Avize Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Basit Ve Kolay Avize Nasıl Yapılır?

Geri dönüşümü olan malzemeler ve yaratıcılığın birleşmesiyle ortaya çıkan ürünler çoğu zaman beklentini üzerinde oluyor. Evde bekleyen eski cam kavanozlar ile avize modelleri yapabilir ve kendi dekorunuzu oluşturabilirsiniz. Yapımı çok kolay ve aynı zamanda eğlenceli olan avize yapımında gerekli birkaç malzemenin temin edilmesi gerekiyor.



Evde Basit Ve Kolay Avize Yapmak İçin Gerekli Malzemeler

● Yapmak istenilen tasarıma göre bir ya da bir kaç adet cam kavanoz

● Farklı renk istenirse bir ya da bir kaç tane sprey boya

● Aydınlatma için elektrik tesisatı

● 1 adet çekiç ve çivi

Evde Basit Ve Kolay Avize Nasıl Yapılır?

● Evde basit ve kolay bir avize yapımı için ilk olarak cam kavanozun kapağını duy bağlantısına uygun bir şekle getirmek gerekiyor. Bunun için öncelikle kapağın üzerine duyu koyup, bir kalem ile çevresini çizip kapak üzerinde kalıbı çıkarın. Daha sonra çekiç ve çivi ile çizilen yerden kapak üzerini delin. Bu aşama sonucunda duy montajı için kapağın ortasında bir boşluk olacak.

● Kavanoz kapağına duyun montajını yapın.

● Eğer boya kullanmak istemez iseniz metre ile satılan ince halatlardan satın alarak cam kavanozun bir kısmını sarabilir ve farklı bir tarz oluşturabilirsiniz.

● Kavanoz kapağı, duy ve kablo arasında bir renk uyumu olması için sprey boya ile renklendirilebilir. Ancak bu aşamada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta duyun içine boya kaçmamalıdır.

● Boya kuruduktan sonra avize nerede kullanılacak ise tavana montajını yapın ve zevke göre içine ampul takıldıktan sonra avize kullanıma hazır hale gelecektir.

● Aydınlatma için gerekli elektrik ürünlerini nalburlarda veya yapı marketlerde bulabilirsiniz. Fiyatları ise genelde 5 ile 15 lira arasındadır.