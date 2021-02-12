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12.02.2021 - 16:53 |

Ayak Bileği Ağrısına Ne İyi Gelir? Ayak Ağrısında Bilek Nasıl Sarılmalı?

Ayak bileği ağrısı, ayakta ya da ayak bileğinde meydana gelen ağrıyı ifade eder. Ayak bileği ağrısı, ters hareket, burkulmaya artrit gibi çeşitli tıbbi durumlar nedeni ile ortaya çıkar. Ayak bileğinin ağrımasının en temel nedenleri arasında ayak burkulması yer alıyor. Ayak bileği ağrısı nedir? Ayak bileği ağrısına ne iyi gelir tüm detayları sizler için derledik.

Ayak Bileği Ağrısına Ne İyi Gelir? Ayak Ağrısında Bilek Nasıl Sarılmalı?
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Ayak bileğinin burkulması, tüm ayak yaralanmalarının %85’ini oluşturur. Özellikle de ayakta bulunan kemikleri bağlayan bağ dokularının yırtılması, ayak bileğinde ağrı meydana getirir.

Ayak Bileği Ağrısına Ne İyi Gelir?

Ayak bileği ağrısı, ağrının kaynağına göre tedavi yöntemleri uygulanarak geçirilebilir. Ayak bileği ağrısı, genellikle ayak bırakılmasından ve yanlış bir hareket sonucunda ortaya çıkar. Ayak bileğindeki ağrıları geçirmek için bölgeye buz uygulaması yapılmalı ve bacak yeteri kadar dinlendirilmelidir.

Gerekli görülen durumlarda sargı bezi ile incinen bölge sarılır ve ağrı kesici tavsiye edilir. Ayağınızın ağrısı geçmiyor, aksine şiddetleniyorsa ya da bölge çde şişlik meydana geliyorsa uzman bir doktora görünmeniz gerekir.

Ayak Ağrısında Bilek Nasıl Sarılmalı?

Ayak bileğinde bulunan bağların kopması, şiddetli bir ağrıya neden olabilir. Ayak bileği, daha sonra iyileşse bile hassasiyet kalıcı olabilir ve diğer bileğe göre daha zayıf olabilir. Bilek burkulmadınız bir kez yaşayan bir kişi bir daha bu sorunu yaşarsa daha ciddi ve tedavi edilmesi zor bir durum ortaya çıkabilir.

Ayak bileğinin ağrısının geçmesi için en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden birisi, hasar gören bölgeyi sıkıca sarmak ve sıkıştırmaktır. İncinen bölge sabit kalacak şekilde ayağı çok fazla sıkmadan ama sıkı olacak ve çözülmeyecek şekilde bölgenin sarılması gerekir.

Dinlenme esnasında ayağın altına yükseklik konulması, ayağın ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Bu gibi durumlarda ayağınızı olabildiğince dinlendirmeli ve aşağınızın üzerine başlamaya özen gösterebilirsiniz.

Ayak Ağrısını Azaltacak Yöntemler

Tropikal ağrı kesiciler kullanmanız gerekir.

Şişmeyi, ağrıyı ve iltihaplanmayı önlemek için nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar kullanmanız gerekir.

Fiziksel olarak aktif olmaya özen göstermek, egzersiz odaklı spor programları uygulanmalıdır.

Sağlıklı beslenme programı uygulayarak kemiklerinizi güçlendirecek süt ve süt ürünlerini bol miktarda tüketmeye dikkat etmeniz gerekir.

Eklemlerinizi sık sık esnetecek hareketler yapmanız gerekir.

Vücut ağırlığınızı dengede tutmaya özen göstermeniz gerekir.

Ayak ve bilek ağrısı geçmiyorsa sandığınızdan daha büyük bir sorun olabilir. Bu gibi durumlarda aksatmadan doktora başvurmanız gerekir.

Ağrıyan bölgeye kesici merhemler sürerek ayağınızın ağrısını önemli ölçüde de hafifletebilirsiniz.

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