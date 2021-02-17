Ateş Basması Nedir, Neden Olur? Ateş Basması Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Ateş basması, oldukça çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Özellikle kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülmesinin sebebi adet dönemi olarak ifade edilebilmektedir. Ateş basması çeşitli faktörlere bağlı olarak meydana gelse bile erkeklerde ise genel olarak yaz aylarında rastlanılmakta olan bir durumdur.

Ateş Basması Nedir, Neden Olur?

Ateş basması, ifade edildiği gibi vücut sıcaklığının ani bir şekilde artarak vücudunuzun yandığını hissetmeniz durumudur. Aynı zamanda ateş basmasını hemen arkasından baş dönmesi ve mide bulantısı da genellikle karşılaşılan durumlar arasında bulunmaktadır. Vücudumuzda ki sıcaklık ölçme noktası ense kısmında bulunmaktadır. Sıcaklıkta oluşan ani bir değişim sonucunda ise vücut farklı bir şekilde tepki verebilir. Böylece ateş basmaları görülebilir.

Ateş basması özellikle yaz mevsiminde ve havanın sıcak olduğu dönemlerde görülmekte olan bir durumdur.

Aynı zamanda hastalıklara ve ilaç kullanımlarına bağlı olarak da vücutta ateş basması görülebilmektedir.

Vücuttaki hormonların fazlalıkları ve hormon bozuklukları da vücuda ateş basmasının bir diğer sebebi olarak ifade edilebilir.

Aynı zamanda menopoz da ateş basmasına sebep olan faktörler arasında bulunmaktadır.

Sürekli devam eden migren ağrıları sonucunda da ateş basması meydana gelebilir.

Ateş Basması Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Ateş basması belirtileri aslında isminde de belirtildiği gibi vücuda aniden ateş basması şeklinde olmaktadır.

Kişinin vücut sıcaklığı ani bir şekilde yükselerek artar ve hararet denilen durum ile karşılaşılır.

Vücutta meydana gelen terlemelerin bunaltıcı ve fazla rahatsız edici olması da ateş basmasının belirtilerinden birisidir.

Gün içerisinde yaşanan yoğun hareket hali ve yorucu eylemler sonucu da ateş basması ile karşılaşılmaktadır.

Aşırı derecede vücut ısınması şeklinde meydana gelir.

Tedavi: