kepek, şeker pancarı, buğday, yulaf, kıyılmış saman ve arpa atın beslenmesini desteklemek için kullanılmaktadır. Atın ağırlığını artırmak için tahıllar tercih edilmektedir. Yaşlı ve ağır işlerde kullanılan atlar, yüksek seviyelerde protein içeren besinlerle beslenmelidir.

Bünyesine göre küçük bir mideye sahip olan at, belirli aralıklarla kontrollü bir şekilde beslenilmesi gerekmektedir. Ağır bir egzersizden hemen önce veya sonra atın yem yemesine izin verilmemeli, aksi takdirde kolik rahatsızlık yaşanır. Barınakların içerisine yerleştirilen tuz küpleri ile sodyum ve klorür ihtiyaçları karşılanmaktadır. Atın taze meraya erişimi sağlanamıyorsa, yüksek kaliteli saman sağlanmalıdır.

Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

Yabani otlardan arındırılan mera, atın besin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktadır. Otçul ailesinden olan atlar, çayır otu ve yonca otunu çok fazla sevmektedir. Atların beslenmesinde kullanılan temel gıda, kaba otlardır. Kaba yemlerin bulunurluğu ve kalitesi değişiklik gösterebildiğinden, genel olarak yetersiz kalmaktadır. Tahılların sindirilebilirliği arttırmak için ezme işlemi uygulanmalıdır.

Atlara verilen tüm besinlerin taze olması gerekmektedir. Yemlerin ambalajları üzerindeki üretim tarihleri mutlaka kontrol edilmelidir. Doğru bir şekilde beslenen atlar sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmakla birlikte mide asidi dengelenmektedir. Atın ihtiyaç duyduğu besin miktarını belirlerken, hava koşullarına kadar en ufak detaylara önem gösterilmelidir.

Kaliteli ot, atlar için en doğal besindir. Bir alanın yeşil olması demek, at için yeterli sayılacağı anlamına gelmemektedir. Atların temel besinlerinden biri de kuru ottur. Otta toprak bulunması solunum rahatsızlıklarına ve kolik hastalığına sebep olmaktadır. Bu yüzden ata ot verilmeden önce detaylı bir şekilde incelenmelidir. Atın günlük diyetinin en önemli parçası, sudur. Yapılan egzersizden sonra atın çok terli olması durumunda temiz su sağlanmalıdır.

 

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