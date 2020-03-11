Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Ba Nedir? Ba Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
11.03.2020 - 02:40 |

Ba Nedir? Ba Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Kan testlerinde Ba olarak gösterilen bazofil aslında bir akyuvar hücresidir yani bir lökosittir. Kan sayımı yapıldığında Ba değeri düşük veya yüksek çıkabilmektedir. Çeşitli nedenler ile yüksek ya da düşük olabilir. Ba değerinin düşük veya yüksek olması hangi anlama gelmektedir? Ba ile ilgili merak edilen tüm detaylar yazımızda yer almaktadır.

Ba Nedir? Ba Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Ba kan sayımı yapıldığında akyuvar hücrelerinin belirtildiği bir parametredir. Lökosit olarak da bilinen bazofil Ba olarak kan testlerinde yer alır. Test sonuçlarında ise Ba kan değerine ait detaylar ortaya çıkmaktadır.

Ba (Bazofil – Lökosit) Nedir?

Kan hücrelerinden biri olan akyuvarları vücut doğal bir şekilde farklı tiplerde üretir. Akyuvarlar vücuda giren mantar, bakteri, virüs ve parazitleri öldürürler. Vücudu korumaya yönelik çalışan hücrelerdir. Bazofiller kemik iliğinde üretilirler fakat vücuttaki her dokuda bulunabilirler.

Bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Tüm akyuvarlar içerisinde sadece %0,4 ila %1 kadarını bazofiller oluşturmaktadır. Akyuvar türleri arasında en az miktarda bulunan akyuvar çeşididir. Mikrolitrede 200 den daha az bulunurlarken bir mikrolitre de 2000 üzerinde Ba bulunması bir sorundur.

Bazofil Yüksekliği Ne Anlama Gelmektedir?

Bir kişinin kan değerlerinde Ba yükselmesi alerjen bir madde il kişinin temas halinde bulunması ya da vücutta herhangi bir enfeksiyon veya iltihabın varlığını göstermektedir. BA yüksekliği bazen ise bağışıklık sisteminde meydana gelen sorunlara ve kanser gibi oldukça ciddi hastalıkların varlığına işaret olabilmektedir. Vücudu koruyabilmek için akyuvarlar sorunlu bölgede sayısını arttırır. Bu nedenle Ba kanda yükselir.

Ba Yüksekliği Nedenleri?

Guatr
Hodgkin hastalığı
Bağırsak iltihaplanması
Dalağın cerrahi işlem ile alınması
Şeker hastalığı
Lösemi
Miyeloproliferatif hastalığı

Ba Yüksekliği Belirtileri

Yüzde şişlik
Ciltte bozulma
Kırılan saçlar, saç kayıpları
Kilo alımı
Kabızlık
Ateş yükselmesi
Kas ağrıları
Yorgunluk, halsizlik
Gece terlemesi
Nefes darlığı
Karında şişkinlik hissi ve karın ağrıları
Kolaylıkla vücut morarması ve kolay kanamalar
Baş dönmesi ve baş ağrısı
Bulanık görme
Kemikte ağrı oluşması
Eklem iltihaplanması
Nedeni anlaşılmayan kilo kayıpları
Sıcaklığın düşmesi ile oluşan rahatsızlık hissi

Ba Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Sağlıklı olan bir bireyin kan değerlerinde Ba değerinin düşük olması gerekmektedir. Ba düşüklüğü çoğunlukla bir hastalık gibi algılanmaz.

Ba Düşüklüğü Nedenleri?

Genel ve psikolojik stres
Tirotoksikozis
Steroid tedavisi gören bireyler
Zatürre
Akut romatizmal ateş

Bazofilin Vücuttaki Görevleri Nelerdir?

Alerjik reaksiyonlara müdahale eder, kanın pıhtılaşasını önler. Vücudu mantar, virüs, bakteri gibi bağışıklığı baskılayan mikroplara karşı savaşır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün ikili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Gün içinde yeni deneyimler yaşamak isteyebilirsiniz. Atacağınız kararsız adımlar sizi zor duruma düşürebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak sizi keyifli kılacaktır. Akşam için sevdiklerinizle keyifli programlar yapabilirsiniz. Gün içinde harcamalarınıza özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde çalışma ortamınıza daha fazla yaratıcılık katmak isteyebilirsiniz. Aniden gelen fikirlerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkileriniz önem kazanabilir. İlerleyen zamanlarda daha akıcı koşullar var. Arkadaşlarınızla sohbet etmek için bir araya gelebilirsiniz. Aşk hayatınız hareketlenebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bireysel olarak yaratıcılığınızı kullanmak sizi keyiflendirecektir. Aklınıza birden fazla fikir gelebilir.  Hepsini bir güne sığdırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz konularda harcamalar yapabilirsiniz. Aşk hayatınız için farklı düşünceler içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlar için keyifli organizasyonlar yapabilir, arkadaşlarınızı dâhil edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konularla ilgilenebilirsiniz. Toprak veya emlak ile ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişten getirilen konular sizin keyfinizi kaçırabilir. Enerjinizi çabuk toparlayacaksınız. Yaratıcı olduğunuz konulara önem verebilirsiniz. Alışveriş için uyun bir gün olabilir. Sohbet edeceğiniz kişilerle görüşebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Birden gelen fikirleri etrafınızdaki insanlarla paylaşmak size iyi gelecektir. Bazı konularda kararsız kalabilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için zaman ayırabilirsiniz. İmajınızı yenilemek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdekilerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Kendinizi fazla yormayın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda yenilik içinde olabilirsiniz. Yeteneklerinizi yeni şeyler yaratmak için kullanabilirsiniz. Bireyselliğiniz ön plana çıkabilir. Gün içinde kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda yanında keyifli hissettiğiniz kişilerle program yapabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için zaman ayırın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kendinizle ilgilenmek için daha çok fırsatınız olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde başlangıçlar yapabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gün fakat ileriyi düşünmenizde fayda var. Gün içinde akıcı koşullar söz konusu. Arkadaşlarınızla sohbet edeceğiniz ortamlarda görüşebilirsiniz. Küçük sürprizler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde sizi hapseden kontrol dışı olaylar tarafından çevrelendiğinizi hissedebilirsiniz. Akışı değiştirmek için çaba içinde olabilirsiniz. Aniden gelen fikirleri değerlendirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işleriniz daha akıcı hale gelebilir. Sorumlu olduğunuz konularda çaba göstereceksiniz. Keyif aldığınız konulara daha fazla zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Geleceğinizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Yeni fikirlere açıksınız. İlgi alanınız olan konularda daha fazla kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular için çaba göstereceksiniz. Sevdiğiniz kişilerle planlar yapabilirsiniz. Alışveriş yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda yeni fikirlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmanız gerekebilir. İşleriniz istediği gibi gitmediğinden sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Kararsız kalmamaya özen göstermelisiniz. Üstleriniz ile iletişiminize dikkat edin. Hedeflerinize ulaşabilmeniz için kendinizi olduğunuzdan farklı göstermeyin. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni ufuklara açılmak ve başlangıçlar yapmak için hevesli olabilirsiniz. Sevdiğiniz şeyler için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Aniden gelen fikirlerinizi uygulamak isteyebilirsiniz. Yeni yolculuklar ve planlar keyfinizi yerine getirebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için sevdiklerinizle organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış olaylar nedeniyle kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamayın. Fikirlerinizi herkesle paylaşmamaya özen gösterin. Yaşadığınız olaylar karşısında kabullenme içinde olabilirsiniz. Sakin kalın. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusuDevamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginNasır Nedir, Nasıl Geçer ?
Estetik Diş Hekimi Onur Öztürk
Estetik Diş Hekimi Onur ÖztürkDişlerimiz Neden Aşınır?
Dermatolog Dr. Neslihan Dolar
Dermatolog Dr. Neslihan DolarAmeliyatsız yüz germe
Hülya Nida
Hülya NidaDoğum haritamızı bilmek ne işimize yarar?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüTellerim çıktıktan sonra dişlerim bozulur mu?
Asuman Korugan
Asuman Koruganİtirazım var
Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman
Uzman Diyetisyen Sevde KahramanMenopoz dönemindeki kadının beslenmesi nasıl olmalı?
Melis Güvenç
Melis GüvençOyunculukta çok sevildim
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKSosyal medya doktorları
Büşra Fatma Gülcü
Büşra Fatma GülcüDoğru planlama yapmak
En Çok İzlenen Videolar
Constance Leyla ile Didem Soydan makyajıConstance Leyla ile Didem Soydan makyajı
9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri
Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaEda İle Ne Konuştuk? - Sibil Çetinkaya
Yükselen Balık Burcu Mart 2020 YorumuYükselen Balık Burcu Mart 2020 Yorumu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ba Nedir? Ba Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Ba Nedir? Ba Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Ani tepkiler verebiliriz

Ani tepkiler verebiliriz

Bir saatte tüm olumsuzluklardan kurtaran Paul Emery, Türkiye'de!

Bir saatte tüm olumsuzluklardan kurtaran Paul Emery, Türkiye'de!

Ayakkabı stillerinde döngüsellik ilkeleri

Ayakkabı stillerinde döngüsellik ilkeleri

Sıradaki Haber