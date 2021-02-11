Ayraç Yapımı Ve Malzemeleri: Adım Adım Kağıttan Ayraç Nasıl Yapılır?
Kitap okumayı sevenler için ayraç oldukça önemli bir detaydır. Hazır ayraçlar satılabildiği gibi ayraç yapmakta oldukça kolay bir işlemdir. El emeği bir ayraç daha özeldir ve güzel bir hediyedir. Kendinize özel bir ayracınız olsun istemez misiniz? Birçok üründen ayraç yapmak mümkündür. Sizler için ayraç neden yapılır ve nasıl yapılır sorularını bir araya getirerek sizler için derledik.
Kitap ayracı yapmanın en basit yolu kâğıttan ayraç yapmaktır. Bir parça kâğıda sahipseniz gerisi tamamen hayal gücünüze kalmıştır
Ayraç Yapımı Malzemeleri
● Kağıt veya fon karton
● Cetvel
● Renkli Kalemler
● Makas veya maket bıçağı
● Yapıştırıcı
● Eklemek istedikleriniz boncuk, kurdele gibi malzemeler
Kağıttan Ayraç Nasıl Yapılır
Kağıttan ayraç yapımı için çok fazla seçenek vardır.
1.Yöntem
● İstediğiniz renkli kağıdı cetvel yardımı ile kesiniz
● Kağıdın üzerine size veya seveceğiniz insana motive verecek bir yazı yazın.
● Dilerseniz kağıdın üst tarafından küçük bir delik açıp ip geçirin.
● İpin ucuna dilediğiniz şeyleri takın. Basit ayracınız hazır durumda.
2. Yöntem
● İstediğini renkli bir kağıdı ucun ve orta kalınlıkla kesiyorsunuz.
● Kağıdın üst tarafına istediğiniz bir figür çizin. Kedi, Kardan Adam veya Köpek.
● Çizmiş olduğunuz figürün biraz alt kısmını iki adet kol çizin.
● Bu kolları ayracınızı sayfaya geçirmek için kullanacaksınız.
● Kolların uzun u olarak çizdikten sonra bir falçata yardımı ile kolları çizgilerden kesin.
● Kolları sağdan ve aşağıdan kestikten sonra parmağınız ile arkadan iterek öne açılmalarını sağlayın.
● Kollarını kaldığınız sayfaya geçirerek kullanacağınız ayracınız hazır durumda.
3.Yöntem
● Birçok renkli kağıttan küçük geometrik şekiller kesin. Yuvarlaklar, oklar veya sevdiğiniz bir işaret.
● Daha sonrasında rengarenk elde ettiğiniz şekilleri belirli bir sıraya koyun
● Yapıştırıcı yardımı ile şekillerinizi uç uca yapıştırın.
● Dilerseniz üzerine renkli kalemlerle bir şeyler çizerek veya yazarak özelleştirebilirsiniz.
● Farklı boyutlarda yuvarlaklar keserek kardan adam veya eşit boylarda yuvarlaklar keserek tırtıl yapabilirsiniz.
4. Yöntem
● Beğendiğiniz veya komik bulmuş olduğunuz bir şekli kağıda çizin
● Daha sonrasında kağıttan bu şekli keserek çıkartın.
● Arta kalan kağıttan ince bir şerit kesin.
● Şeridi çıkartmış olduğunuz şeklin ortasına gelecek şekilde bir sağ ve bir sol tarafından yapıştırın.
● Şeridin ortasını yapıştırmamalısınız. Ortasındaki boşluktan kitap sayfasına takılacaktır.