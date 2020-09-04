Ayşegül İsminin Anlamı Nedir? Ayşegül Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ayşegül ismi, uzun yıllardan beri kız çocuklarına kullanılan Fransızca ve Arapça kökenli bir isimdir. Bu isim, Ayşe ve Gül isimlerinin birleşimi ile meydana getirilmiş bir isimdir. Türk Dil Kurumundaki anlamına göre, güleç, güler yüzlü anlamına gelir.



Ayşegül Ne Demek?



Ayşegül isminin anlamı, güler yüzlü, gelen, gül gibi güzel, huzur içinde yaşayan ve güleç demektir. Ayşegül, uzun yıllardan beridir kız çocuklarına verilen etkileyici ve yaygın bir dildir. Ayşe ve Gül isimlerinin birleşimi ile oluşturulmuş bu derin manalı isim, Türkçe isimler arasında en çok kullanılanlar arasında yer alıyor.



Ayşegül, güler yüzlü, gül yüzlü, rahat ve huzur içinde yaşayan anlamlar taşır. Bu ismin bir diğer anlamı ise dide, göz, parlak, aydınlık ve ay gibi neşelidir. İsimlerin insan karakteri üzerindeki etkisi biliniyor. Bu nedenle çocuğunun bu güzel anlamlarla yüklü bir isim taşımasını isteyen pek çok kişi Ayşegül ismini tercih ediyor.



Ayşegül İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Ayşegül ismi, Kur'an’da geçmiyor. Fakat bu isim, güzel anlamları sebebi ile uzun yıllardan beridir toplumumuzda kız çocuklarına en yaygın verilen isimler arasında yer alıyor. Ayşe ve Gül isimleri de Kur'an'da yer almıyor. Fakat buna rağmen günümüzde Ayşegül ismi popülerliğini korumaya devam ediyor. Kız çocuklarına Ayşegül ismi koymak kesinlikle caizdir. Bu nedenle gönül rahatlığı ile çocuğunuza Ayşegül ismini koyabilirsiniz. Ayşegül ismi eski yıllardan bu yana en çok tercih edilen kız isimleri arasında yer almaya devam ediyor.