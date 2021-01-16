Bademcik iltihabı neden olur, belirtileri nelerdir? İltihap nasıl kesilir, tedavisi var mı?

Bademcik enfeksiyonu, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar sonucunda meydana gelir. Boğaz ağrısı, bademcik şişmesi, yutkunma zorluğu ve ateş gibi şikayetlerle meydana gelir. Bademcik iltihabının kesin tedavi edilebilmesi için tıbbi destek gerekir.



Bademcik iltihabı belirtileri nelerdir?



Bademcik iltihabı, başlıca belirtilerle iltihaplanma sonucunda bademciklerin şişmesi bazen hava yollarını tıkayacak kadar şiddetli olabiliyor. Boğaz iltihaplanmasının başlıca sebepleri:

Boğaz ağrısı ya da hassasiyet

Bademciklerde kızarıklık

Boğazda ağrılı kabarcıklar ve ülser

Bademcikler üzerinde beyaz ve sarı renkli kaplama ve lekeler

İştah kaybı

Baş ağrısı

Kulak ağrısı

Ağız kokusu

Ses değişiklikleri

Ağızda yutkunmada ve yutkunmada zorluk

Titreme

Ateş

Boğaz iltihabı nasıl kesilir?



Boğaz iltihabı, kısmen boğaz iltihabına neden olan sorunun çözümünün tedavi edilmesi ile kesilir. Laboratuvar testi sonucunda bakteriyel bir enfeksiyon tespit edilir. Bu testte viral bir enfeksiyon görülmese de bakteri testinin negatif olduğu düşünülebilir. Bademcik iltihabı, tespit edildikten genellikle 24-48 saat içinde yok olmaya başlar. Bakterilerin neden olduğu boğaz iltihaplanmalarında ise, iltihabın temizlenmesi ise, 4 ila 10 gün sürer.



Boğaz iltihabı tedavisi nedir?



Boğaz iltihabı, bakterilerden kaynaklanıyorsa iltihabı geçirebilmek için antibiyotiklerden yararlanmak gerekir. Antibiyotikler, tek doz olarak verilebileceği gibi 10 gün boyunca ağızdan da alınabilir. Genellikle semptomlar, antibiyotiğe başladıktan 2-3 gün sonra iyileşmeye başlasa da bakterilerin tamamen vücudunuzdan temizlenmesini sağlamak için doktorunuzun tavsiye ettiği tüm ilaçları almanız gerekir. Bademcik iltihabı, virüslerden kaynaklanıyorsa antibiyotikler, hiçbir işe yaramaz. Vücut, bu durumda enfeksiyonla kendisi savaşır.



Bademcik iltihabına ne iyi gelir?

Ilık su ile gargara yapmak, tahriş olan ve yıpranan boğaz yapısının onarılmasına yardımcı olur. Tuzlu su, bademcik iltihabı nedeni ile oluşan boğaz ağrısının hafifletilmesine yardımcı olur.

Vücudun enfeksiyon ile mücadele edebilmesi için uyku düzeni korunmalı ve bol bol dinlenmeye özen gösterilmesi gerekir. Boğaz kuruluğunu önlemek için uyumadan önce mutlaka oda nemlendirilmelidir.

Aşırı sıcak ve aşırı soğuk içeceklerden uzak durmak gerekir. Bol su tüketmek, boğazdaki kuruluğun giderilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda boğazın tahriş olmasının da önüne geçer.

Bademcik şişmesi, yutkunmayı zorlaştırdığı için çok katı yiyeceklerden olabildiğince uzak durmanız gerekir.

Boğaz pastili kullanmak, boğaz tahrişini ve boğaz ağrısını büyük ölçüde önler.

Ballı çay, boğazda bulunan mukoza zarları üzerinde tahrişin oluşmasını önleyecek ince bir tabaka oluşturarak iltihaplar nedeni ile oluşan ağrıları hafifletir.

Bitkisel çaylar, iltihaplanmaların çabuk geçmesini ve etkilerinin azalmasını önemli ölçüde azaltır.

Bademcik iltihabı için hangi doktora gidilir?



Bademcik iltihabı gibi sağlık sorunları için kulak burun ve boğaz doktorlarına başvurmak gerekir. Bademcik iltihabı tedavisi, vücut ısısının, boyun şişliklerinin fiziki olarak muayene edilmesi ile tedavi süreci de başlar. Gerek duyulduğu takdirde hastadan boğaz kültürü ve kan tahlili de isteyebilirler. Bu tahlillerin sonucuna göre hastalara, farklı tedavi yöntemleri uygulanır.



Bakteri nedeni ile oluşan enfeksiyonların tedavisi için de genellikle doktor antibiyotik reçetesi verir. Ancak virüs nedeni ile oluşan enfeksiyonlar antibiyotik tedavisine cevap vermediği için bunların kendi kendine geçmesi beklenir. Doktorlar tarafından hastalara, semptomların hafifletilmesi için ağrı kesici, boğaz pastili ve doğal çözümler önerilebilir. İlaç tedavisine rağmen tekrarlayan iltihaplanmalar için de başka tedavi yöntemleri uygulanır.