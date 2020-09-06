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06.09.2020 - 02:39 |

Ayrık Otunun Faydaları Nelerdir? Ayrık Otu Bitkisi Nasıl Kullanılır?

Şifalı bitkilerden kabul edilen ve kökeni Eski Yunan'a kadar uzanan ayrık otunun faydaları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Özellikle orta çağda alternatif tıpta sıkça kullanılan otlardan biridir. En çok Avrupa'da görülen Ayrık otu, Asya'da ve Kuzey Afrika'da da yetişmektedir. Buğdaygiller ailesinden olan bu bitki için 'ne işe yarar ve hangi hastalıklara iyi gelir?' gibi sorulara yanıtlar derledik.

Ayrık Otunun Faydaları Nelerdir? Ayrık Otu Bitkisi Nasıl Kullanılır?
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Ayrık otuna verimli toprağa sahip olan arazi ve bahçelerde oldukça sık rastlanır. Kendine göre verimli bir alan bulduğunda ise yaklaşık olarak 1 metreye varacak uzunluğa gelir. Bu sebeple yetiştiriciler tarafından pek istenmeyen bir bitki türüdür. Fakat özellikle içinde barındırdığı bileşenler ile hayvanlar için iyi bir yem olarak görülür. Bunun yanı sıra sağlık açısından birçok fayda sağlaması bitki bilimciler için cezbedici özelliği vardır.

Ayrık Otu Nedir?

Bilimsel adı Agropyrum Repens olan ayrık otu bazı bölgelerde Mekke ayrığı olarak da bilinir. İçeriğinde bulunan besin değeri özellikleri ile hayvanlar için iyi bir protein yemidir. Hayvanlar arasında en çok atlar ve koyunlar tarafından sevilir. Yayılımcı bir bitki olması sebebi ile yetiştiriciler, ürettikleri diğer mahsullere zarar vermemek için ayrık otunu sevmez ve mümkün olan en kısa sürede kurtulmaya çalışırlar. Tüketmek isteyenler ise özellikle bahar aylarında toplayarak kuruturlar. Kurutulma işleminde bitkinin kök kısmı kullanılır.

Ayrık Otu Nerelerde Kullanılır?

Ayrık otu içinde barındırdığı şeker, potasyum, demir, mineral, A ve B vitaminleri sebebi ile besin değeri olarak oldukça yüksektir. Bu sebeple hayvanlarda yem olarak kullanılır. Bunun haricinde insanlar da çay olarak köklerini kullanmaktadır.

Ayrık Otu Çayı Nasıl Yapılır?

İlkbahar ve sonbahar aylarında toplanan bu bitkinin kökleri toplanarak kurutulur. Kurutulan ayrık otu kökünün yaklaşık olarak 20 gramı 1 litre kaynar suda haşlanarak demlenir. Kullanım dozu olarak günde 4 bardak yemeklerden önce önerilir. Aktardan alınan toz ayrık otu için ise bir fincan ılık su ile karıştırılarak tüketilir. Tadından hoşlanmayanlar için nane ve limon da katılması önerilir.Herhangi bir zararı günümüze kadar görülmemiş olsa da vücutta oluşan aksi bir durumda doktora başvurulmalıdır. Ayrık otu en çok domuz ayrığı bitkisi ile karıştırılmaktadır. Domuz ayrığı bitkisi zehirli bir bitkidir ve bu konuda dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ayrık Otunun Yaraları Nelerdir?

Mesanede ve böbreklerde görülen enfeksiyonlarda, taş ve kum dökme gibi durumlarda kullanılır. Herhangi bir iltihaplı hastalıkta iltihap giderici olarak kullanılır. İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Prostat hastalığını önlemede kullanılır. Böbrek yetmezliği gibi durumlarda doktorlar tarafından oldukça sık önerilir. Rahatlamaya yardımcı olması sebebi ile ağrılara ve strese iyi gelir. Yüksek besin değerleri ile hastalıklara karşı koruyarak bağışıklığa destek sağlar. Kanı temizler ve hücre yenilenmesine yardımcıdır. Ödem arttırıcı özelliği ile vücuttaki şişkinliği ve fazla suyu azaltır. Metabolizma hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle yaz aylarında harareti alır ve kişiye ferahlık sağlar.

Ayrık Otu Zayıflatır mı?

Düzenli beslenme ve spor ile birlikte zayıflama için oldukça yararlı bir yardımcı eleman görevi görecektir. İçeriğindeki bileşenler metabolizmayı hızlandırdığı için, yağ yakımı kolaylaşacak ve zayıflamaya yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra vücutta bulunan fazla suyu ve ödemi de yok edecektir. Yine de dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Özellikle zayıflamak amaçlı tüketilen ayrık otu çayında aşırıya kaçılmamalıdır. Bu çay aynı zamanda susuzluğu giderici bir etkiye sahip olduğu için su tüketimine dikkat edilmeli ve mümkün olduğunca çayın yanı sıra günde en az 2 litre su içmeye de özen gösterilmelidir.

 

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