Bacağa Vuran Fıtık Ağrısı Neden Olur? Fıtıkta Bacak Ağrısı Nasıl Geçer?

Bel fıtığı, disk kayması olarak da adlandırılmaktadır. Bel fıtığının bazı belirtileri bulunuyor. Bu belirtiler ani olarak ortaya çıkabileceği gibi aşamalı bir şekilde kendini gösterebilmektedir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile tedavisi yapılabilen bel fıtığı, yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilediği için tedavisi önem kazanan bir rahatsızlıktır. Bel fıtığının bel ağrısı dışında yürümekte zorluk, bacak kasılmaları ve şiddetli bacağa vuran ağrıları, bel bölgesinde batma gibi bu rahatsızlığa haiz kişilerin sıklıkla yakındığı ciddiye alınması gereken belirtileri bulunmaktadır.

Bacağa Vuran Fıtık Ağrısı Neden Olur?

İnsanoğlu yaşlandıkça vücudundaki bazı fonksiyonlarında gerilemeler meydana gelmektedir. Bel bölgesinde de bunun çeşitli etkileri görülür. Belde meydana gelen disk dejenerasyonu ile yıpranmalar bel fıtığının oluşmasını sağlayan başlıca problemler arasında yer almaktadır. Omurilik diskleri yaşlandıkça su içeriğini yitirir ve buna bağlı olarak bel bölgesi esnekliğini kaybeder. Bazı hareketlere bağlı olarak yırtılma gibi durumlar ile karşılaşılmaktadır. Bu durumlar bel fıtığı rahatsızlığına yol açmaktadır. Bacağa vuran fıtık ağrısının temel nedenleri de bu yırtılma ve dejenerasyonlardır.

Bel fıtığı belirtileri kas ve iskelet sistemindeki omurga disklerindeki anomaliler ile oluşmaktadır. Omurga, esnek ve jöle kıvamında bir maddeden oluşur. Omurgada toplam 26 tane kemik bulunmaktadır. Bu kemikler yumuşak disklerle tamponlanır. Bu diskler, hareket edebilmeyi sağlayan ve eğilmeye izin veren yapılardır. Omurgaların arasında bulunan diskin yerinden çıkması halinde sinirlerde tahribat oluşur. Sinirlerin bu şekilde tahrişi ciddi ağrılara neden olur. Bu ağrılar bel fıtığına işaret ederler.

Bel fıtığının en önemli belirtilerinin başında bacak ağrıları gelmekte olup bu bacak ağrıları fıtığa vuran bacak ağrıları olarak da toplumda dile getirilmektedir. Fıtıklaşma başladığı zaman belden başlayarak bacaklara doğru yayılan ağrı şeklinde kendini belli eder. Bacaklarda ani uyuşma da görülmektedir. Bel fıtığı kendini yavaşça belli eden bir anda ortaya çıkan bir rahatsızlık değildir. Bazen sızlanma bazen ağrı ile belirir.

Bazı hallerde bel fıtığı için cerrahi müdahale gerekli olabilmektedir. Hasta kişinin fıtığına bağlı olarak doktor tarafından uygun görülen tedavi şekli uygulanmaktadır. Bel fıtığından yalnızca ilaç tedavisi ile kurtulabilmenin mümkün olduğu durumlarda mevcuttur.

Fıtıkta Bacak Ağrısı Nasıl Geçer?

Fıtıkta bacak ağrısının geçmesi için bu ağrının kaynağı olan bel fıtığının tedavi edilmesi öncelikle ele alınması gereken noktadır. Bununla birlikte her bel fıtığı teşhisi konan hastanın cerrahi yoldan tedavi edilmesine gerek bulunmamaktadır. Bir hastanın cerrahi bakımdan tedavi edilip edilmemesine karar verilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlardan ilki ağrının tipidir. Bele, kalçaya veya bacağa vuran ağrı gibi. Bu bahsedilen ağrılar, bel fıtığının en öne çıkan belirtileri arasındadır.

İkinci husus ise hastanın muayenesidir. Hastanın muayenesinde duyu, refleks ya da güç kayıpları gibi durumlar ile karşılaşıldığında bu hastalar için cerrahi müdahale düşünülebilmektedir. Bunun sebebi ise nörolojik olarak gelişen kayıpların kalıcı olması ihtimali bulunmaktadır. Hastalarda bu bulgular tespit edilmez ve hastanın yalnızca ağrısı mevcutsa cerrahi tedavi dışındaki fizik tedavi başta olmak üzere diğer etkili tedavi yöntemleri uygulanır.

İleri Derecede Fıtık Neden Tehlikelidir?

İleri derecede fıtık oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Bel fıtığı önemli bir hastalık olup vücudun iskelet sistemini etkileyen ve ileri derecelerinde kalıcı hasarlar bırakabilecek kadar tehlikeli hastalık grubunda bulunmaktadır. İleri derecedeki bel fıtığı yalnız bacaklara etki etmez omuriliğe de zarar verebilir. Belden omuriliğe sıçraması halinde tedavi edilmediğinde felç kalmaya bile yol açabilir. Bundan dolayı hastalık, kesinlikle dikkate alınmalıdır. Doktorun uygun gördüğü tedavi yöntemi uygulanmalıdır.