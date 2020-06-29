Badem sütü nedir? Badem sütünün faydaları nelerdir?

Badem sütü nedir?



Badem sütü öğütülmüş badem ve sudan yapılır, ancak türüne bağlı olarak başka bileşenler içerebilir. Çoğu insan bunu satın alsa da evde de yapmak oldukça kolaydır.



Çoğu ticari badem sütüne, koyulaştırıcılar, koruyucular ve tatlandırıcılar;genellikle lezzet, doku ve raf ömrünü uzatmak için içeriğe ilave edilir.



Badem sütü; vegan kişilerinn yanı sıra süt alerjisi veya laktoz intoleransı olan insanlar için de uygundur.



Yine de, bademe alerjiniz varsa; badem sütünü de tüketmemeniz gerektiğini bilmelisiniz.



Badem sütünün faydaları nelerdir?



Bardak başına sadece 240 kalori (240 ml) ile badem sütü, inek sütü ve diğer bitki bazlı içeceklere kıyasla daha hafif bir içecektir.



Badem sütü, vücudunuzu serbest radikal hasarından korumaya yardımcı olan yağda çözünen bir antioksidan olan doğal bir E vitamini kaynağıdır.



Potansiyel olumsuz yanları



Badem sütünün birçok faydası olsa da, dikkate alınması gereken bazı önemli dezavantajlar vardır.



Badem sütü protein bakımından oldukça düşük bir içeriğe sahiptir. 1 bardak (240 ml) badem sütü sadece 1 gram protein sağlar. Protein, kas gelişimi, cilt ve kemik yapısı, enzim ve hormon üretimi gibi birçok bedensel işlev için gereklidir.



1 yaşından küçük çocuklar inek veya bitki bazlı süt içmemelidir. Çünkü bu içecekler, bebeklerdeki demir emilimini engelleyebilir.



Soya sütü hariç, bitki bazlı içecekler; doğal olarak protein, yağ, kalori ve demir, D vitamini ve kalsiyum gibi birçok vitamin ve mineral bakımından düşük seviyelere sahiptir. Bu besinler büyüme ve gelişme için gereklidir.



Badem sütü bardak başına sadece 39 kalori, 3 gram yağ ve 1 gram protein sağlar. Büyüyen bir bebek için bu oranlar yeterli değildir.



İşlenmiş badem sütü, birçok katkı maddesi içerebilir.