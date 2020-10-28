Bacak bacak üstüne atmak ne kadar sağlıklı?

Bazı insanların bacak uzunluğunda anatomik farklılıkları vardır. Örneğin, ayakta dururken pelviste bir eğime neden olabilir. Bir bacağınızı diğerinin üzerine yerleştirmek bu dengesizliği önlemeye yardımcı olur.

Ancak bu pozisyon en başta iyi hissettirse de, sorunu daha sonra kötüleştirebilir. Bacak bacak üstüne atarak oturmanın pelvis ve bel arasındaki eklemlere asimetrik kuvvetler uygularsınız. Ağırlık taşıyan eklemlerde, yanlış hizalandıklarında veya zedelendiklerinde şişebilen kıkırdak yapıları bulunur.

Kasım 2016'da 30 yetişkinin katıldığı küçük bir araştırma, bacak bacak üstüne atarak oturma pozisyonunun skolyoza (omurganın yana doğru eğriliği), gövde uzunluğunun azalmasına ve omurga deformitelerine neden olabileceğini gösterdi.



Oksijenden zengin kan kalpten çıkar ve arterler yoluyla vücudunuza oksijen vererek kaslarınıza ve beyin enerjisine yol açar. Bacaklarınızı çaprazladığınızda bacaklarınızdaki damarların bir kısmını tıkayarak kan akışını yavaşlatırsınız. Sonuç olarak, damarlarda kan birikebilir ve bu da bacaklarınızdaki kan pıhtılaşması riskinizi biraz artırabilir.



Yine de, ortalama bir insanın sadece bacak bacak üstüne atarak kan pıhtısı geliştirmesi pek olası değildir. Yine de uzmanlar, insanları bu duruşta 10 ila 15 dakikadan daha uzun süre oturmaktan kaçınmaya çağırıyor.