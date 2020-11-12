Avakado Faydaları Nelerdir? Avokado Meyvesi Yaprağı Ve Yağı Neye İyi Gelir?

Son dönemlerde özellikle youtuberlar ve bloggerların vazgeçilmez besin maddesi olarak karşımıza çıkan avokado sağladığı birçok fayda ile hem güzellik hem de sağlık için kilit bir besin maddesi olarak hayatımıza girmiştir. Günümüzde internet ortamında avokadosuz kahvaltı görmek artık mümkün değil haline gelmiştir. Avokado bu kadar popüler oladursun hem meyvesi yemek olarak hem de yağı güzellik ve kozmetik sektörlerinde kullanılmaktadır.



Avakadonun Faydaları Nelerdir?



Hem lif açısından zengin, yağı çok zengin ve kaliteli hem de antioksidan deposu olan avokadoda; A, B1, B2, B3, B6, E, K ve C vitaminleri bulunmaktadır. İçerdiği mineraller ise fosfor, magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko gibi minerallerdir. Bunun yanı sıra oleik asit”, folik asit, omega 3 ve 6 içermektedir. Yani aslında avokado için bir mucize besin de diyebiliriz. Öncelikle avakadonun faydaları için günlük K vitamini ihtiyacımızı sağlayarak kemikleri korumasını sayabiliriz. Daha sonra kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur.



Buna ek olarak içerdiği folik asit ile aşırı homosistein salgılanma durumuna engel olarak serotonin ve dopamin horonlarının üretimini arttırır. İçerdiği zengin liflerle uzun süre tokluk hissi sağlar ve diyet yapmamıza yardımcı olur. Bun yanı sıra içerdiği lutein ve zeaksantin bileşenleriyle göz sağlığının korunmasına yardımcı olur. Buna ek olarak içerdiği lipitler ile beta-karoten ve karotenoidlerin emilimini artırır ve göz sağlığını korur. Bunun yanı sıra kalp ve dolaşım sistemi, böbreklerin sağlığı, iskelet ve kas sisteminin güçlenmesini sağlayan potasyum bakımından zengin olduğu için bu sistemlerimizin sağlığını korur.



Avokado Yağı Neye İyi Gelir ve Nerelerde Kullanılır?



Öncelikle besin değeri zeytinyağı gibi çok fazla olduğu için envai çeşit yemek yapımında zeytinyağı yerine avokado yağı da kullanılabilir. Soğuk pres yöntemiyle elde edilen avokado yağı oksidasyon ve asit oranı açısından oldukça düşük değerlere sahiptir. Kozmetik sektörü, masaj, cilt bakımı ve saç bakım karışımlarında sıklıkla tercih edilir avokado yağı. Avokado içeren krem, sabun, maske gibi kozmetik ürünler sayesimde cildin nem kapasitesi artırılır ve hücre yenilenmesine katkı sağlar. Bu yüzden güzellik ve kozmetik sektöründe çokça kullanılmaya başlamıştır avokado yağı.



Avokado Yaprağı Neye İyi Gelir ve Nerelerde Kullanılır?



Avokado yaprağının faydaları, insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Avokado yaprağı içerisinde çokça bulundurduğu yağ yakımı aşamasına yardımcı bir enzim olan ” Glutathion ” sayesinde hem yaşlılığı geciktirmekte hem de zayıflamaya yardımcı olmaktadır.



Avokado yaprağı ile yapılan çay zayıflamak isteyen kişiler tarafından son yıllarda çok kullanılan bir ürün haline gelmiştir. Antioksidan maddelerin kırışıklığı giderici özelliği olduğu ve bedenin yaşlanmasını geciktirdiği bilinen bir durumdur. Aynı zamanda avokado yaprağı çayı kanser hücrelerinin yayılmasını de durdurduğu da kanıtlanmıştır.



Avokado Bu Kadar Popüler Olmayı Hak Ediyor mu?



Evet, herkeste ve her kahvaltıda görmeye alıştığımız bu besin maddesi biraz fazla popüler bunu kabul edelim. Fakat bu popülerlik hakkını sonuna kadar hak ediyor. Yukarıda saydığımız faydaları olsun hem besin olarak hem de güzellik ve kozmetik sektöründe kullanımı açısından oldukça kullanışlı olan avokado, avokado yaprağı ve avokado yağı artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş halde. İçerdiği antioksidanlar sayesinde yaşlılık karşıtı bir besin ve yağ olmasıyla da çokça alanda kullanılmaya devam edecek gibi gözüküyor ve bu popülerlik kolay kolay hayatımızdan çıkacağa benzemiyor. Peki, bundan şikayetçi miyiz? Hayır. Çünkü bu kadar mucizevi özelliği bir arada bulunduran günümüzde çok az meyve ve besin var.