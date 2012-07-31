Baba adaylarının en büyük korkuları!

Güvenlik korkusu



Bir baba adayının en büyük korkusu “Ailemi koruyabilecek miyim?” dir. Çoğu çekirdek ailede ilk çocuk doğduğunda bir kişi daha katılmıştır ve gelirlerin yeterli olup olmayacağı konusu endişe uyandırır. Baba adaylarının daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olması beklenmektedir. Üstelik sadece maddi değil manevi olarak da ailesine destek olmalıdır. Bu sebeple baba adayları ailesini güvende tutup tutamayacağı konusunda endişeli olabilir.



Doğumda ne yapacağım?



Baba adaylarının % 80’i doğum esnasında bayılacağından korkmaktadır. Aslında yapılan araştırmalarda 600 erkekten sadece 1’inin bayıldığı görülmektedir.



Bayılanların özellikle kan görmeye dayanamayanlar olduğu da vurgulanmaktadır. Eğer eşiniz doğum esnasında yanınızda durmak istiyorsa kararına saygı duyun, ancak zorlamamanızı da öneririz. Nitekim onun bayılması veya kötü hissetmesi doğum sürecini de etkileyebilir.



Ölüm korkusu



Hayatın bir parçası halindeyken sonunu düşünmemek imkansızdır. Çocuğunuzun doğumuyla ailenizde en genç nesil olmadığınız gerçeğiyle yüzleşmektesiniz. Bu sebeple ölüm korkusu da gün geçtikçe baskın gelmeye başlamaktadır. Tehlikeli mesleklere veya hobilere sahip baba adaylarının çocukları olduktan sonra daha güvenli bir hayat sürmeye başladıkları yapılan araştırmalar sonucunda görülmektedir.



Aile bağlarıyla ilgili korkular



Erkekler çocukları olduğunda eşinin onu sevmekten vazgeçeceğinden korkar. Yerlerine daha önemli birinin gelmiş olması, bu kişi çocukları da olsa kolay kabul edilebilir olmayabilir.



Özellikle bebeğin ilk aylarında anne ve bebek arasındaki bağ çok daha güçlüdür. Ancak zaman içerisinde çocuklar babayla da güçlü bir bağ kurabilmektedir. Bu elbette babaların davranış şekillerine göre değişiklik gösterir.

