Aylin Çetinkaya’dan ipuçları: 2020’nin en popüler güzellik uygulamaları!

Bize kendinizden bahseder misiniz? Aylin Çetinkaya kimdir? Bu sektöre nasıl girdi? Kaç yıldır güzellik uzmanı olarak çalışıyorsunuz?

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra Türkiye’nin önde gelen kurumsal şirketlerinde yaklaşık 14 yıl yöneticilik yaptım. Kurumsal hayatta çalıştığım süre içerisinde her zaman estetik ve güzellik konularına ilgim vardı. Bu süre içerisinde yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim ve seminere katılıyordum. Hobi olarak ilgilendiğim bu işler zamanla hayatımda daha fazla yer kaplamaya başladı ve kurumsal kariyerimde önemli bir değişiklik yaparak Nişantaşı’ndaki Güzellik ve Estetik Kliniğini açtım. Yaklaşık 3 yıl önce tek başına çıktığım bu yolda şimdi 20 kişilik profesyonel bir ekip ile kliniğimize gelen kadınların daha güzel ve bakımlı olmalarını sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz.



Kısa sürede oldukça popüler ve güvenilir bir isim haline geldiniz? Bu nasıl oldu?

Öncelikle böyle düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Ben sevdiğim işi yapıyorum ve işimi aşkla yapıyorum, bu enerji de kısa sürede çevreye yansıyor sanıyorum. İşinizi iyi yapabilmek için çok araştırmanız, çok çalışmanız ve çok fedakarlık yapmanız gerekiyor, bunu da ancak çok sevdiğiniz zaman yapabilirsiniz. Ben kurumsal kariyerimde her şey yolunda giderken bu işi daha çok sevdiğim ve daha çok mutlu olacağım için tercih ettim. İnsan mutlu olacağı işi yaptığı zaman daha çok çalışıyor, daha çok fedakarlık yapıyor ve buna bağlı olarak sonuçları da daha güzel oluyor.



Kliniğinizde hangi hizmetleri veriyorsunuz?

Bizim kliniğimiz iki ayrı katta iki ayrı bölümden oluşuyor. Bir katımızda microblading kaş kontürü, dudak renklendirme, kalıcı eyeliner gibi kalıcı makyaj hizmetlerini veriyoruz. Diğer katımızda ise uzman doktorlarımız ile cilt bakımı, anti-aging ve ameliyatsız estetik işlemleri yapılmaktadır.



2020 Yaz trendleri ve en popüler uygulamaları hakkında bize bilgi verir misiniz?

Bu yazın en popüler uygulamaları arasında dudak renklendirme olacak. Her zaman canlı ve bakımlı görünen dudaklar hanımların öncelikli tercihleri arasında. Bunun yanı sıra kalıcı eyeliner uygulamaları da çok popüler olmaya başladı. Özellikle yaz aylarında sıcak ve nem sebebiyle akan bulaşan göz makyajı için kalıcı eyeliner büyük bir avantaj sağlıyor.

Cilt kalitesini artırmaya ve yaşlanma etkilerini geciktirmeye yönelik uygulamaların başında ise altın iğne ve babyface işlemleri geliyor. Bu işlemler gençlik aşısı ile kombinlenerek kullanıldığında ise gerçekten daha genç ve sağlıklı bir görünüme kavuşmak mümkün olabiliyor.

Yaz kapıda! Herkesin merak ettiği sorulardan biri de kalıcı makyaj uygulamaları. Bize kalıcı makyaj nedir anlatır mısınız?

Kalıcı makyaj uygulamaları özellikle kaş ve dudaklara zamanla meydana gelen kayıpları düzeltmek ve yüze daha genç ve güzel bir görünüm kazandırmak için tercih edilmektedir.

Yüze ifadesini kazandıran kaşlar zamanla seyrelir ve incelir. Bu durumda yüzünüz daha düşük ve yorgun görünecektir. Yüz hatlarınıza uygun olarak tasarlanmış olan Microblading kaş kontürü uygulaması ile kaşlarınız daha yoğun ve estetik bir görünüme kavuşur.

Dudaklardaki renk kayıpları da, dudakları daha solgun, cansız ve olduğundan daha küçük göstermektedir. Kalıcı dudak renklendirme işlemi sayesinde dudaklardaki renk eşitsizliklerini giderirken, dudağa daha canlı bir görünüm kazandırmaktadır. Doğal renklerde yapılan uygulamalar sonrasında günlük hayatta ruj kullanmaya gerek kalmadan sadece nemlendirici kullanarak canlı ve parlak dudaklara sahip olabilirsiniz.

Kalıcı makyaj işlemleri arasında sıklıkla tercih edilen diğer bir uygulama da “kalıcı eyeliner” uygulamasıdır. Bu uygulama göz kapağı üzerine ve kirpik diplerine yapılarak gözlere daha çarpıcı bir görünüm kazandırılmaktadır.

Kalıcı makyaj uygulamalarıyla ilgili herkesin aklında aynı sorular var. Doğal olmayan yapay bir görüntü oluşur mu ve kalıcılığı ne kadar sürer?

Kalıcı makyaj uygulamaları yüzümüzde 2 yıla kadar kalıcılığı olan uygulamalardır. Bu sebeple yapılan tüm uygulamaların tasarım ve renk seçimlerinin her gün kullanıma uygun ve doğal görünümde olmasına özellikle dikkat edilmelidir. Kaşlara yapılan uygulamalarda kişinin kendi kaş yapısından çok uzaklaşmadan bir tasarım belirlenmelidir. Dudaklara yapılan uygulamalarda dudak kontürünün dışına çok fazla çıkılmamalı ve doğal renkler tercih edilmelidir.

Kalıcı makyaj uygulaması sırasında ve sonrasında acı hissediliyor mu?

Tüm kalıcı makyaj işlemleri öncesinde uygulama yapılacak olan bölgeye anestezi kremi uygulayarak bekliyoruz. İşlem bölgesinin tam olan uyuştuğundan emin olduktan sonra işleme başlıyoruz. Bu sayede işlem 30-60 dakika arasında gayet rahat bir şekilde tamamlanmaktadır. İşlem sonrasında da herhangi bir acı hissi olmaz.

Kalıcı makyaj zararlı mı?

Kalıcı makyaj işleminde kullanılacak olan ürünlerin insan sağlığına zararı olmayan, içeriğinde ağır metaller içermeyen ürünler olması çok önemli.

İnsan sağlığına zararlı olmadığı kanıtlanmış ürünler kullanılıyor, tüm malzemeler kişiye özel olarak açılıyor ve işlem steril koşullarda tecrübeli kişiler tarafından yapılıyorsa kalıcı makyajın herhangi bir zararı olmaz.



Dudak renklendirme hakkında bilgi verir misiniz? Bu işlemi her isteyene yapıyor musunuz? Kalıcılığı ne kadar sürüyor?

Dudakları solgun görünen, dudak çerçeve hatları uçuk ve benzeri sebeplerle kaybolmuş kişiler dudaklarını daha sağlıklı, daha canlı ve bakımlı göstermek için dudak renklendirme işlemini çokça tercih ediyorlar. Ortalama bir saat içerisinde acısız ve ağrısız olarak tamamlanan bu işlemin iki yıla kadar kalıcılık süresi var. Kişiler isterlerse bu süre dolmadan da işlemi tekrar edebiliyorlar. Genelde 30 -45 yaş arası bayanların sıklıkla tercih ettiği dudak renklendirme işlemi dudakları ile ilgili bu şikayetleri bulunan 18 yaş üzerindeki tüm kadınlara uygulanabilmektedir.

Kalıcı dudak renklendirme uygulaması uzun süre kalıcı olan bir işlemdir. Bu sebeple seçilecek olan renk ve tasarımın doğallıktan uzaklaşmaması gerekir. Biz işlem öncesinde kişiye en uygun renk ve tasarımı belirliyoruz, eğer kişinin beklentisi bizim belirlediğimiz sınırların çok dışında ise bu kişilere işlem yapmamayı tercih ediyoruz.

Merak edilen bir diğer soru ise cilt sağlığı. Yaz döneminde hangi cilt bakımları uygulanabilir? Seans aralıkları nasıl olmalıdır? Yaz aylarında cildimize nasıl dikkat etmeliyiz?

Mevsim geçişlerinden kaynaklı ısı değişimleri cildimizi doğrudan etkiliyor. Havaların ısınması ve artan nem etkisi ile cildimizdeki gözenekler açılır, sebum üretimi azalır, kılcal damarlarımız genişler. Yaz aylarının bitişine doğru ise cildin en üst tabakası kalınlaşır, uzun süren UV ışınları hasarı neticesinde, orta deri incelir, yüzeysel ve derin pigmentasyonlar oluşabilir. Cildimiz daha nemsiz, daha yağsız ve çevresel faktörlere daha duyarlı hale gelir. Bu sebeple mevsim geçişlerinde cildimiz için uygun olan bakımları yaptırmamız daha önemli hale geliyor. Cilt tipinize uygun olarak belirlenecek cilt bakımları 15 gün arayla 4-6 seans arasında planlanabilir. Ayrıca cilt kalitesini arttıracak ve kolajen üretimini destekleyici mezoterapi uygulamalarından da faydalanılmasını tavsiye ediyorum.



Yazın cildimiz için hangi ek önlemleri almalıyız? Cildimizi nasıl korumalı ve bakımını nasıl yapmalıyız? Hangi cilt tipine sahip olursanız olun fark etmez, dikkat etmeniz gereken 3 altın kural var.

1-Sürekli güneş koruyucu kullanın.

2-Cildinizi temizlemeden uyumayın.

3-Daha nemli bir cilde sahip olmak için su tüketimini arttırın.

Bu kurallara uyarsanız cildinizdeki yaşlılık belirtilerini geciktirmiş olursunuz. Bunların dışında cildinize Hyaluronik Asit, vitamin ve peptidler içeren bakımları yaptırarak cilt kalitenizi daha da arttırabilirsiniz.