MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPembenar Haberleri Ayraç Yapımı Ve Malzemeleri: Adım Adım Kağıttan Ayraç Nasıl Yapılır?
11.02.2021 - 04:04 |

Ayraç Yapımı Ve Malzemeleri: Adım Adım Kağıttan Ayraç Nasıl Yapılır?

Kitap okumayı sevenler için ayraç oldukça önemli bir detaydır. Hazır ayraçlar satılabildiği gibi ayraç yapmakta oldukça kolay bir işlemdir. El emeği bir ayraç daha özeldir ve güzel bir hediyedir. Kendinize özel bir ayracınız olsun istemez misiniz? Birçok üründen ayraç yapmak mümkündür. Sizler için ayraç neden yapılır ve nasıl yapılır sorularını bir araya getirerek sizler için derledik.

Ayraç Yapımı Ve Malzemeleri: Adım Adım Kağıttan Ayraç Nasıl Yapılır?
ABONE OL


Kitap ayracı yapmanın en basit yolu kâğıttan ayraç yapmaktır. Bir parça kâğıda sahipseniz gerisi tamamen hayal gücünüze kalmıştır

Ayraç Yapımı Malzemeleri

● Kağıt veya fon karton
● Cetvel
● Renkli Kalemler
● Makas veya maket bıçağı
● Yapıştırıcı
● Eklemek istedikleriniz boncuk, kurdele gibi malzemeler

Kağıttan Ayraç Nasıl Yapılır

Kağıttan ayraç yapımı için çok fazla seçenek vardır.

1.Yöntem

● İstediğiniz renkli kağıdı cetvel yardımı ile kesiniz
● Kağıdın üzerine size veya seveceğiniz insana motive verecek bir yazı yazın.
● Dilerseniz kağıdın üst tarafından küçük bir delik açıp ip geçirin.
● İpin ucuna dilediğiniz şeyleri takın. Basit ayracınız hazır durumda.
2. Yöntem

● İstediğini renkli bir kağıdı ucun ve orta kalınlıkla kesiyorsunuz.
● Kağıdın üst tarafına istediğiniz bir figür çizin. Kedi, Kardan Adam veya Köpek.
● Çizmiş olduğunuz figürün biraz alt kısmını iki adet kol çizin.
● Bu kolları ayracınızı sayfaya geçirmek için kullanacaksınız.
● Kolların uzun u olarak çizdikten sonra bir falçata yardımı ile kolları çizgilerden kesin.
● Kolları sağdan ve aşağıdan kestikten sonra parmağınız ile arkadan iterek öne açılmalarını sağlayın.
● Kollarını kaldığınız sayfaya geçirerek kullanacağınız ayracınız hazır durumda.
3.Yöntem

● Birçok renkli kağıttan küçük geometrik şekiller kesin. Yuvarlaklar, oklar veya sevdiğiniz bir işaret.
● Daha sonrasında rengarenk elde ettiğiniz şekilleri belirli bir sıraya koyun
● Yapıştırıcı yardımı ile şekillerinizi uç uca yapıştırın.
● Dilerseniz üzerine renkli kalemlerle bir şeyler çizerek veya yazarak özelleştirebilirsiniz.
● Farklı boyutlarda yuvarlaklar keserek kardan adam veya eşit boylarda yuvarlaklar keserek tırtıl yapabilirsiniz.
4. Yöntem

● Beğendiğiniz veya komik bulmuş olduğunuz bir şekli kağıda çizin
● Daha sonrasında kağıttan bu şekli keserek çıkartın.
● Arta kalan kağıttan ince bir şerit kesin.
● Şeridi çıkartmış olduğunuz şeklin ortasına gelecek şekilde bir sağ ve bir sol tarafından yapıştırın.
● Şeridin ortasını yapıştırmamalısınız. Ortasındaki boşluktan kitap sayfasına takılacaktır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gelecek beklentilerinizin yoğun olduğu bir gündesiniz.  Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçireceğiniz yerlere gitmek size iyi gelecektir. Uğraştığınız işlerde çözülme sonlanma yaşayabilirsiniz. İşlerinizde destek aldığınız kişilere yönlenmek isteyebilirsiniz fakat gün boyu kararsız tutumunuz işlerinizin de ilerlemesini engelleyecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Kararsızlık nedeniyle işlerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. İlgilendiğiniz bazı konularda bitişler yaşayabilirsiniz. Gizli kalan koşullardan etkileniyor olabilirsiniz. Bekleme zamanlarını kendinize ayırabilirsiniz. Eksik işlerinizi toparlamak, kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Akademik konularla ilgilenmek isteyeceğiniz zamanlar var. Elde olmayan nedenlerden dolayı başınıza gelen olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Uğraştığınız işlerin sonuçlarını beklemek sizi yorabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para durumundaki dalgalanmalarla uğraşacağınız bir gündesiniz. Kararsız koşullar sizi yorabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar olabilir. Yaşanan olayları kabullenme içine girebilirsiniz. Kriz yaratacak olan durumlardan olduğunca uzak durmakta fayda var. Sakin kalıp olayları lehinize çevirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Dengede kalmak isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içindeki işlerin ilerlememesi sizi yorabilir. Kararsızlık nedeniyle ufak tefek tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Uğraşlarınızla ilgili konularda feragat etmek durumunda kalabilirsiniz. Tamamlanma içinde olacağınız bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınıza ait sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullardan elinizden geldiğince uzak durmaya çalışmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı göz ardı etmemeye özen gösterin. İşlerinizle ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Tenkit edici tavrınızdan sıyrılabilirseniz, daha sakin bir gün geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Harcamalarınızı abartma eğiliminde olacağınız bir gündesiniz. Spekülatif konular gündeminizi etkileyebilir. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Fakat bugün işlerinizde sıkışma olabilir. Sosyal konulara yönlenmek sizi daha fazla rahatlatabilir. Tamamlandığınızı hissedeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün güven içinde olmak sizin için çok önemli olabilir. Kendinizi rahat hissettiğiniz kişilerle görüşmek isteyebilirsiniz. Aile ile ilgili konular gündeme gelebilir. İlişkilerde sıkışmalar yaşanabilir. Kabullenme içine gireceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı olaylarda iç sesinizi dinlemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kardeşlerinizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularla ilgili bir karar verme durumundaysanız beklemeler yaşanabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Karar vermeden önce dikkatli olmakta fayda var. Sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi konular gündeminizi etkileyebilir. Parasal yatırımlarınızla ilgili belirsizlikler sizi yorabilir. Kararsızlık yaşayabileceğiniz durumlar söz konusu. Harcamalarınızla ilgili konularda kendinize sınır getirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda, başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var. İlgilendiğiniz işlerde çözülmeler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebiliriz. Kararsız tutumlar içinde kalacağınız zamanlar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğimiz konular gündeminizi meşgul edebilir. İşlerinizin sıkışmasından çıkan gerilimlere dikkat etmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz olaylarla ilgili konulara özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. İşlerinizle ilgili konularda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Olaylarda iç sesinizi dinleyerek hareket ederseniz sizin için daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Gün içinde uğraştığınız işlerde ilerleme kaydetmekte zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorDNA ışıltısı nedir? DNA ışıltısı ile 10 yaş gençleşmek mümkün mü?
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluSevgililer Günü'nde yalnızsan...
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaOdaklanamıyorum
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluEv-ofislerde pandemi stili
Oğuz Kara
Oğuz KaraEczaneler ve VERBİS
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıGöz kapağı estetiği
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtMeme kanseri ve COVID-19
Berna Türköver
Berna TürköverYönetici koçluğu ve anda kalmak
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz Yozgat
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz YozgatÇocukluk çağı göğüs ağrılarının kalp hastalıkları ile ilişkisi
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAsilerin Yeniayı: 11 Şubat 2021 Kova burcunda yeniay
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ayraç Yapımı Ve Malzemeleri: Adım Adım Kağıttan Ayraç Nasıl Yapılır?

Ayraç Yapımı Ve Malzemeleri: Adım Adım Kağıttan Ayraç Nasıl Yapılır?

Zarf Yapımı: Adım Adım Kağıttan Zarf Nasıl Yapılır?

Zarf Yapımı: Adım Adım Kağıttan Zarf Nasıl Yapılır?

Lif Yapımı Ve Malzemeleri: Yeni Başlayanlar İçin Kolay Lif Yapılışı

Lif Yapımı Ve Malzemeleri: Yeni Başlayanlar İçin Kolay Lif Yapılışı

Kağıttan İpten Çanta Yapımı: Kağıt İp İle Nasıl Çanta Yapılır?

Kağıttan İpten Çanta Yapımı: Kağıt İp İle Nasıl Çanta Yapılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet