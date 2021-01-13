B vitamini nedir? B vitamini eksikliği belirtileri nelerdir, nasıl geçer?
Vitaminler sağlıklı yaşamın vazgeçilmez parçaları olan organik bileşiklerdir. Vitamin kelimesi Latince "Vita" kelimesinden türemiştir. Vitaminler yağda ve suda eriyenler olarak ikiye ayrılmıştır. Kasların, kemiklerin ve diğer organların gelişimini sağlar ve işlevlerini daha başarılı şekilde yerine getirmelerine katkı sağlarlar. B vitamini nedir? B vitamini eksikliği belirtileri nelerdir, nasıl geçer? Konularına ve sorularına ilişkin cevapları içeren bilgileri detayları ile toplayıp derledik.
B vitamini vücudun büyük ölçüde ihtiyaç duyduğu vitamin olup eksikliğinde hem ruhsal ve hem fiziksel sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Kullanılan bazı ilaçlar, ilerleyen yaş, hamilelik ve benzeri nedenler b vitamini eksikliğine neden olabilmektedir. Düzenli ve dengeli beslenilmediği takdirde sorunlar ortaya çıkar. Bu durumda vücut normal işlevlerini yerine getiremez.
B vitamini nedir?
Vitaminler vücudun kendisini yenileyebilmesi için oldukça önemlidir. B vitamini suda çözülen vitamin grubunda yer almaktadır. 8 çeşit b vitamini mevcuttur. Sinir sistemi ve cilt sağlığı ve daha birçok konu için gerekli olup oldukça önemli bir vitamindir.
B vitaminleri; B1 vitamini, B2 vitamini (riboflavin), B3 vitamini B5 vitamini
B6 vitamini, B7 vitamini B9 vitamini, B12 vitamini çeşitlerinden oluşmaktadır. Her vitamin çeşidinin vücuda farklı yararları ve görevleri bulunmaktadır.
B vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
- Unutkanlık en belirgin belirtilerinden olmaktadır. Özellikle B12 vitamini eksikliği halinde meydana gelir.
- Kalp çarpıntısına yol açmaktadır.
- Vücuda güçsüzlük hissettirir.
- Duygu durum bozukluklarına yol açmaktadır. Depresyon ve aşırı sinirlilik yaşanabilir.
- Dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu ortaya çıkar.
- Üşüme, halsizlik ve yorgunluk sık yaşanır.
- Dil üzerinde şişme görülebilir ve ağrıya neden olabilir.
- Ağız ülserleri gibi rahatsızlıklar yaşanabilir.
- Cilt kuruluğuna sebep olabilir.
- Saç dökülmesine neden olur.
- Vücudun gerekli miktarda b vitamini almaması durumunda hızlı kilo kaybına yol açtığı bilinmektedir.
- Hamilelikte B12 eksikliğinin olumsuz olarak bilinen çok ciddi sorunlara yol açtığı bilinmektedir.
B vitamini eksikliği nasıl geçer?
B vitamini eksikliği tedavisinde 2 yöntem kullanılır. Bunlardan bir tanesi enjeksiyon ile diğeri ise ilaçla tedavi yöntemidir. Vitamin eksikliğinin giderilmesi için beslenme oldukça önemlidir. B vitamini açısından zengin olan besinler düzenli olarak tüketilmelidir. Süt, peynir, karaciğer, dalak, böbrek, balık, et ve ürünleri, yoğurt, yumurta tüketilmelidir.
Ceviz, fındık ve benzeri kuru yemişlerin tüketimi hafızayı güçlendirir ve b vitamini eksikliği durumunda ortaya çıkan unutkanlık, güçsüzlük gibi sorunların giderilmesine fayda sağlar. Hamilelik döneminde b vitamini açısından zengin gıdaların alınması hem anneye hem de bebeğe oldukça fazla yarar sağlar.