B2 Vitamini (Riboflavin) Nedir? B2Vitamini Nelerde Var, Faydaları Nelerdir?

Hücrelerin yenilenmesi, sağlıklı kalması ve enerji üretilebilmesi için vitaminlere ihtiyaç duyulur. Bu nedenle vitamin olmadan kişilerin yaşamlarını sürdürmesi mümkün olmamaktadır.



B2 Vitamini (Riboflavin) Nedir?



B2 vitamini vücut için önemli vitaminlerden bir tanesidir. Her vitaminin vücut için ayrı bir önemi vardır. Bu nedenle dengeli olarak tüm vitaminlerin vücuda alınması gerekmektedir. b2 vitamini de oldukça önemli bir vitamindir. B2 vitaminine riboflavin de denmektedir ve bu vitamin suda erimektedir. Bu vitamin vücut tarafından depolanmaz ve bu nedenle her gün tüketilmesi gerekir.



Vücudun çeşitli alanlarında sağlık için gerekli bir vitamindir. Günlük dengeli beslenmek, tüm vitaminlerinde dengeli bir şekilde alınması anlamına gelmektedir. Bu nedenle hangi gıdalarda hangi vitaminlerin olduğunun araştırılarak tüketilmesi gerekir.



B2vitamini Nelerde Var?



B2 vitamini dışarıdan gıda takviyesi olarak alınabilmektedir. B2 vitamini olarak eczanelerde satılan bazı markalar vardır. Ama bazı gıdaları tüketerek te B2 vitamini sağlanmaktadır. B2 vitamini yönünden zengin gıdalar şunlardır;

● Süt

● Yumurta

● Yoğurt

● Peynir

● Badem

● Mantar

● Tahıllar

● Yağlı Balıklar

● Susam

● Kırmızı Et

● Ispanak

● Brokoli



B2 Vitamininin Faydaları Nelerdir?



B2 vitamini sayesinde alınan gıdalar, vücut için gerekli enerjiye dönüştürülmektedir. Ayrıca bu vitamin sinir sistemi üzerinde sakinleştirici ve onarıcı etki yapmaktadır. Dolaşım sistemin sorunsuz çalışması için gereklidir. Ayrıca cildin genç ve sağlıklı olması için bu vitamine ihtiyaç vardır. Cildin elastikiyetini korumaya yardımcı olur.



Saç yapısının daha kuvvetli olması ve daha az dökülmesi için B2 vitamini tüketimine ihtiyaç vardır. B2 vitamini eksikliğinde ağız çevresinde tahribat gözlenmektedir. Ayrıca kişiler kendilerini sürekli yorgun ve bitkin hissederler. Bunun yanında kaygılı ruh hali görülebilir. Kişiler iştahsızlık yaşar ve dilde iltihap görülür. Tırnakların sağlıklı uzaması içinde B2 vitaminine ihtiyaç vardır. Eksikliği durumunda tırnakta kırıklar görülmektedir.



Büyüme ve gelişme dönemindeki kişilerde, ergenlik döneminde B2 eksikliği büyümeyi yavaşlatır. Kişinin gelişimi geri kalır. B2 vitaminin düzenli kullanımı ile yaşlanma süreci yavaşlatılır. Ayrıca çeşitli kanser türleri B2 vitaminin eksikliği nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Astım hastalığı olanlarında B2 vitaminin tüketilmesi sonucu hastalık belirtileri hafifleyebilir.



Vitamin kullanımının öncesi mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Doktor kontrolünde vitamin alımı gerçekleştirilmeli ve düzenli kullanılmalıdır. Antikor üretimi için B2 vitaminine ihtiyaç vardır. B2 vitaminin eksikliği ile birlikte Tiroid rahatsızlığı görülme riski atabilir. B2 eksikliği baş ağrısını tetikleyebilir. Ayrıca çeşitli göz hastalıkları, özellikle katarakt oluşumuna neden olabilmektedir.



B2 Vitamin Eksikliği Neden Olur?



Sağlıklı ve dengeli beslenmek her zaman önemlidir. Herhangi bir diyet programı yaparken de tek tip gıda ile beslenilmemelidir. Bu durumlar sonradan onarılması güç sorunlar ortaya çıkarabilir. B2 vitamini vücutta depolanmadığından sürekli alınması gereken bir vitamindir. Eksikliğinde egzamadan anemiye kadar giden pek çok soruna rastlanabilir. Bağırsaklar vitamini yeterince kullanamaya bilmektedir. B2 vitamin eksikliği ciddi göz problemlerine yol açmaktadır. Unutkanlık ve depresyon halini de tetikler.



Günlük B2 Vitamini İhtiyacı Nedir?



Kişilerin günlük B2 vitamini ihtiyacı yaşa ve cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle B2 eksikliği belirtileri gösterenlerin bir doktora başvurması doğru olacaktır. Vitamin eksikliğinin anlaşılması için doktor bazı tetkikler yapacaktır. Ama yetişkin kişiler ortalama 2-3 mg arasında B2 vitaminine ihtiyaç duyarlar. Gebelik ve emzirme dönemlerinde bu ihtiyaç artmaktadır.