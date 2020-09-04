Bahar İsminin Anlamı Nedir? Bahar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kız çocuğu sahibi olacak olan çiftler özellikle çocuklarına isim koyma konusunda oldukça dikkatli davranır. Titiz ve dikkatli bir seçim sonucunda en güzel, en anlamlı isimli çocuklarına koymak ister. En nadide ve güzel isimler arasında yer alan, anlamı da oldukça güzel ve iyi duygular çağrıştıran isimlerden bir tanesi de Bahar ismidir.



Bahar Ne Demek?



Bahar ismi kişinin içinde tazelik canlılık hisleri uyandıran, doğanın uyanışını ifade eden en güzel isimlerden bir tanesidir.



Kış ve yaz ayları arasında mevsim geçişini ifade eden bahar kelimesi oldukça olumlu ve güzel duygular hissettiren isimlerin başında gelir. Bahar ismi Farsça kökenli bir isimdir. Özellikle İslamiyet'in kabulünden sonra dilimizde Arapça Farsça etkileri görülmeye başlamış, bu süreçte birçok isimde dilimize geçmiştir. Bu isimlerden bir tanesi de Bahar ismidir.



Bahar İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Bahar ismi Farsça kökenli bir isim olarak karşımıza çıkar. Kişinin üzerinde olumlu duygular uyandıran, Bahar ismi aynı zamanda oldukça iyi iyi anlamları da bulunmaktadır. Kış ve yaz arasında ki mevsim geçişlerini ifade eden Bahar'ın diğer anlamları ise; güzel olan güzellik, aynı zamanda karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu ürünlere de Bahar ismi verilmektedir. Böylece Bahar kelimesinin birçok kişinin bildiği anlamının dışında da kullanım alanları bulunmaktadır. Aynı zamanda kız çocuklarına yakışan en güzel isimlerin başında gelen Bahar ismi söylenişinin güzelliği ve kişide uyandırdığı güzel duygular sebebiyle de anne baba olacak çiftlerin ilgisini çeken isimlerin başında gelir. Bahar ismi oldukça popüler bir isimdir. Ancak bahar Kuranı Kerim'de bulunmayan bir isimdir.