B Vitaminin Faydaları Nelerdir? B Vitamini İçeren Besinler Nelerdir, Nelerde Var?

B vitamini; su içerisinde çözünen vitamin sınıfı olarak tanımlanabilir. Bu vitaminler, benzer adları paylaşmasına karşın, besinlerde kimyasal açıdan farklı miktarlarda ve çeşitlerde bulunabilir. Genellikle, 8 çeşidini de içeren gıdalar B vitamini kompleksi şeklinde isimlendirilir. B vitaminin her biri ya öncüdür ya da metabolik süreçler adına bir kofaktördür.



B Vitaminin Faydaları Nelerdir?



B vitamini faydaları sırasıyla;



- Tırnakların kırılmasının önüne geçer.

- Sigara, alkol tüketiminde oluşan olumsuzlukları en aza indirger.

- Cildin parlak görünmesine yardımcı olarak yaşlanmayı geciktirir.

- Yağların kolayca hazmedilmesini sağlayarak, ishali önler.

- Enerjiyi arttırır.

- Metabolizmanın düzgün bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

- Çocuklara zekanın gelişmesine destek olarak, öğrenme yeteneğini geliştirir.

- Saç köklerinin güçlenmesine ve parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.

- Kırmızı kan hücrelerinin oluşuma destek olur.

- Kadınlarda doğurganlığı arttırır.

- Mide, kalp ve bağırsağın düzenli çalışmasında önemli rol oynar.



B Vitamini İçeren Besinler Nelerdir?



B vitamini türlerinden her biri değişik gıdalardan alınır. Örnek olarak B12 vitamini süt ürünlerinde ve ette bulunurken, B7 ve B9 vitaminleriyse sebze ve meyvelerden alınır. Bununla beraber B vitamini içeren besinler;



- B1 vitamini: Süt, kepekli tahıllar, yumurta, bezelye, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve karaciğer bu vitamin bakımından zengin gıdalardır. Yiyeceklerin ısıtılması, suda kaynatılması veya pişirilmesi bu vitaminin yok olmasına sebep olur. B1 vitamini su içerisinde çözündüğünden pişirme suyuna karışır. Kahverengi pirincin, beyaz pirince oranla 10 kat daha fazla B1 vitamini içerdiği belirtilebilir.



- B2 vitamini: Süt ürünleri, kuşkonmaz, yumurta, tahıllar, et, enginar, maydanoz, avokado, arnavut biberi, bezelye, fındık, kuşburnu, yeşil sebzeler, kuş üzümü, mantar, balkabağı ve adaçayı B2 vitamini içerir.



- B3 vitamini: Tavuğun göğüs kısmı, dana ve koyun eti, dananın ciğeri, somon ve ton balığı, mantar, sardalya, ayçekirdeği, bezelye ve tahin B3 vitamini içerir.



- B5 vitamini: Lahana, mantar, brokoli, karalahana, somon, fındık, baklagiller, yumurta, süt, buğday, peynir, soya fasulyesi, yer fıstığı ve pekmez B5 vitamini açısından zengindir.



- B6 vitamini: Somon gibi balık türleri, bütün tahıl türleri, dana kıyması ve patates B6 vitamini açısından zengindir.



- B7 vitamini: Yumurta, peynir, karaciğer, somon en iyi B7 vitamini kaynaklarıdır.



- B9 vitamini: Turunçgiller, kepekli tahıllar, et, baklagiller, balık, pancar, böbrek, karaciğer B9 vitamini açısından zengindir.



- B12 vitamini: Süt, yumurta, peynir, somon, et, kabuklu olan deniz hayvanları, böbrek, karaciğer en önemli B12 vitamini kaynaklarıdır.



B Vitamini Nelerde Var?



B vitamini; arpa, darı gibi tam tahıllarda, kırmızı et içerisinde, balık, beyaz ette, fasulye, mercimek gibi baklagillerde, yumurta ve süt ürünlerinde, fındık ve tohumlarda, koyu yapraklı sebzelerde, avokado, muz, narenciye gibi meyvelerin içerisinde bolca bulunur.



B Vitamini Eksikliğinde Karşılaşılacak Durumlar Nelerdir?



B vitamini eksikliği; özellikle beynin olumsuz etkilenmesine neden olur. Yorgunluk, halsizlik gibi durumlar ortaya çıkar. İştahsızlık, sersemlik, soluk cilt yapısı gibi sağlık problemlerine sebep olur. Bunun dışında karanlıkta görmeme, deri iltihabı gibi zararların da görülmesi olasıdır. B vitamini eksikliğinin yanı sıra fazlasının da olumsuzluklara neden olabileceği unutulmamalıdır.