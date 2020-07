Ayakkabı Kokusu Nasıl Giderilir? Ayakkabı Kokusunu Önlemek Ve Kokuyu Kaldırmak İçin Yöntemler

Ayakkabıda meydana gelen koku sorunu birçok kişinin yaşadığı problemler arasında yer alır. Can sıkıcı bir hal alabilen ve kişinin yaşam kalitesini düşüren ayakkabı kokusu, birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Bu durum genetik olarak yaşanabilir; uzun yürüyüşlerde meydana gelebilir ya da yanlış ayakkabı seçiminden dolayı oluşabilir. Ancak ayakkabı kokularını giderebilmek için birkaç farklı pratik yöntem bulunmaktadır.



Ayakkabı Kokusu Nasıl Giderilir?



Belli başlı bazı basit yöntemleri ele almak suretiyle ayakkabı kokusunu gidermek mümkün. Özellikle bu tür probleme karşı zamanda çözüm uygulanmaz ise, daha ileri durumlarda yayılma oranında artış gösterir. Bu da bireyi rahatsız ettiği gibi aynı zamanda çevredeki insanların da rahatsız olmasına sebebiyet verebilmektedir. O yüzden mutlaka farklı yöntemleri ele almak suretiyle ayakkabı kokusunu gidermek önemlidir.



Karbonat yöntemi; Ayakkabı kokusunu gidermek için en çok değerlendirilen yöntemler arasında karbonat geliyor. Geceden ayakkabı içerisine bir kaşık kadar karbonat konduğu zaman, sabaha kadar ayakkabı kokusu yok olacaktır.



Doğal madde kullanım yöntemi; Kokuya neden olan bakterileri yok etmek için doğal maddeler kullanılabilmektedir. Bunlar içerisinde lavanta, adaçayı, portakal ile limon kabukları değerlendirilebilir. Aynı şekilde geceden bu doğal maddeler ayakkabı içerisine konduğu zaman, sabaha kadar kokunun gittiği anlaşılabilir.



Pudra yöntemi; Nemi hapsetme özellikleri olması sebebiyle talk pudrası ile bebek pudrası ayakkabıda kokuları giderebilmektedir. Tek yapılması gereken bir bebek pudrası ya da talk pudrasını ayakkabı içerisine dökmektir. Aynı şekilde terlemeyi önlemek amaçlı ayakkabıyı giymeden önce, ayaklara talk pudrası sürmek etkili çözüm yöntemleri arasında yer alıyor.



Ayakkabı Kokusunu Önlemek ve Kokuyu Kaldırmak İçin Yöntemler



Ayakkabı kokusunu önlemek ve kokuyu ortadan kaldırabilmek için birçok farklı yöntem uygulanabilmektedir. Bu yöntemlerin her biri genel olarak oldukça etkilidir. Özellikle kalitesiz ayakkabı kullanmak ya da genetik sorunlar ile beraber birçok nedenden dolayı ayakkabılar kötü koku ortaya çıkarabiliyor. Daha çok yaz mevsimi geldiği zaman terleme ile beraber ayakkabı kokusu daha ciddi problemler yaratabilmektedir. Bu durum kişinin kendisini rahatsız ederken çevreye karşı da rahatsız hissetmesine sebebiyet verebilmektedir.



Bu sebepten dolayı yukarıda verilen yöntemleri güvenli şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz karbonat yöntemini değerlendirebilir ya da doğal kaynakları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda hem ayakkabı hem de ayaklar adına talk pudrası ile bebek pudrası değerlendirmek mümkün. Her birinin ortak durumu geceden ayakkabıya bu yöntemleri uygulamaktır. Böylece sabaha kadar ayakkabıdaki kokunun tamamen gittiğini görmek mümkündür. Bunları ayakkabılar kokuyu her defasında çıkardığı zaman kolay şekilde uygulayabilirsiniz.