Bağırsak Kanseri Belirtileri Nelerdir? Kolon Ve Rektum Kanserinin Tedavi Yöntemleri

Bağırsak kanseri dünyanın pek çok ülkesi arasında en sık görülen kanser çeşitleri arasında yer alıyor. Bu kanser türü özellikle 50 yaş üstü kadın ve erkeklerde görülüyor.



Bağırsak Kanseri Belirtileri Nelerdir?



Bağırsak kanserinin belirtilerine çok dikkat etmek ve bunları ciddiye almak gerekir. Bağırsak kanserinin belirtileri ortaya çıktıktan sonra mutlaka bir uzman hekime görünmek gerekir. Bağırsak kanserinin belirtisi genellikle ishal ve ya kabızlık olarak ortaya çıkıyor. Dışkıda incelme, dışkıdan ve anüsten kan gelmesi de önemli belirtiler arasında yer alıyor. Ayrıca dışkıda yumurta akına benzeyen bir salgı meydana geliyor. Bu belirtiler kolon yani bağırsak kanserinin ilk aşamadaki belirtileri arasında yer alıyor.



İlerleyen dönemde ise karın içinde şiddetli ağrı ve şişlik görülüyor. Bu kişiler dışkılama yaparken ağrı duyarak zorlanma yaşayabilirler. Ayrıca kişide demir eksikliğine bağlı olarak kansızlık da meydana gelebilir. Kilo kaybeden kişinin karın bölgesinde kitle oluşumu meydana gelir. Bu kitle genellikle bağırsak kanserinin habercisidir.



Kolon ve Rektum Kanserinin Tedavi Yöntemleri



Kolon ve rektum kanseri tedavisi ciddiyetle ele alınmalıdır. Özellikle kolon kanseri tedavisinde kansere dönüşebilen polipler kolonoskopi yöntemi ile alınmalıdır. Bunun yanı sıra kanser ilerleyen bir evreye gelmiş ise mutlaka cerrahi işlem yapılmalıdır. Buna bağlı olarak vücuttan tümörün olduğu kısım çıkartılır. Ayrıca hastalığın da komşu bölgelere yayılmasının önüne geçilir. Kanserin yayılma durumunda ise kemoterapi uygulanır. Kanser metastaz yapmışsa tedaviye devam edilir. Ayrıca hastanın yaşam süresi de uzatılır. Kolon ve rektum kanseri genel olarak tedavi gerektiren ve zor bir hastalık olarak öne çıkar.



Kolon Kanserinden Korunma Yöntemleri Nelerdir?



Kolon kanserinden korunmak için belli başlı şeylere dikkat etmek gerekir. Öncelikle lifli besinler bol miktarda tüketilmeli. Lifli besinler bağırsak sağlığının korunması açısından son derece önemlidir. Aynı zamanda kalsiyum tüketimi de arttırılmalı. Bağırsak kanserine yakalanmamak için mutlaka D vitamini günlük olarak yeterli oranda alınmalıdır.



50 yaşından itibaren düzenli olarak tarama testlerinin yaptırılması gerekir. Bu süreçte fazla kilolardan kurtulmak gerekir. O nedenle kişiler düzenli olarak spor ve egzersiz yapmalılar. Bu sayede sağlıklarını rahatça koruyabilirler. Ayrıca olası bir hastalık riskinin erken saptanması çok önemlidir. O yüzden mutlaka belli aralıklar ile kontrol yaptırılmalıdır. Bu şekilde erken tanı konularak başarılı bir şekilde tedavi uygulanabilir.



Kolon Kanseri Nedenleri ve Risk Faktörleri



Kolon kanserine neden olan belli başlı nedenler ve risk faktörleri bulunmaktadır. Özellikle bu hastalığa yakalanma yaşı 50 ve 60 yaşları arasında oluyor. Bu yaşlardaki kişiler genel olarak risk altındadır. Genetik faktörler de kolon kanserine yakalanma oranını hızlı bir şekilde arttırıyor. Aile bireylerinde kolon kanseri görüldüğünde genetik yatkınlık ile kolon kanserine yakalanma riski de buna göre artıyor. Bu risk altında olan kişilerin mutlaka belli aralıklar ile kontrol yaptırmaları gerekir. Ayrıca bağırsak içerisinde bulunan polipler de kolon kanserine neden olabiliyor.



İyi huylu tümörler arasında yer alan polipler zamanla kansere dönüşebiliyor. O nedenle poliplerin çıkartılıp sonrasında da düzenli kontrollerin yapılması önemlidir. Günümüzde genetik bozukluklar nedeniyle kolon kanserine yakalanma riski artıyor. Özellikle HNPCC genindeki değişmeler de kolon kanserine yakalanma riskini arttırıyor.



Sağlık yaşam tarzını benimsemek de kolon kanseri riskini arttıran faktörler arasında yer alıyor. Özellikle lif yönünden düşük besinlerin tüketilmesi, sigara ve alkol kullanılması gibi zararlı alışkanlıklar kolon kanserine davetiye çıkarıyor. Şeker hastalığı, aşırı şişmanlık ve hareketsiz bir yaşam tarzı olanlar da risk altındadır.



Kolon Kanserinin Türkiye'de Görülme Sıklığı Nedir?



Kolon ve rektum kanserleri genellikle o bölgelerde yer alan poliplerden kaynaklanabiliyor. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 milyon kişi bu kansere yakalanıyor. Her yıl hayatını kaybeden kişiler arasında en yüksek oranı neredeyse kolon kanseri olan kişiler oluşturuyor. Neredeyse 1, 5 metre uzunluğu olan kalın bağırsağın iç yüzeyinde meydana gelen kanserlere kolon kanseri denilmektedir.



Bu kanser kalın bağırsağın iç yüzeyini örten bölgede yer alan hücre topluluklarının kontrolsüz büyümesi nedeniyle ortaya çıkar. Ayrıca kalın bağırsağın son 15 cm'lik bölümüne de rektum denilmektedir. Her iki kanser türü için de kolorektal kanserler denilmektedir. Ülkemizde en sık bu kanserler görülüyor. Sağlık Bakanlığının son yaptığı açıklamaya göre kolorektal kanserler ülkemizde görülen 5 kanser arasında yer alır.



Kolon Kanseri Tedavi İle Yok Edilir mi?



Sindirim sisteminin anüsle bağlanan son noktası olan kalın bağırsakta meydana gelen kolon ve rektum kanserleri son yıllarda çok fazla görülüyor. Bu kanser türü tedavi edilerek poliplerin alınması da sağlanıyor. Tekrar ortaya çıkma riski olan bu kanser türünden uzak kalmak için bazı adımlar atılmalıdır. Öncelikle kolonda tespit edilen bu kanser türü erken teşhis ile tamamen tedavi edilebilir. Ayrıca kolon kanseri erken fark edilmediği takdirde taktirde tedavisi de zorlaşabilir.



Kanser yakın bölgelerde yer alan mide, lenf bezleri, dalak gibi organlara da yayılabilir. O yüzden kolon kanseri ne kadar erken fark edilir ise o kadar çabuk tedavi edilebilir. Kolon kanserinin fark edilmemesi halinde hem tedavi yeterince faydalı olmayacaktır. Hem de kolon kanseri diğer organlara da yayılma eğilimi gösterecektir. O yüzden kanser hastalıklarında çok dikkatli davranmak gerekir. Görülen her bir semptom dikkate alınarak bu konuda dikkatli davranılmalı. Hastalığın belirtilerinin görüldüğü andan itibaren mutlaka uzman bir doktora gidilmelidir.