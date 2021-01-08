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08.01.2021 - 12:42 |

Ayak kokusu nasıl geçer, ne iyi gelir? Etkili, doğal ve kesin çözüm önerileri...

Ayak kokusu toplumumuzda sıklıkla ortaya çıkan ve pek çok kişinin müzdarip olduğu bir durumdur. Ayak kokusu hem kişiyi hem de çevresindekileri rahatsız edebilecek ayaktan salgılanan ve kötü kokan bir kokudur. Ayak kokusu bakterilerin neden olduğu bir koku olarak bilinir. Ayak kokusu şikayeti yaşayanlar internet üzerinden ayak kokusu çözüm önerilerine araştırmaktadırlar. Peki, ayak kokusu nasıl geçer? Ayak kokusuna ne iyi gelir? İşte ayak kokusu için etkili ve doğal çözüm önerileri...

Ayak kokusu nasıl geçer, ne iyi gelir? Etkili, doğal ve kesin çözüm önerileri...
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Ayak kokusunu doğal yollardan çözmek mümkündür. Pek çok faktör ayak kokusuna neden olabilmektedir.

Ayak kokusu nasıl geçer?

Karbonat: Karbonat ile birlikte ayak kokusunu tamamen iyileştirmeniz mümkündür. Karbonat ayrıca cilt sağlığı için de çok önemlidir. Ayaklarınızı her akşam bir müddet karbonatlı suyun içinde bekletin. Karbonat ayaklarda kokuya neden olan zararlı bakterilerin atılmasını sağlayacak. Ayrıca ayakta varsa mantar gibi oluşumları da engelleyecektir. Bu şekilde karbonat ayak kokusunu düzenli kullanımda tedavi edecektir.

Lavanta yağı: Ayak kokusu için etkili ve doğal çözümlerden bir diğeri de lavanta yağıdır. Lavanta yağı son derecede faydalı bir yağdır. Ayakta kokuya neden olan ayak mantarları ve bakterilerin temizlenmesine yardımcı olur. Bir leğen içerisine 10 15 çay kaşığı lavanta yağı damlatarak her akşam bunu uygulayarak ayak kokusundan kurtulabilirsiniz.

Çay: Çay ayak kokusu için birebir olarak bilinir. Çay içerisinde yoğun miktarda tanik asit yer almaktadır. Tanik asitte ayak sağlığı açısından da son derecede önemlidir. Ayakta yer alan bakterilerin kısa süre içerisinde temizlenmesini sağlar. Ayak derisindeki gözenekleri temizler ve kokuyu ortadan kaldırır.

Ne iyi gelir?

Sirke: Sirkenin faydaları saymakla bitmez. Bundan dolayı ayak kokusu için de yine sirke kullanılmaktadır. Sirke ayakta yer alan kokuya neden olan tüm zararlı bakterileri öldürür. Ayak sağlığı için son derecede önemli olan sirke tüm kokuları ortadan kaldırma özelliği bulunmaktadır. Ayrıca sirke ayakta tekrardan zararlı bakterilerin oluşmasını da engeller.

Pudra: Pudra da ayak kokusuna oldukça iyi gelen doğal yöntemlerdendir. Ayağın terlemesini önleyen pudra ayrıca ayakta kızarıklık yaşanmasını da önler. Ayak sağlığına son derecede olumlu etki eder. Ayağın nemlenmesini ve koku olmasını da engeller.

Ayak kokusu nedenleri nelerdir?

Ayak mantarı: Ayak mantarı ayak sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Ayağın kötü kokmasına neden olan ayak mantarı, ayakta zararlı bakterilerin oluşmasını sağlar. Bu şekilde ayağın sürekli olarak kokmasına neden olur.

Şeker hastalığı: Yapılan araştırmalar sonucunda şeker hastalığının nedenleri arasında ayak kokusu gösterilmektedir. Şeker hastalığı ayak kokusuna neden olabilir. Bu hastalığın yan etkisi olarak bilinir.

Az su tüketimi: Az su tüketimi de yine ayak kokusunun başlıca nedenleri arasında sıralanabilir. Bol bol su tüketerek vücutta yer alan zararlı toksinleri atmalı ve ayak kokusunu bu şekilde de engelleyebilirsiniz.

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