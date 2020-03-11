Ba Nedir? Ba Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
Kan testlerinde Ba olarak gösterilen bazofil aslında bir akyuvar hücresidir yani bir lökosittir. Kan sayımı yapıldığında Ba değeri düşük veya yüksek çıkabilmektedir. Çeşitli nedenler ile yüksek ya da düşük olabilir. Ba değerinin düşük veya yüksek olması hangi anlama gelmektedir? Ba ile ilgili merak edilen tüm detaylar yazımızda yer almaktadır.
Ba kan sayımı yapıldığında akyuvar hücrelerinin belirtildiği bir parametredir. Lökosit olarak da bilinen bazofil Ba olarak kan testlerinde yer alır. Test sonuçlarında ise Ba kan değerine ait detaylar ortaya çıkmaktadır.
Ba (Bazofil – Lökosit) Nedir?
Kan hücrelerinden biri olan akyuvarları vücut doğal bir şekilde farklı tiplerde üretir. Akyuvarlar vücuda giren mantar, bakteri, virüs ve parazitleri öldürürler. Vücudu korumaya yönelik çalışan hücrelerdir. Bazofiller kemik iliğinde üretilirler fakat vücuttaki her dokuda bulunabilirler.
Bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Tüm akyuvarlar içerisinde sadece %0,4 ila %1 kadarını bazofiller oluşturmaktadır. Akyuvar türleri arasında en az miktarda bulunan akyuvar çeşididir. Mikrolitrede 200 den daha az bulunurlarken bir mikrolitre de 2000 üzerinde Ba bulunması bir sorundur.
Bazofil Yüksekliği Ne Anlama Gelmektedir?
Bir kişinin kan değerlerinde Ba yükselmesi alerjen bir madde il kişinin temas halinde bulunması ya da vücutta herhangi bir enfeksiyon veya iltihabın varlığını göstermektedir. BA yüksekliği bazen ise bağışıklık sisteminde meydana gelen sorunlara ve kanser gibi oldukça ciddi hastalıkların varlığına işaret olabilmektedir. Vücudu koruyabilmek için akyuvarlar sorunlu bölgede sayısını arttırır. Bu nedenle Ba kanda yükselir.
Ba Yüksekliği Nedenleri?
Guatr
Hodgkin hastalığı
Bağırsak iltihaplanması
Dalağın cerrahi işlem ile alınması
Şeker hastalığı
Lösemi
Miyeloproliferatif hastalığı
Ba Yüksekliği Belirtileri
Yüzde şişlik
Ciltte bozulma
Kırılan saçlar, saç kayıpları
Kilo alımı
Kabızlık
Ateş yükselmesi
Kas ağrıları
Yorgunluk, halsizlik
Gece terlemesi
Nefes darlığı
Karında şişkinlik hissi ve karın ağrıları
Kolaylıkla vücut morarması ve kolay kanamalar
Baş dönmesi ve baş ağrısı
Bulanık görme
Kemikte ağrı oluşması
Eklem iltihaplanması
Nedeni anlaşılmayan kilo kayıpları
Sıcaklığın düşmesi ile oluşan rahatsızlık hissi
Ba Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?
Sağlıklı olan bir bireyin kan değerlerinde Ba değerinin düşük olması gerekmektedir. Ba düşüklüğü çoğunlukla bir hastalık gibi algılanmaz.
Ba Düşüklüğü Nedenleri?
Genel ve psikolojik stres
Tirotoksikozis
Steroid tedavisi gören bireyler
Zatürre
Akut romatizmal ateş
Bazofilin Vücuttaki Görevleri Nelerdir?
Alerjik reaksiyonlara müdahale eder, kanın pıhtılaşasını önler. Vücudu mantar, virüs, bakteri gibi bağışıklığı baskılayan mikroplara karşı savaşır.