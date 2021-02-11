Ayraç Yapımı Ve Malzemeleri: Adım Adım Kağıttan Ayraç Nasıl Yapılır?



Kitap ayracı yapmanın en basit yolu kâğıttan ayraç yapmaktır. Bir parça kâğıda sahipseniz gerisi tamamen hayal gücünüze kalmıştır



Ayraç Yapımı Malzemeleri

● Kağıt veya fon karton

● Cetvel

● Renkli Kalemler

● Makas veya maket bıçağı

● Yapıştırıcı

● Eklemek istedikleriniz boncuk, kurdele gibi malzemeler



Kağıttan Ayraç Nasıl Yapılır



Kağıttan ayraç yapımı için çok fazla seçenek vardır.



1.Yöntem

● İstediğiniz renkli kağıdı cetvel yardımı ile kesiniz

● Kağıdın üzerine size veya seveceğiniz insana motive verecek bir yazı yazın.

● Dilerseniz kağıdın üst tarafından küçük bir delik açıp ip geçirin.

● İpin ucuna dilediğiniz şeyleri takın. Basit ayracınız hazır durumda.

2. Yöntem

● İstediğini renkli bir kağıdı ucun ve orta kalınlıkla kesiyorsunuz.

● Kağıdın üst tarafına istediğiniz bir figür çizin. Kedi, Kardan Adam veya Köpek.

● Çizmiş olduğunuz figürün biraz alt kısmını iki adet kol çizin.

● Bu kolları ayracınızı sayfaya geçirmek için kullanacaksınız.

● Kolların uzun u olarak çizdikten sonra bir falçata yardımı ile kolları çizgilerden kesin.

● Kolları sağdan ve aşağıdan kestikten sonra parmağınız ile arkadan iterek öne açılmalarını sağlayın.

● Kollarını kaldığınız sayfaya geçirerek kullanacağınız ayracınız hazır durumda.

3.Yöntem

● Birçok renkli kağıttan küçük geometrik şekiller kesin. Yuvarlaklar, oklar veya sevdiğiniz bir işaret.

● Daha sonrasında rengarenk elde ettiğiniz şekilleri belirli bir sıraya koyun

● Yapıştırıcı yardımı ile şekillerinizi uç uca yapıştırın.

● Dilerseniz üzerine renkli kalemlerle bir şeyler çizerek veya yazarak özelleştirebilirsiniz.

● Farklı boyutlarda yuvarlaklar keserek kardan adam veya eşit boylarda yuvarlaklar keserek tırtıl yapabilirsiniz.

4. Yöntem

● Beğendiğiniz veya komik bulmuş olduğunuz bir şekli kağıda çizin

● Daha sonrasında kağıttan bu şekli keserek çıkartın.

● Arta kalan kağıttan ince bir şerit kesin.

● Şeridi çıkartmış olduğunuz şeklin ortasına gelecek şekilde bir sağ ve bir sol tarafından yapıştırın.

● Şeridin ortasını yapıştırmamalısınız. Ortasındaki boşluktan kitap sayfasına takılacaktır.