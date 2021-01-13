Bacak tümörü nedir? Bacakta tümör (kemik kanseri) belirtileri nelerdir?

Eski veya hasarlı hücreler öldüğünde yerini sağlıklı yeni hücreler alır. Hücre dengesi ve ölümü bozulur ise tümörlü dokular oluşur. Çok farklı boyutlarda olan tümörler büyük kitleler ya da küçük nodüller şeklinde olabilir. İyi huylu ve kötü huylu olarak tümörler iki sınıfta gruplandırılır. Tümör belirtileri türüne ve geliştiği organa göre değişiklik göstermektedir.

Bacak tümörü nedir?

Bacak tümörleri kemiklerde oluşan tümörlerdir. Kemik tümörü olarak da adlandırılan bacak tümörü, bacaklardaki kemiklerde meydana gelir. Bacak tümörü genellikle iyi huylu tümör olsa da kötü huylu tümör olma ihtimalleri de vardır. Bacak tümörü genellikle gençlik zamanlarında oluşan tümörlerdir.

Gençlik dönemlerinde röntgen çekilerek tümörler fark edilebilir. Bacakta oluşan tümör uyluk kemiğinin bir kısmında, doz kapağına yakın olan alt bacakta oluşabilmektedir.

Bacak ya da kemik tümörü hastalığı olarak kullanılmaktadır. Bacak tümörleri yapılan araştırmalar sonucunda daha çok erkek bireyler de gözlemlenmektedir. Daha çok uzun boylu yetişkin ve gençlerde görülmektedir. Bacak tümörlerinin oluşumunda genetik faktörlerin etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Bacakta tümör (kemik kanseri) belirtileri nelerdir?

- Bacak tümörleri ilk evrelerinde fark edilmeyebilir.

- Hastalar genellikle uzun süren ve geçmeyen kemik ağrılarından şikayet ederler.

- Bacakta şişlikler görülür.

- Bacakta kendi kendine kemik kırılmaları görülür.

- Ağrı kesicilerin kullanılması ile geçmeyen kemik ağrıları oluşur.

- Kemik ağrılarına ek iştahsızlık, yorgunluk, ateş, aksama ve döküntü gibi belirtiler oluşur.

- Ağrının olduğu bölgede ele gelen şişlik veya sertlik olması

- Düşme veya çarpma ile ilişkilendirilen yaralar bacak tümörü (kemik kanseri) hastalığının belirtisi olmaktadır.

- Genç kişilerde başka organda bulunan tümörün tedavi edilmesi ile kemiğe uygulanan radyasyon daha sonra bacak tümörü (kemik kanseri) hastalığına yol açmaktadır.

Bacak tümörü (kemik kanseri) tanısı nasıl konulur?

Belirtilerin olması ile birlikte tümörün varlığının tespit edilmesi için genelde röntgen filmi yeterli olmaktadır. İyi huylu bacak tümörleri genellikle çocuklarda bulunursa bir zaman sonra kaybolabilmektedir. İyi huylu bacak tümörlerinde cerrahi müdahaleden çok düzenli kontrol ve takip edilmesi önem teşkil etmektedir. Doktora danışılmadan ilaç kullanımı oldukça zararlı olup ciddi sorunlara yol açabilmektedir.