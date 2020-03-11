Ba Nedir? Ba Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Ba kan sayımı yapıldığında akyuvar hücrelerinin belirtildiği bir parametredir. Lökosit olarak da bilinen bazofil Ba olarak kan testlerinde yer alır. Test sonuçlarında ise Ba kan değerine ait detaylar ortaya çıkmaktadır.



Ba (Bazofil – Lökosit) Nedir?



Kan hücrelerinden biri olan akyuvarları vücut doğal bir şekilde farklı tiplerde üretir. Akyuvarlar vücuda giren mantar, bakteri, virüs ve parazitleri öldürürler. Vücudu korumaya yönelik çalışan hücrelerdir. Bazofiller kemik iliğinde üretilirler fakat vücuttaki her dokuda bulunabilirler.



Bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Tüm akyuvarlar içerisinde sadece %0,4 ila %1 kadarını bazofiller oluşturmaktadır. Akyuvar türleri arasında en az miktarda bulunan akyuvar çeşididir. Mikrolitrede 200 den daha az bulunurlarken bir mikrolitre de 2000 üzerinde Ba bulunması bir sorundur.



Bazofil Yüksekliği Ne Anlama Gelmektedir?



Bir kişinin kan değerlerinde Ba yükselmesi alerjen bir madde il kişinin temas halinde bulunması ya da vücutta herhangi bir enfeksiyon veya iltihabın varlığını göstermektedir. BA yüksekliği bazen ise bağışıklık sisteminde meydana gelen sorunlara ve kanser gibi oldukça ciddi hastalıkların varlığına işaret olabilmektedir. Vücudu koruyabilmek için akyuvarlar sorunlu bölgede sayısını arttırır. Bu nedenle Ba kanda yükselir.



Ba Yüksekliği Nedenleri?



Guatr

Hodgkin hastalığı

Bağırsak iltihaplanması

Dalağın cerrahi işlem ile alınması

Şeker hastalığı

Lösemi

Miyeloproliferatif hastalığı



Ba Yüksekliği Belirtileri



Yüzde şişlik

Ciltte bozulma

Kırılan saçlar, saç kayıpları

Kilo alımı

Kabızlık

Ateş yükselmesi

Kas ağrıları

Yorgunluk, halsizlik

Gece terlemesi

Nefes darlığı

Karında şişkinlik hissi ve karın ağrıları

Kolaylıkla vücut morarması ve kolay kanamalar

Baş dönmesi ve baş ağrısı

Bulanık görme

Kemikte ağrı oluşması

Eklem iltihaplanması

Nedeni anlaşılmayan kilo kayıpları

Sıcaklığın düşmesi ile oluşan rahatsızlık hissi



Ba Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?



Sağlıklı olan bir bireyin kan değerlerinde Ba değerinin düşük olması gerekmektedir. Ba düşüklüğü çoğunlukla bir hastalık gibi algılanmaz.



Ba Düşüklüğü Nedenleri?



Genel ve psikolojik stres

Tirotoksikozis

Steroid tedavisi gören bireyler

Zatürre

Akut romatizmal ateş



Bazofilin Vücuttaki Görevleri Nelerdir?



Alerjik reaksiyonlara müdahale eder, kanın pıhtılaşasını önler. Vücudu mantar, virüs, bakteri gibi bağışıklığı baskılayan mikroplara karşı savaşır.