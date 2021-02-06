Atak Hesaplama Nasıl Yapılır? Bebeklerde Atak Hızı Ve Atak Evresi Hesaplama

Bebeklerdeki büyüme atakları, bebeklerin ve ebeveynlerin yaşam normallerini etkileyen bir süreçtir. Bebeklerin son derece huzursuz ve huysuz olduğu bu döneme dair çeşitli hesaplamalar mevcuttur.

Bebeklerde Atak Nedir?

Bebekler, doğdukları ilk anla kıyaslandığında ilk 1 yıllarında yaklaşık 3 kat ağırlığa ve 2 kat boy uzunluğuna ulaşırlar. Bu fiziksel değişmelerin yanında emekleme ve yürüme eğilimi de gösteren bebeklerde ruhsal değişimler de gözlemlenir. Bu geçici değişimler bebeklerin normal yaşamlarında bazı değişikliklere neden olur. Uyku düzeninin ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi, daha çok ağlama ve huzursuz olma gibi belirtiler bebeklerin büyüme atağı geçirdiğine işaret eder.

Bebeklerde Atak Hesaplama

Bebekler, doğdukları andan itibaren yaklaşık 10 farklı büyüme atağı geçirirler. Bu ataklar genellikle 5, 8, 12, 19, 26, 37, 46, 55, 64 ve 75'inci haftalarda gerçekleşir. Geceleri uyanma, gündüz uyuma, sık ağlama, kucak isteme, sürekli acıkma veya tersine acıkmama gibi belirtiler bebeklerin büyüme atağı gösterdiğinin belirtisidir.

Her bir büyüme atağı yaklaşık olarak 2 - 7 gün boyunca devam eder. Bu ataklarda ebeveynler; bebekleri için güzel egzersizler, masajlar ve oyunlar düzenlemek, bebekleri yavaş yavaş yere alıştırmaya başlamak gibi farklı aktiviteler ayarlayabilirler.

Bebeklerde Atak Nasıl Hesaplanır?

Bebeklerde atak hesaplama yöntemi internet üzerinde bebek ataklarına özel geliştirilmiş siteler üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu sitelere bebeğinizin doğum tarihini girdikten sonra geçireceği yaklaşık atak haftası takvimini görüntüleyebilirsiniz.