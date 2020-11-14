Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Ayvanın Faydaları Nelerdir? Ayva Çekirdeğinin Cilde Ne Faydası Vardır?
14.11.2020 - 17:28 |

Ayvanın Faydaları Nelerdir? Ayva Çekirdeğinin Cilde Ne Faydası Vardır?

En sevilen meyve türleri arasında yer alan ayva, aynı zamanda reçeli üzerinden de tüketilen bir besin kaynağıdır. Özellikle ayva faydaları ile ön plana çıkıyor ve son dönemlerde oldukça fazla ilgi çekiyor. Peki, ayvanın faydaları nelerdir? Ayva çekirdeğinin cilde ne faydası vardır? İşte detaylar.

Ayvanın Faydaları Nelerdir? Ayva Çekirdeğinin Cilde Ne Faydası Vardır?
ABONE OL

İçerisinde birçok farklı vitamin ve mineral barındıran ayva, özellikle sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir. Vücut gelişmesinde katkı sağlayan ve tok tutan ayva, Özellikle A, B ve C vitaminleri açısından zengin bir kaynak olarak öne çıkıyor. Diyet listelerinde de mutlaka kendisine yer bulan ayva, lif bakımından da oldukça zengin bir kaynak şeklinde değerlendirilir.

 Ayvanın Faydaları Nelerdir?

 Her mevsim tüketilen ayva özellikle sağladığı pek çok fayda ile ön plana çıkıyor. Düzenli olarak kullanıldığı zaman uzun vadede pek çok hastalığın önüne geçen ayva, özellikle uzun ömürlü bir yaşam imkanı tanıyor.

 - Kanser riskini azaltma konusunda etkilidir.

 - Kalp sağlığını korur ve sindirim sistemini güçlendirir.

 - Gribal enfeksiyona ve soğuk algınlığına karşı korur.

 - Sindirimi kolaylaştırır ve özellikle zayıflamak isteyenler için özel bir diyet imkanı tanır.

 - Vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamada oldukça etkilidir.

 - Sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmak için katkı sağlar.

 - Bağışıklık sistemini güçlendirir ve dış etmenlere karşı vücudu korur.

 - Metabolizmayı hızlandırır ve tok tutma özelliği olduğu için kilo verdirir.

 - Alerji oluşumunu engeller ve saçlar için iyi gelir.

 - Kalp ve damar sağlığını korurken tansiyonu dengeler. 

 Böylesi özellikleri ile beraber ayva hem yaz hem de kış aylarında düzenli olarak tüketilebilir.

 Ayva Çekirdeğinin Cilde Ne Faydası Vardır?

 Özellikle daha güzel bir cilde kavuşmak ve ciltteki lekeleri yok etmek için ayva çekirdeği birebir katkı sağlar. Antioksidan etkisi ve vitamini ile mineral deposu olması nedeniyle, özellikle ölü hücrelerin atılmasında yardımcı olur. Böylece yeni hücrelerin yapımını destekler ve cildin daha genç ve pürüzsüz görünmesini sağlar.

 Doğum lekesi, sivilce lekesi ya da güneş lekelerine karşı korur ya da giderilmesini sağlar. Aynı zamanda cilt sarkmaları ve kırışıklıklarına karşı da önemli oranda destek vermektedir. Özellikle aşırı kilo ve doğum sonrası göğüs sarkması nedeniyle ayva vücutta toparlayıcı bir etki oluşturur.

 Ayvanın Bilinmeyen Faydaları

 Ayvanın faydaları saymakla bitmiyor. En sağlıklı ve en lezzetli meyveler içerisinde yer alan ayva, özellikle zengin mineral ve vitamin kaynağı ile öne çıkmaktadır. Özellikle yüksek demir içeriği sayesinde kansızlığa karşı iyi gelen meyveler arasında olduğunu söylemek gerekir. Ayrıca kötü nefes kokusunu önleyici bir etkisi vardır. Böylece bir miktar ayva yendiği zaman ağız kokusunun önüne önemli oranda geçmek mümkün olur.

 Kanser riskini azaltıcı etkisi ise böylesi ölümcül bir hastalığa karşı koruma olanağı vermektedir. Diğer yandan bakır ve çinko ile demir içeriği nedeniyle saçların daha hızlı ve sağlıklı uzamasında büyük öneme sahiptir. Tabii diyetlerde yaradan ayva sağlıklı ve dengeli biçimde kilo verme imkanı da tanımaktadır.

 Ayvanın Zararları Var mı?

 En yararlı meyveler arasında yer alan ayva, ayrıca bazı durumlarda nadir de olsa zararlı etkilerin ortaya çıkarabilmektedir. Özellikle bazı hastalıklar ve gebelik dönemi yaşayan kişilerin kullandığı ilaçlar nedeniyle, doktor izni olmadan tüketmemesi gereken besin kaynaklarından biridir. Ayrıca aşırı tüketildiği vakit sindirim ve midede bazlı problemler ortaya çıkarabilir. Bunun dışında sağlıklı kişiler ayvayı düzenli olarak tüketilebilir. Özellikler lezzetli yanı ile birebir tüketilebilir ya da reçel yapımı ile değerlendirilebilir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeniay öncesinde kendinizi daha huzursuz ve endişeli hissedebilirsiniz. Ortaklı işlere dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeniay öncesinde karşılıklı konularda beklentileriniz artabilir. Daha sabırlı olun ve ilişkilerinizi gözden geçirin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeniay öncesinde sizi uğraştıran durumlarla karşılaşabilirsiniz. Biraz daha planlı hareket etmeye bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeniay öncesinde sevdiklerinizle ilgili konulara daha çok odaklanabilirsiniz. Ancak gereksiz risklere de girmemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeniay öncesinde evde sizi meşgul eden konularla karşılaşabilirsiniz. Bazı şanssızlıklar ya da bitişler de gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeniay öncesinde yakın çevrenizde sizi meşgul eden konular, görüşmeler ve konuşmalar sıklaşabilir. Daha olumlu düşünmeye gayret etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeniay öncesinde parasal konular üzerinde daha çok düşünebilirsiniz. Başkalarının desteğine daha fazla ihtiyacınız olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeniay öncesinde duygusal açıdan sizi meşgul eden şahsi durumlar var. Olumlu beklentiler içine girmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeniay öncesinde gereksiz risklere girmemelisiniz. Kimi zaman aşırı bir tutum ya da duygusal nedenlerle kendinizi zarara sokabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeniay öncesinde arkadaşlıklar içinde ele almanız durumlar olabilir. Hedeflerinizi, ortaklı işleri gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeniay öncesinde duygusal alanda sizi zorlayan ya da takılıp kaldığınız bazı sıkıntılar olabilir. İşlerinizi yeniden ele alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeniay öncesinde beklentileriniz daha yüksek olabilir. Kendinizi daha iyi anlatabileceğiniz fırsatlar da var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Gökhan Güler
Dr. Gökhan GülerAdet Ağrısı Nasıl Geçer?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa15 Kasım Akrep Yeniayı: Kendini bil, öğreticiyi bil, bildiğini halka bildir!
Mehmet Murat Altan
Mehmet Murat Altanİlişkilerde Sembiyotik Çığlık
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorSaç dökülmesi problemi
Erdem Taşkınsu
Erdem TaşkınsuEvlilikte ve ilişkide kendini değersiz hissetmek
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluDuygusal olgunluğa erişmemiş iş arkadaşların var mı?
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDönüştürücü yeniay
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca15 Kasım Akrep Yeniayı
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluBu kremin içeriği hücreleriniz
Betül Altınbaşak
Betül AltınbaşakMeme kanserine yakın bakış 2
En Çok İzlenen Videolar
15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hacamat Faydaları Ve Zararları Nelerdir? Hacamat Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Hacamat Faydaları Ve Zararları Nelerdir? Hacamat Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Ayvanın Faydaları Nelerdir? Ayva Çekirdeğinin Cilde Ne Faydası Vardır?

Ayvanın Faydaları Nelerdir? Ayva Çekirdeğinin Cilde Ne Faydası Vardır?

Aloe Vera Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Aloe Vera Bitkisinin Cilt Ve Saç İçin Faydaları

Aloe Vera Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Aloe Vera Bitkisinin Cilt Ve Saç İçin Faydaları

Tarçının Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Çubuk Tarçının Cilde Ve Saça Ne Faydası Vardır?

Tarçının Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Çubuk Tarçının Cilde Ve Saça Ne Faydası Vardır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet