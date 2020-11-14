Ayvanın Faydaları Nelerdir? Ayva Çekirdeğinin Cilde Ne Faydası Vardır?

İçerisinde birçok farklı vitamin ve mineral barındıran ayva, özellikle sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir. Vücut gelişmesinde katkı sağlayan ve tok tutan ayva, Özellikle A, B ve C vitaminleri açısından zengin bir kaynak olarak öne çıkıyor. Diyet listelerinde de mutlaka kendisine yer bulan ayva, lif bakımından da oldukça zengin bir kaynak şeklinde değerlendirilir.

Ayvanın Faydaları Nelerdir?

Her mevsim tüketilen ayva özellikle sağladığı pek çok fayda ile ön plana çıkıyor. Düzenli olarak kullanıldığı zaman uzun vadede pek çok hastalığın önüne geçen ayva, özellikle uzun ömürlü bir yaşam imkanı tanıyor.

- Kanser riskini azaltma konusunda etkilidir.

- Kalp sağlığını korur ve sindirim sistemini güçlendirir.

- Gribal enfeksiyona ve soğuk algınlığına karşı korur.

- Sindirimi kolaylaştırır ve özellikle zayıflamak isteyenler için özel bir diyet imkanı tanır.

- Vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamada oldukça etkilidir.

- Sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmak için katkı sağlar.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve dış etmenlere karşı vücudu korur.

- Metabolizmayı hızlandırır ve tok tutma özelliği olduğu için kilo verdirir.

- Alerji oluşumunu engeller ve saçlar için iyi gelir.

- Kalp ve damar sağlığını korurken tansiyonu dengeler.

Böylesi özellikleri ile beraber ayva hem yaz hem de kış aylarında düzenli olarak tüketilebilir.

Ayva Çekirdeğinin Cilde Ne Faydası Vardır?

Özellikle daha güzel bir cilde kavuşmak ve ciltteki lekeleri yok etmek için ayva çekirdeği birebir katkı sağlar. Antioksidan etkisi ve vitamini ile mineral deposu olması nedeniyle, özellikle ölü hücrelerin atılmasında yardımcı olur. Böylece yeni hücrelerin yapımını destekler ve cildin daha genç ve pürüzsüz görünmesini sağlar.

Doğum lekesi, sivilce lekesi ya da güneş lekelerine karşı korur ya da giderilmesini sağlar. Aynı zamanda cilt sarkmaları ve kırışıklıklarına karşı da önemli oranda destek vermektedir. Özellikle aşırı kilo ve doğum sonrası göğüs sarkması nedeniyle ayva vücutta toparlayıcı bir etki oluşturur.

Ayvanın Bilinmeyen Faydaları

Ayvanın faydaları saymakla bitmiyor. En sağlıklı ve en lezzetli meyveler içerisinde yer alan ayva, özellikle zengin mineral ve vitamin kaynağı ile öne çıkmaktadır. Özellikle yüksek demir içeriği sayesinde kansızlığa karşı iyi gelen meyveler arasında olduğunu söylemek gerekir. Ayrıca kötü nefes kokusunu önleyici bir etkisi vardır. Böylece bir miktar ayva yendiği zaman ağız kokusunun önüne önemli oranda geçmek mümkün olur.

Kanser riskini azaltıcı etkisi ise böylesi ölümcül bir hastalığa karşı koruma olanağı vermektedir. Diğer yandan bakır ve çinko ile demir içeriği nedeniyle saçların daha hızlı ve sağlıklı uzamasında büyük öneme sahiptir. Tabii diyetlerde yaradan ayva sağlıklı ve dengeli biçimde kilo verme imkanı da tanımaktadır.

Ayvanın Zararları Var mı?

En yararlı meyveler arasında yer alan ayva, ayrıca bazı durumlarda nadir de olsa zararlı etkilerin ortaya çıkarabilmektedir. Özellikle bazı hastalıklar ve gebelik dönemi yaşayan kişilerin kullandığı ilaçlar nedeniyle, doktor izni olmadan tüketmemesi gereken besin kaynaklarından biridir. Ayrıca aşırı tüketildiği vakit sindirim ve midede bazlı problemler ortaya çıkarabilir. Bunun dışında sağlıklı kişiler ayvayı düzenli olarak tüketilebilir. Özellikler lezzetli yanı ile birebir tüketilebilir ya da reçel yapımı ile değerlendirilebilir.