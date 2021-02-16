Ayrıntılı Ultrason Nedir? Hangi Durumlarda Detaylı Ayrıntılı Ultrason Yapılır?

Bebekte var olan bir anormalliğin tespiti için veya gelişme riski olan bebeklerde hayatını tehdit eden bir hastalığın olup olmadığını erken tespit edebilmek için ayrıntılı ultrasonlar uygulanmaktadır. Bu işlem anne ve bebek sağlığının korunması için çok büyük önem taşımaktadır.

Ayrıntılı Ultrason Nedir?

Detaylı ultrason muayenesi normal gebelik takibi sırasında yapılan ultrason muayenelerinden farklıdır. Yüksek görüntü kalitesi ile birlikte bebeğin tüm organlarının incelendiği muayenelere ayrıntılı olarak yapılan ultrason adı verilmektedir.

Hamileliğin ileriki haftalarında bebeklerin kan dolaşımının değerlendirilmesi, bebeklerin gelişiminin incelenmesi, bebeğin iyilik halinin tespiti ve normal doğum şansının olup olmadığının değerlendirilmesi bu ultrason yöntemi ile belirlenebilir. Bu uygulama Perinatoloji uzmanları tarafından yapılmaktadır. İnceleme sonucunda ise bir rapor olarak sunulmaktadır.

Hangi Durumlarda Detaylı Ayrıntılı Ultrason Yapılır?

Gebelikte uygulanan işlemlerden birisi de ultrason işlemleridir. Fakat Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde detaylı ultrasonlar uygulanır. Ayrıntılı ultrasonda annenin vücudundaki tüm değişiklikler incelenebilir. Fetüs, Plasenta, bebek kordonu ve doğum kanalı detaylı olarak bakılabilir. Bu sayede bebeklerin ve annelerin sağlığı konusunda hekimlere ayrıntılı bilgiler verir.

Detaylı ultrasonlar radyoloji uzmanları tarafından yapılmaktadır. Fakat radyoloji uzmanı ne kadar tecrübeli olursa olsun veya cihazlar ne kadar gelişmiş olursa olsun kusurlar ancak %80 ile %90'lık bölümü tespit edilebilir. Detaylı ultrason incelemelerinde fiziksel bulguların tamamen normal görünmesine rağmen bebek doğduğu zaman bir süre sonra anormali kendisi de gösterebilir.

Ayrıntılı Ultrason Ne Zaman Yapılır?

Detaylı ultrasonlar normal gebelik süreci geçiren kişilerde iki kez yapılır. Fakat yüksek riskli gebelik geçiren kişilerde bu inceleme üç kez yapılmaktadır. Detaylı ultrasonlar şu dönemlerde yapılmaktadır:

- Gebeliğin 11-13. hafta aralığında tüm gebelerde uygulanır.

- Gebeliğin 18-23. haftaları arasında tüm gebelerde yapılır.

- Gebeliğin 24. hafta ve sonrasında yüksek riskli gebelerde uygulanmaktadır.

Ultrasonografi işlemleri hamilelere ve bebeklere hiçbir şekilde zarar vermez. Detaylı ultrasonografi raporu hamileliğin mevcut durumu ve ayrıntılı anatomik yapısının incelenmesini içermektedir. Bu rapor ile bebeğin göründüğü dönemdeki durumu hakkında ayrıntıları ve gerekiyor ise danışmanlık bilgilerini içermektedir.

İlk Üç Ay Erken Gebelik Ultrasonografi

İlk üç ayda yapılan detaylı ultrason işlemleri gebeliğin anne rahmine yerleşmesinden sonraki haftaların değerlendirilmesi, özellikle önemli olan bazı durumların tespit edilmesi amacı ile yapılmaktadır. Bu işlemde anne ve bebeğe hiçbir şekilde zarar gelmez. Yapılan işlem sonucunda raporlarda şu bilgiler verilir:

- Hamilelik kesesinin sayısı ve yerleşim yeri

- gebeliğin iç veya dış gebelik ayrımının yapılaması

- Gebelik kesesinin gelişimini gösteren yapı

- Bebeklerin kalp atış hızı ve ritmi

- İkiz gebeliklerinde bebeklerin eşlerinin ayrı veya tek olduğunun incelenmesi

- Rahim ağzının değerlendirilmesi

- Gebelik kesesi ile ilgili kanama olup olmadığı bu raporda belirtilmektedir.