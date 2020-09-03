Atlas İsminin Anlamı Nedir? Atlas Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Atlas, Türkçe köklere sahip bir yapıdadır ve genellikle erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Çok popüler bir isim olmadığı için de anne ve baba adaylarının yoğun ilgisi ile karşılaşmaktadır.



Atlas Ne Demek?



Atlas, kelime manası ile “üst kısmı ipekten, alt kısmı pamuktan olma kumaş” anlamına gelir. Ancak bu kelime için düz, tüysüz ve büyük harita açıklamalarının yapıldığı da görülmektedir. Bunun yanı sıra Dünya üzerinde önemli konumdaki bazı coğrafik şekiller de Atlas olarak adlandırılmaktadır. Kuzey Afrika Kıtası’nda yer alan sıradağlar ve Atlas Okyanusu; bunlara verilebilecek başlıca örneklerdir.



Atlas ismine sahip erkeklerin en baskın özellikleri duygusal olmalarıdır. Bu kişiler herhangi bir karar alırken genellikle duygularına göre karar verirler. Bu sebeple de mantıksal taraflarını geri tarafa atarlar. Ancak duygusal yönleriyle eş zamanlı olarak sezgilerinin de güçlü olduğu görülür. Yani genelde doğru karar verirler. Yetenekli bir karakter yapıları vardır, özellikle sanatın bütün alanlarında başarılı olma şansları yüksektir. Hayal kurmaktan hoşlanırlar ve bunu bir eğlence gibi görürler. Mali konular ve para yönetimi bu kimselerin başarılı olduğu iş alanlarının başında gelir.



Atlas İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Atlas, Kur’an-ı Kerim içerisinde yer almayan bir isim çeşididir. Ancak bu ismin anlamını ya da okunuşunu seven anne ve babalar uzun yıllardır erkek çocukları için bu ismi tercih etmektedir. Ata ismi kısa bir yapıda olduğu için çoğunlukla yanına bir isim daha verilerek kullanılmaktadır.