Babalar günü neden kutlanır sorusu babalar gününün yaklaşmasıyla insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Her yıl haziran ayında kutlanan babalar günü bu yıl 21 Hazirana denk geliyor. Tüm dünyada coşkuyla kutlanan babalar günü neden kutlanır sorusunun cevaplarını sizler için araştırdık. İşte bu yıl 21 Haziranda kutlanan babalar gününün önemi ve tarihçesi…

Babalar günü neden kutlanır?

Sonora Smart Dodd bir Amerikan iç savaşçısının kızıdır. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Hal böyle olunca Dodd anneler günü gibi babalarında bir günü olması gerektiğini düşünmüştü. Haziranın 5’inde babasının doğum günüydü ve bu günün babalar günü olarak ilan edilmesi için tüm çalışmalara başlamıştı. Ancak yaptığı onca çalışmalara rağmen tarih yetişmemiş, kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu nedenden dolayı babalar günü haziran ayında kutlanmaktadır. Babalar günü ilk olarak 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.