Baba adayları stresle nasıl başa çıkabilir?

Baba olmaya niyetleniyorsanız öncelikle sağlıklı bir cinsel yaşantınız olmalıdır. Stres, cinsel sağlığı olumsuz yönde etkileyen en önemli nedendir. Sadece ilişkiye girme güçlüğü yaratmakla kalmaz, hormonlar üzerindeki etkisiyle de sperm kalitesini bozar.



Özellikle çocuk olmaması için herhangi bir nedenin bulunamadığı durumlarda bunu akla getirmeli. Bu durumda yaşantınızı gözden geçirin ve ne kadar stres altında olduğunuza karar verin.

Mutlaka tıbbi değerlendirme gerektirecek bir ihtiyaç olmayabilir.

Ama stresli bir ruh hali içinde bulunduğunuzu kendiniz de tespit edebilirsiniz. Böyle ise, çocuk olması için stresten kurtulma zamanı da gelmiş demektir.

Stresle nasıl başa çıkabilirsiniz? Tamamen kaldıramasanız bile, en azından azaltabilirsiniz. Bunun hiç de kolay olmadığı açık.

Ama hayatınızda stresin azaltılması o kadar çok yönüyle işe yarar ki… Sadece çocuk olması ya da sağlığınız üzerine değil, aynı zamanda yaşam kalitenizin düzelmesine de faydası olacaktır. Tabii ki stresli olduğu için işimizi ya da çevremizi değiştiremeyiz veya terk edemeyiz ama bazı önlemler alabiliriz.

Stresle başa çıkmak için öncelikle uykunuzu iyi alın. Yeterli miktarda günlük fiziksel egzersizler yapın. İhtiyaç duyuyorsanız psikolojik yardım alabilirsiniz.Beslenmenize özen gösterin. Ihlamur, melisa gibi bitkisel ürünler iyi gelebilir.



Dikkatinizi dağıtacak aktivitelerde bulunun; açık havada dolaşmak, kitap okumak gibi.Ilık duş/banyo iyi gelir. Aşırı sıcak sauna ya da hamamlardan kaçının. Mümkün olduğunca olayları abartmayın ama hafife de almayın. Sizi bunaltmayacak ölçüde çözmeye çalışın.



Bu konuda değişik kitaplar ve alternatif uygulamalar araştırabilirsiniz. Ancak sakinleştirici ilaçlar aksine sperm üretimine zarar verebilir. Doktorunuz önermedikçe mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Aklınızda olsun; stres, vücutta salgılattığı enzimlerle organlara zarar verir. Eğer zararlı enzimleri salgılatan mekanizmayı işletmezseniz bunlar da salgılanmayacağı için zararlı etkileri görülmeyecektir.



Bu konuda ünlü düşünür Don Miguel Ruiz şunları öneriyor: “İletişim sırasında kullandığınız sözcükleri özenle seçin; hiçbir şeyi kişisel algılamayın; varsayımda bulunmayın ve daima yapabildiğinizin en iyisini yapın.” Hayat bir yerlerden mutlaka size gülümsemekte, önemli olan onu görmeniz.

Prof. Dr. Kaan Aydos