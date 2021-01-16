Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri B Vitaminin Faydaları Nelerdir? B Vitamini İçeren Besinler Nelerdir, Nelerde Var?
16.01.2021 - 19:15 |

B Vitaminin Faydaları Nelerdir? B Vitamini İçeren Besinler Nelerdir, Nelerde Var?

B vitamini; su içerisinde çözünen vitamin grubunun genel ismidir. Kendi içinde B1, B9 ve B12 vitamini gibi değişik gruplara ayrılmaktadır. B vitamini türlerinin insan vücudunda değişik işlevleri vardır. Peki b vitamini nedir? B vitaminin faydaları nelerdir? B vitamini içeren besinler nelerdir? B vitamini nelerde var? İşte B vitaminine dair tüm ayrıntılar.

B Vitaminin Faydaları Nelerdir? B Vitamini İçeren Besinler Nelerdir, Nelerde Var?
ABONE OL

B vitamini; su içerisinde çözünen vitamin sınıfı olarak tanımlanabilir. Bu vitaminler, benzer adları paylaşmasına karşın, besinlerde kimyasal açıdan farklı miktarlarda ve çeşitlerde bulunabilir. Genellikle, 8 çeşidini de içeren gıdalar B vitamini kompleksi şeklinde isimlendirilir. B vitaminin her biri ya öncüdür ya da metabolik süreçler adına bir kofaktördür.

B Vitaminin Faydaları Nelerdir?

B vitamini faydaları sırasıyla;

- Tırnakların kırılmasının önüne geçer.
- Sigara, alkol tüketiminde oluşan olumsuzlukları en aza indirger.
- Cildin parlak görünmesine yardımcı olarak yaşlanmayı geciktirir.
- Yağların kolayca hazmedilmesini sağlayarak, ishali önler.
- Enerjiyi arttırır.
- Metabolizmanın düzgün bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
- Çocuklara zekanın gelişmesine destek olarak, öğrenme yeteneğini geliştirir.
- Saç köklerinin güçlenmesine ve parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.
- Kırmızı kan hücrelerinin oluşuma destek olur.
- Kadınlarda doğurganlığı arttırır.
- Mide, kalp ve bağırsağın düzenli çalışmasında önemli rol oynar.

B Vitamini İçeren Besinler Nelerdir?

B vitamini türlerinden her biri değişik gıdalardan alınır. Örnek olarak B12 vitamini süt ürünlerinde ve ette bulunurken, B7 ve B9 vitaminleriyse sebze ve meyvelerden alınır. Bununla beraber B vitamini içeren besinler;

- B1 vitamini: Süt, kepekli tahıllar, yumurta, bezelye, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve karaciğer bu vitamin bakımından zengin gıdalardır. Yiyeceklerin ısıtılması, suda kaynatılması veya pişirilmesi bu vitaminin yok olmasına sebep olur. B1 vitamini su içerisinde çözündüğünden pişirme suyuna karışır. Kahverengi pirincin, beyaz pirince oranla 10 kat daha fazla B1 vitamini içerdiği belirtilebilir.

- B2 vitamini: Süt ürünleri, kuşkonmaz, yumurta, tahıllar, et, enginar, maydanoz, avokado, arnavut biberi, bezelye, fındık, kuşburnu, yeşil sebzeler, kuş üzümü, mantar, balkabağı ve adaçayı B2 vitamini içerir.

- B3 vitamini: Tavuğun göğüs kısmı, dana ve koyun eti, dananın ciğeri, somon ve ton balığı, mantar, sardalya, ayçekirdeği, bezelye ve tahin B3 vitamini içerir.

- B5 vitamini: Lahana, mantar, brokoli, karalahana, somon, fındık, baklagiller, yumurta, süt, buğday, peynir, soya fasulyesi, yer fıstığı ve pekmez B5 vitamini açısından zengindir.

- B6 vitamini: Somon gibi balık türleri, bütün tahıl türleri, dana kıyması ve patates B6 vitamini açısından zengindir.

- B7 vitamini: Yumurta, peynir, karaciğer, somon en iyi B7 vitamini kaynaklarıdır.

- B9 vitamini: Turunçgiller, kepekli tahıllar, et, baklagiller, balık, pancar, böbrek, karaciğer B9 vitamini açısından zengindir.

- B12 vitamini: Süt, yumurta, peynir, somon, et, kabuklu olan deniz hayvanları, böbrek, karaciğer en önemli B12 vitamini kaynaklarıdır.

B Vitamini Nelerde Var?

B vitamini; arpa, darı gibi tam tahıllarda, kırmızı et içerisinde, balık, beyaz ette, fasulye, mercimek gibi baklagillerde, yumurta ve süt ürünlerinde, fındık ve tohumlarda, koyu yapraklı sebzelerde, avokado, muz, narenciye gibi meyvelerin içerisinde bolca bulunur.

B Vitamini Eksikliğinde Karşılaşılacak Durumlar Nelerdir?

B vitamini eksikliği; özellikle beynin olumsuz etkilenmesine neden olur. Yorgunluk, halsizlik gibi durumlar ortaya çıkar. İştahsızlık, sersemlik, soluk cilt yapısı gibi sağlık problemlerine sebep olur. Bunun dışında karanlıkta görmeme, deri iltihabı gibi zararların da görülmesi olasıdır. B vitamini eksikliğinin yanı sıra fazlasının da olumsuzluklara neden olabileceği unutulmamalıdır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün duygusal açıdan kendinize zaman ayırmanız çok iyi olabilir. Sizi psikolojik açıdan etkileyen konulara çok açıksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayal gücünüzü daha yapıcı şekilde kullanabilirsiniz. Yaratıcı uğraşlara zaman ayırmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan biraz karışık durumda olabilirsiniz. Ancak yaratıcı konulara da zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi duygularınızla daha rahat temas edebileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirler ve bilgiler sizi zenginleştirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan kendinize daha çok özen göstermeye bakın. Kimi zaman olayları kontrol edemeyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Karşılıklı konular, eşinizi de ilgilendiren durumlar dikkat çekebilir. Olayları çok fazla kontrol edemediğinizi fark edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün enerjinizi daha yapıcı ve yaratıcı konular vermeye çalışın. Üzerinde çalıştığınız bir konu daha fazla emek isteyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz imkanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak da mutlu edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi oldukça hareketli ancak biraz dağınık ve kararsız bulabilirsiniz. Evde sizi meşgul edebilecek olaylar da var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinize esneklik katabilir ve yakın çevrenizden çok şey duyabilirsiniz. Duygularınızı anlatmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün para durumunuz ve kaynaklarınız üzerinde yeniden düşünebilirsiniz. Yeteneklerinizi daha iyi kullanmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ilham alabileceğiniz çok şey var. Yaratıcı uğraşlara ve kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluAstroloji öğrencilerine öneriler
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYaşınızın iyisi olmak elinizde
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaFarkındalık rotanız
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtAlzheimer hastalığının evreleri nelerdir?
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaŞimdi cilt bakımı zamanı
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinKovid-19 ve nörolojik problemler
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluMutsuz bir ilişkiyi neden bitiremeyiz?
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluKabızlık hakkında doğru bilinen yanlışlar
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirZonklayan diş ağrısında ne yapılmalı?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaOğlak Yeniayı ve burçlara etkileri
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

B Vitaminin Faydaları Nelerdir? B Vitamini İçeren Besinler Nelerdir, Nelerde Var?

B Vitaminin Faydaları Nelerdir? B Vitamini İçeren Besinler Nelerdir, Nelerde Var?

Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir? Bebeklerde Ve Çocuklar Tuvalet Eğitimi Ne Zaman Başlar?

Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir? Bebeklerde Ve Çocuklar Tuvalet Eğitimi Ne Zaman Başlar?

Lym Nedir? Kan Tahlili Sonuçlarında Lym Düşüklüğü Ve Yüksekliği Ne İfade Eder?

Lym Nedir? Kan Tahlili Sonuçlarında Lym Düşüklüğü Ve Yüksekliği Ne İfade Eder?

Tsh Hormonu Nedir, Testi Nasıl Yapılır? Tsh Düşük Ya Da Yüksek Çıkarsa Ne Yapılmalıdır?

Tsh Hormonu Nedir, Testi Nasıl Yapılır? Tsh Düşük Ya Da Yüksek Çıkarsa Ne Yapılmalıdır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet