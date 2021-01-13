B vitamini nedir? B vitamini eksikliği belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

B vitamini vücudun büyük ölçüde ihtiyaç duyduğu vitamin olup eksikliğinde hem ruhsal ve hem fiziksel sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Kullanılan bazı ilaçlar, ilerleyen yaş, hamilelik ve benzeri nedenler b vitamini eksikliğine neden olabilmektedir. Düzenli ve dengeli beslenilmediği takdirde sorunlar ortaya çıkar. Bu durumda vücut normal işlevlerini yerine getiremez.

B vitamini nedir?

Vitaminler vücudun kendisini yenileyebilmesi için oldukça önemlidir. B vitamini suda çözülen vitamin grubunda yer almaktadır. 8 çeşit b vitamini mevcuttur. Sinir sistemi ve cilt sağlığı ve daha birçok konu için gerekli olup oldukça önemli bir vitamindir.

B vitaminleri; B1 vitamini, B2 vitamini (riboflavin), B3 vitamini B5 vitamini

B6 vitamini, B7 vitamini B9 vitamini, B12 vitamini çeşitlerinden oluşmaktadır. Her vitamin çeşidinin vücuda farklı yararları ve görevleri bulunmaktadır.

B vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

- Unutkanlık en belirgin belirtilerinden olmaktadır. Özellikle B12 vitamini eksikliği halinde meydana gelir.

- Kalp çarpıntısına yol açmaktadır.

- Vücuda güçsüzlük hissettirir.

- Duygu durum bozukluklarına yol açmaktadır. Depresyon ve aşırı sinirlilik yaşanabilir.

- Dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu ortaya çıkar.

- Üşüme, halsizlik ve yorgunluk sık yaşanır.

- Dil üzerinde şişme görülebilir ve ağrıya neden olabilir.

- Ağız ülserleri gibi rahatsızlıklar yaşanabilir.

- Cilt kuruluğuna sebep olabilir.

- Saç dökülmesine neden olur.

- Vücudun gerekli miktarda b vitamini almaması durumunda hızlı kilo kaybına yol açtığı bilinmektedir.

- Hamilelikte B12 eksikliğinin olumsuz olarak bilinen çok ciddi sorunlara yol açtığı bilinmektedir.

B vitamini eksikliği nasıl geçer?

B vitamini eksikliği tedavisinde 2 yöntem kullanılır. Bunlardan bir tanesi enjeksiyon ile diğeri ise ilaçla tedavi yöntemidir. Vitamin eksikliğinin giderilmesi için beslenme oldukça önemlidir. B vitamini açısından zengin olan besinler düzenli olarak tüketilmelidir. Süt, peynir, karaciğer, dalak, böbrek, balık, et ve ürünleri, yoğurt, yumurta tüketilmelidir.

Ceviz, fındık ve benzeri kuru yemişlerin tüketimi hafızayı güçlendirir ve b vitamini eksikliği durumunda ortaya çıkan unutkanlık, güçsüzlük gibi sorunların giderilmesine fayda sağlar. Hamilelik döneminde b vitamini açısından zengin gıdaların alınması hem anneye hem de bebeğe oldukça fazla yarar sağlar.





