28.01.2014 - 13:41 |
Bakanlıktan "hoşgeldin bebek" hediyesi
Sağlık Bakanlığı yeni bebek sahibi olan çiftlere içinde bez, zıbın, ateş ölçer, süt artırıcı çay gibi hediyelerin bulunduğu bebek seti hediye edecek.
Sağlık Bakanlığı hastanelerinde doğum yapan annelere ilk 2-3 günde yaşadıkları paniği atlatmaları için bebek seti hediye edilecek.
Sağlık Bakanlığı yeni bebek telaşı yaşayan çiftler için içinde zıbın, bebek bezi, battaniye, şampuan, sabun, tırnak makası, ateş ölçer, anne sütünü artırıcı çayın yanı sıra aşı takvimi ve bebek bakımı CD'lerinin bulunduğu yenidoğan bebek bakım seti hazırladı.
Mart ayından itibaren Bakanlık hastanelerinde dünyaya gözlerini açacak bebeklerin ailelerine hediye edilecek yenidoğan setiyle yeni doğum yapan annelerin ilk 2-3 günde yaşadıkları paniği atlatmaları amaçlanıyor.